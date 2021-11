El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, mostraba sus impresiones sobre el encuentro de este miércoles ante el CD Ebro, semifinal de la Copa RFEF, que se disputará en El Arcángel a las 20.30 horas. Tras la sesión celebrada en el campo 1 de la Ciudad Deportiva, el granadino justificaba la prudencia con la que se está manejando el cuerpo técnico con los lesionados, porque a pesar de estar Visus y Viedma sobre el verde, "lo que intentamos y queremos es eso, recuperar a la gente lo antes posible, porque ahora viene un mes muy complicado de partidos", con "el partido de Copa del Rey más el partido aplazado" ante el Mensajero. Por ello, Crespo explicaba que "cuantos más jugadores tengamos, mejor, porque te facilita todo", de ahí que se vaya "con precaución, porque no queremos más recaídas y sí es verdad que, al final, poder contar con un número importante de jugadores a la hora de hacer la convocatoria pues te da mucho".

Un once competitivo

"Ahora tenemos la Liga totalmente olvidada", aseguró el técnico del Córdoba CF, que explicó que "lo que tenemos que hacer es eso, hacer un buen partido" ante el CD Ebro "e intentar, ya que hemos llegado hasta aquí, con el sufrimiento que hemos tenido por el tema de las lesiones, pues ya lo que queremos es eso", que no es otra cosa que lograr la Copa RFEF. "Sería histórico para la plantilla, para el cuerpo técnico, para el club, para la afición lograr un título que, por menor que sea, es un título de la RFEF", recordó el preparador cordobesista.

Sobre la manera en la que pueden influir las bajas, hasta siete, a la hora de conformar el equipo titular, Germán Crespo aseguró que "un once competitivo va a haber" el miércoles ante los zaragozanos. "Si os fijáis, los que estaban el otro día en el banquillo, pues estaban Miguel de las Cuevas, Omar, Bernardo, Adri Fuentes… Este equipo lo bueno que tiene es eso, que cuando estén recuperados, prácticamente puedes tener dos onces titulares", defendió un Crespo que aseguró que "jugaremos como siempre, con lo mejor o sacar el mejor once para el partido que tenemos conociendo el rival". El técnico blanquiverde aseveró que "el once va a ser competitivo y de máximas garantías".

El rival

También habló Germán Crespo sobre el CD Ebro. "Es un equipo que venía de cuatro derrotas consecutivas y que el otro día le marcó cuatro goles al segundo clasificado en un partido que comenzó, como nosotros, perdiendo", avisó. El entrenador del Córdoba CF explicó que el rival del miércoles "es un equipo que fuera de casa baja un poco, pero a pesar de que no saca resultados fuera casi siempre pierde por la mínima, salvo el encuentro contra el Espanyol B". Además, también remarcó otra virtud del conjunto zaragozano, "un equipo que a balón parado anda muy bien, porque tiene gente de 1,85 o 1,90 y son cinco o seis jugadores los que entran al remate". La única incógnita que le puede plantear el CD Ebro al granadino es una costumbre ya común en esta campaña. El CD Ebro "es un equipo que por propuesta de juego creo que va a ser atrevido, que va a llegar a El Arcángel a jugarnos de tú a tú, aunque luego sabemos que los equipos, cuando se enfrentan al Córdoba CF, hacen un planteamiento diferente", avisó, por lo que "en esos primeros minutos veremos el planteamiento que realizan y, conforme vayan pasando los minutos, así actuaremos nosotros".

Nuevo campo de entrenamiento

Finalmente, Germán Crespo se felicitó por que el Córdoba CF haya regresado a los entrenos en el campo 1 de la Ciudad Deportiva, "por las dimensiones" del mismo y, "sobre todo, porque el otro campo es pequeño y las dimensiones no son las reales, no son las dimensiones cuando jugamos en El Arcángel". El técnico blanquiverde reconoció que el campo 2 no vino mal "porque por sus dimensiones es parecido a varios campos a los que hemos ido esta temporada y por ahí nos ha servido, pero nos da muchas garantías jugar con estas dimensiones y los recorridos que haces los domingos, lo cierto es que eso ayuda mucho", reconoció.