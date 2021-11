El Córdoba CF regresó al trabajo tras el descanso del lunes con una sesión en la Ciudad Deportiva en la que hubo dos protagonistas. Uno, el reestreno del campo 1 de la Ciudad Deportiva que, tal y como estaba previsto, se encontraba ya a disposición de Germán Crespo, que decidió utilizarlo en la primera y única sesión de preparación para el encuentro de este miércoles en El Arcángel, semifinal de la Copa RFEF, ante el CD Ebro (20.30 horas). El campo principal de las instalaciones de Camino de Carbonell no era utilizado desde el pasado 27 de mayo, último entrenamiento del plantel a pesar de que la Liga 2020-21 finalizó el 9 de mayo, y tras sufrir después los efectos de la falta de cuidados por el proceso vivido con el Grupo Tremón.

Relacionadas El Ebro resucita en Liga marcándole cuatro goles a Isaac Becerra

Aunque aún le faltan algunas pequeñas mejoras, el campo 1 mostró una buena imagen y Germán Crespo dispuso de una sesión iniciada con carrera continua, unos rondos y, finalmente, dos partidos de fútbol reducido en los que se pudo atisbar el once titular que dispondrá ante el conjunto zaragozano, este miércoles. Los que no estarán con seguridad serán Ricardo Visus y Alejandro Viedma, a pesar de que este último completó prácticamente toda la sesión con el grupo. No así el salmantino, que se ejercitó aparte, junto a Javier Poveda. Por supuesto, tampoco estarán Álex Bernal, Samu Delgado ni Álex Meléndez, por lo que varios jugadores del filial completaron la "convocatoria" para el entrenamiento y quién sabe si también estarán todos en la lista que dé el entrenador del Córdoba CF este miércoles, poco antes del inicio del encuentro.

Jugadores del filial

Rafa Castillo, Tala, Valtteri, Abreu, Julio Iglesias (aunque siempre en dinámica de primer equipo) o Ale Marín fueron algunos de los componentes del segundo equipo blanquiverde que estuvieron a las órdenes de Germán Crespo en una sesión que se prolongó a lo largo de hora y media, aproximadamente.

Además de las bajas por lesión, el técnico del Córdoba CF tiene también las de Simo Bouzaidi y José Alonso por sanción. De hecho, el central tampoco podría actuar en una hipotética final, ya que le cayeron dos partidos de sanción por su expulsión en la anterior eliminatoria de Copa RFEF, la que ganó el Córdoba CF al Xerez CD en el Pedro S. Garrido.

Ya se trabaja en el campo 2

Justo el primer día en el que la plantilla del Córdoba CF volvía al campo 1, los operarios de Royalverd, empresa encargada del mantenimiento de los campos de la entidad blanquiverde, se ponían manos a la obra con el campo 2 y arrancaban la hoja del mismo mientras los jugadores se ejercitaban en el terreno de juego habitual.

Te puede interesar: Córdoba CF El Córdoba CF ya conoce al árbitro de la semifinal de Copa RFEF ante el CD Ebro

Los plazos previstos se centran en tener el campo 2 también disponible para la época navideña, aproximadamente, y siempre dependiendo de que las temperaturas no se extremen demasiado. En caso de que todo vaya según lo previsto, para enero el Córdoba CF tendrá sus tres campos de entrenamiento en perfectas condiciones, los dos de la Ciudad Deportiva y El Arcángel, sobre el que en estas semanas se intentará utilizar lo menos posible de lunes a viernes por la carga de partidos que tendrá.