El Córdoba CF ha llevado a cabo este viernes la penúltima sesión de trabajo antes del encuentro que le medirá, el próximo domingo, al Club Polideportivo Cacereño (El Arcángel, 17.00 horas). El conjunto entrenado por Germán Crespo, una vez solventada con éxito la semifinal de la Copa RFEF ante el Ebro (1-0), tendrá que vérselas ante el segundo clasificado del grupo 4 de la Segunda RFEF. Así pues, los puntos en juego podrían, como mínimo, mantener la actual diferencia de 7 puntos entre ambas escuadras.

Viedma y Visus, dos piezas más

Una de las buenas noticias reside en el regreso a la dinámica grupal de Alejandro Viedma. El centrocampista, que incluso formó parte de la convocatoria copera, podría ser una de las principales novedades para recibir al bando extremeño en El Arcángel. El jiennense, que sufrió una lesión muscular antes del choque frente a la UD Tamaraceite, no ha vuelto a jugar desde aquel 3 de octubre -su único envite oficial-. Y es que, como confirmó el propio míster, saltó al campo pese a tener unas molestias que "no comentó". El hecho de que todos quieran estar provoca que asuman riesgos, aunque el principal objetivo pasa por "evitar recaídas".

En ese escenario también aparece Ricardo Visus. El zaguero, que tuvo la mala fortuna de torcerse el tobillo derecho el pasado 19 de octubre al concluir un entreno, poco a poco parece ver la luz al final del túnel. Petición expresa del técnico granadino, el joven cedido por el Real Betis hizo su aparición en el campeonato liguero, de manera breve -unos minutos-, contra el CD Don Benito (3-2). Eso sí, fue titular en la Copa RFEF con la Real Balompédica Linense y el Juventud de Torremolinos CF.

Las bajas seguras en este apartado quedarán en el lateral Álex Meléndez, el extremo Samu Delgado y el medio Álex Bernal. Los dos primeros no tienen prevista su vuelta hasta el próximo año 2022. El hispalense, mientras tanto, sigue cumpliendo los plazos establecidos para intentar llegar a finales de noviembre o principios de diciembre.

Del filial, como es habitual, también hubo presencia en la fría matinal de la Ciudad Deportiva. El lateral Tala y el centrocampista Christian Delgado estuvieron a las órdenes de un Crespo que rebajó levemente la intensidad de la actividad física. El fútbol-tenis marcó la parte inicial con algún que otro enfado que demostró el carácter competitivo del bloque. A continuación, los rondos y las jugadas a balón parado cerraron el día.

⚽️ Fútbol-tenis 🎾 para combatir el frío en la ciudad deportiva 🥶 No paramos 💪#CCFCacereño 🎯 pic.twitter.com/Vrh7Rg2fZe — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 12 de noviembre de 2021

Un once para mantenerse invicto

Pese a que en esta ocasión no se conocerá el listado de convocados hasta el sábado, lo cierto es que hay posiciones que tienen dueños relativamente seguros. Felipe Ramos, titular indiscutible en Liga, ocupará el lugar de Carlos Marín -el arquero copero-. Los laterales José Ruiz y Ekaitz Jiménez, a priori, mantendrán su puesto y para el centro de la retaguardia podría retornar José Alonso -sancionado en el torneo de la Copa- compartiendo demarcación junto a José Cruz -su habitual pareja-.

Las rotaciones estarían a la orden del día también en la demarcación del centro del campo. Toni Arranz y Javi Flores, de partida frente al CD Ebro, tienen opciones de repetir. Pese a ello, la irrupción de Christian Delgado, la presencia de Julio Iglesias o el estado de Viedma abren el abanico para optar a sustituciones.

Simo Bouzaidi, que acabó expulsado en Jerez de la Frontera y no estuvo ante los aragoneses el miércoles, parte con un descanso necesario que aprovechar. Y Luismi, el goleador, atesora galones para conseguir entrar en el once. No obstante, no hay que olvidar a Carlos Puga en su posibilidad de actuar desde el extremo o el respaldo a Omar Perdomo o Adri Fuentes en la mediapunta -sobre todo si Crespo quiere dar cierto descanso a Miguel de las Cuevas-. Arriba, el máximo artillero Willy Ledesma llama a la puerta en detrimento de Antonio Casas, muy voluntarioso entre semana pero sin suerte de cara al gol.