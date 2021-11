El Córdoba CF aspira este domingo en El Arcángel (17.00 horas, Footters y PTV Córdoba) a dar otro golpe de autoridad ante el correoso Cacereño para seguir gobernando con mano de hierro el grupo 4 de la Segunda RFEF. El equipo de Germán Crespo podría aumentar su diferencia con el segundo clasificado, precisamente el equipo de Cáceres, hasta los 10 puntos, y, además, igualar su mejor marca histórica de partidos invicto mientras hace morder el polvo a un rival, el extremeño, que aún no ha perdido en esta campaña.

Actualmente, y desde que llegó Crespo al banquillo blanquiverde, el equipo engancha 16 partidos sin conocer la derrota. A los tres encuentros finales de Liga de la pasada temporada 2020-21 -dos victorias y un empate- se suman los cuatro duelos ganados en Copa RFEF y los nueve partidos ligueros del presente campeonato -con ocho victorias y una igualada-. En caso de lograr los tres puntos ante el Cacereño este Córdoba CF igualaría la mejor marca de su historia. Fue en la temporada 1998-99, coronada con el ya mítico ascenso a Segunda en el Cartagonova. Entonces, con Pepe Escalante a los mandos, los blanquiverdes sumaron 17 partidos sin perder, igualando el listón que había dejado el Córdoba CF de Vicente Carlos Campillo en la 1987-88. Esta tarde el cuadro de Crespo podría igualar este hito y dejar a tiro de piedra la opción de reventar la estadística histórica la próxima semana en Villanueva de la Serena.

Tumbar al Cacereño supondría, además, hacer que hinque la rodilla un rival que se mantiene segundo en la tabla gracias a su regularidad y a su armazón defensivo. El equipo dirigido por Julio Cobos suma cuatro victorias y seis empates y, con 18 puntos, está a siete del Córdoba CF. De hecho, se verán las caras los dos equipos que aún no han perdido en este grupo 4.

En caso de victoria los blanquiverdes, aún con un partido menos, le meterían 10 puntos al segundo clasificado -a la espera de lo que haga el Coria ante el Xerez Deportivo-. Sin ser ni mucho menos una distancia definitiva, el golpe de autoridad sería tremendo y serviría para cerrar una semana perfecta en la que el Córdoba CF selló su pase a la final de la Copa RFEF, que podrá disfrutar ante su gente en El Arcángel.

El coliseo ribereño presentará una buena entrada. Hasta el tiempo parece acompañar a los intereses de un Córdoba CF al que le sale todo en este campeonato. Con temperaturas en sensible aumento el frío no será una rémora para una hinchada cordobesista que está disfrutando de lo lindo desde el regreso del fútbol sin restricciones y que quiere llevarse otro alegrón.

Pero Germán Crespo sabe que ningún partido es sencillo. Tendrá enfrente a un Cacereño que puede presumir de haber encajado solo ocho goles en diez envites y que tiene en Solano, con tres tantos, a su máximo artillero. El cuadro extremeño llega con dos bajas importantes en defensa, las del lateral derecho Luis Aguado y el central Marvin. Practica un juego aguerrido en defensa y vertical en ataque, buscando las transiciones rápidas y hacer daño a la espalda de los rivales, a los que suele dejar que dominen el esférico.

Un plan que puede venirle muy bien al Córdoba CF, que se gusta y deshace a sus contrincantes con mayor facilidad cuando mantiene la posesión y puede disfrutar con las conexiones entre líneas de su mediapunta, la zona del equipo con más calidad, versatilidad y variantes. Imponer su mayor poder ofensivo sería definitivo para los blanquiverdes. Con De las Cuevas ya recuperado y apuntando al once, Germán Crespo no adelantó la convocatoria para no dar pistas al rival. Viedma podría entrar en la lista aunque también el canterano Christian. Más difícil lo tiene el central Visus, que deberá aguardar una semana más para su regreso.

La enfermería se va vaciando y ello hace que la alineación del técnico nazarí sea cada vez más difícil de pergeñar. Es seguro Felipe Ramos bajo los palos y también tienen todas las papeletas para ser de la partida José Ruiz, Alonso, José Cruz y Ekaitz Jiménez en la retaguardia. En la medular, Javi Flores seguirá llevando la manija y De las Cuevas podría entrar en un once en el que es fijo Toni Arranz..

Carlos Puga aprieta con buenas actuaciones para decantarse como principal opción en las alas, aunque ahí el abanico es amplísimo, con Luismi, Simo y Perdomo como alternativas de quilates. Mientras, en la delantera Willy Ledesma repetirá en el once, aunque Adri Fuentes y Antonio Casas aprietan fuerte en la competencia.

Con una plantilla tan amplia y versátil, este Córdoba CF parece no tener rival que pueda aguantarle los 90 minutos. Si gana al Cacereño igualará un récord histórico.

Alineaciones probables

Córdoba CF: Felipe Ramos; José Ruiz, José Alonso, José Cruz, Ekaitz Jiménez; Toni Arranz, Javi Flores; Luismi, De las Cuevas, Simo Bouzaidi y Willy Ledesma.

Cacereño: Martínez; Espinosa, Rubén Sánchez, Josín, Gayoso; Kamal, Javito; José Ramón, Bermúdez, Teto y Solano.

Árbitro: Fulgencio Madrid Martínez (Comité Murciano).

Campo y hora: El Arcángel (Domingo 14 de noviembre a las 17.00 horas, Footters y PTV Córdoba).