La mentalidad y la ilusión están únicamente fijadas en "seguir ganando y sumar de tres en tres". El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, analizó el siguiente desafío para el equipo frente al Club Polideportivo Cacereño del próximo domingo (El Arcángel, 17.00 horas). Hacia dicho compromiso irán "como a todos los partidos". El hecho de competir "miércoles y domingo" al final "te exige mucho" y eso es precisamente lo que ocurrirá con el bando extremeño. "Están invictos, son de los pocos en el fútbol español y es el rival más directo que tenemos al estar segundo". No obstante, reconoció que la plantilla ofrece "garantías" y que "poco a poco se recupera gente que hará que lleguemos a este mes en las mejores condiciones posibles".

Viedma, con opciones de entrar en convocatoria

El listado de bajas poco a poco va teniendo menos nombres. El medio Alejandro Viedma "puede entrar", aunque quieren tener toda la seguridad posible para ello. "No queremos que nos pase como ante el Tamaraceite. Él está con muchas ganas, quiere jugar por lo que transmite el equipo y tenemos la duda porque las sesiones de trabajo no han sido todo lo exigentes que pudieran ser ante la carga de encuentros", declaró. El central Ricardo Visus ha tocado balón y "va teniendo menos dolor" conforme pasan los días. La labor realizada para "fortalecer el tobillo" puede darle la opción para estar "al 100% la semana que viene".

El nazarí aprovechó, a raíz de una pregunta sobre el buen momento de sus futbolistas a pesar de tantas contiendas, para otorgar importancia a la función de Álex Prieto, el preparador físico, y a la predisposición de su plantilla. "Nos da mucho, todos quieren jugar y tienen esa confianza de entrar en el once y hacer las cosas bien. Al final jugamos con las sensaciones e ilusión de todos y cada vez hay más quebradero de cabeza para hacer el once, pero eso me da la vida".

El colchón frente a un rival directo

Al míster granadino se le cuestionó sobre el gran colchón de puntos que podrían tener en caso de triunfo. "A la altura que estamos, con once partidos, diez en nuestro caso, tener 10 puntos ante el segundo sería una renta importante pero no definitiva porque quedan muchos encuentros". Eso sí, daría "la tranquilidad de poder cometer tres errores ". En cualquier caso, no serviría "para relajarnos porque pueden pasar muchas cosas", reconoció.

En lo concerniente al Cacereño, Crespo indicó que veía muchas diferencias con respecto al CD Ebro. "Hemos analizado al rival y busca transiciones defensa-ataque y velocidad por la banda. A lo mejor no tendrá tanta referencia ofensiva, pero es de los que más me gusta por bandas. Son verticales, buenos en el uno contra uno y en la toma de decisiones", explicó. Además, apuntó que su propuesta de juego "nos puede venir bien".

Pese al buen momento del adversario dominicial, el técnico cordobesista comentó que seguramente "habrá variantes" en los clubs que busquen las primeras plazas. "Algunos vienen desde atrás para llegar al segundo e, incluso, primer puesto". Los de Cáceres, por ejemplo, tuvieron "muchos empates" y tal vez merecieron otra fortuna en determinados envites. "Por números están ahí, pero esto es muy largo y a lo mejor hay equipos que tienen problemas para alinear por sanciones o lesiones, por lo que el que más fondo de armario tenga puede pelear para estar con nosotros arriba".

Celebrar la Copa RFEF o no "dependerá de cada uno"

El debate abierto entre los aficionados en cuanto a la celebración o no del título de la Copa RFEF también estuvo presente en sala de prensa. "Ir a Las Tendillas no sé, pero es un título por muy menor que sea". El Córdoba dejó por el camino a contrincantes relevantes y esgrimió que "dependerá de cada uno". Él, en su caso, "sí lo voy a celebrar porque no hay que hacerlo pensando en que solo se puede hacer con una Champions, eso está lejos del club". Argumentó que hay que quedarse "con lo que se vive y lo que tenemos dentro y lo que se ve disfrutar a la afición en todos los partidos".