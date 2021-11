El Córdoba CF acogió este miércoles, horas antes de la semifinal de la Copa RFEF ante el CD Ebro y en una temporada, por fin, de felicidad entre el cordobesismo, la puesta de largo del 40 aniversario de la Gran Peña del Córdoba CF de Castro del Río, presidida durante más de 30 años de su existencia por Cristóbal Gálvez, que estuvo acompañado en la mesa presidencial por el consejero delegado de la entidad blanquiverde, Javier González, Calvo, el alcalde de Castro del Río, Julio Criado Gámiz, y el concejal de Juventud y presidente del PMD castreño, Francisco García Recio.

Entre el público que se congregaba en el salón de actos de El Arcángel había hombres de la actualidad blanquiverde, como su técnico, Germán Crespo, pero sobre todo de la historia del Córdoba CF a lo largo de sus 67 años de existencia. Antonio Rodríguez-Carretero, Miguel Reina, Pepe Cabezuelo, Perico Campos, Pepe Escalante, Nandi, Iñaki López Murga... Bastaba con echar una mirada a los ocupantes de las sillas durante el acto, presentado por Antonio García Llácer, y se abarcaba con ellos cada década de las casi 70 de existencia del conjunto blanquiverde.

Sentimiento cordobesista

De ahí que García Criado, por ejemplo, rememora el himno del Córdoba CF para reconocer lo que significa ser cordobesista, aquello que también supo explicar Queco: "Jugar para ganar, ganar para sentir, sentir para luchar, luchar para vivir, vivir para soñar...". Por su parte, González Calvo explicó que cuando la peña castreña le solicitó celebrar dicha presentación en El Arcángel no lo dudó, porque "esta es su casa".

Asimismo, el dirigente blanquiverde declaró que había estado "pensando en qué palabras decir y lo primero que me ha venido a la cabeza es que por esto merece la pena venir a trabajar cada día", asegurando que, para él, "el Córdoba CF es algo más que donde juegue. A día de hoy me puedo sentir partícipe de algo muy bonito. Esto no es solo mi trabajo, ya es mi sentimiento". Por su parte, el presidente del colectivo, Cristóbal Gálvez, rememoró cómo la Gran Peña del Córdoba CF de Castro del Río ha sido máximo exponente del apoyo al club blanquiverde y, para ello, solo basta con rememorar todos los protagonistas que giraron visita a la sede de la peña, "desde Matías Prats", recordó, hasta nombres tan significados como, por supuesto, Rafael Campanero o Vicente del Bosque, entre otros muchos. El alcalde de Castro, por su parte, remarcó la importancia que tiene la peña cordobesista en la localidad y la importancia de estos colectivos para vertebrar la pasión por un club, en este caso, por el Córdoba CF.