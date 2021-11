Carlos González se encuentra un paso más cerca de tomar el control del Córdoba CF SAD. Un decreto del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, fechado el pasado 2 de noviembre y al que tuvo acceso este periódico, proclamó que el 75,44% de los créditos presentados en la junta de acreedores del pasado 22 de septiembre, aprobaron la propuesta, con una quita de hasta el 80%, presentada por el máximo accionista de la entidad blanquiverde.

Relacionadas La aprobación del convenio de acreedores del Córdoba CF SAD se queda en el aire

Quedaba pendiente un trámite sobre el que ya se preveía que no tendría consecuencias. Un crédito no reconocido de Grupo Tremón, por valor de 1,1 millones de euros y que se encontraba recurrido después de que en primera instancia no se le diera la razón a la firma inmobiliaria, retrasó este penúltimo paso. Grupo Tremón no ganó el caso, por lo que dicho crédito no fue reconocido, ya que en caso contrario, Carlos González no hubiera llegado al mínimo del 65% necesario para la aprobación del convenio de acreedores.

Ahora, el Juzgado de lo Mercantil ha abierto un plazo de diez días en caso de que alguna de las partes quiera formular oposición a dicha aprobación de convenio. Asimismo, también cabe interponer recurso de revisión contra dicha resolución en el plazo de cinco días, aunque en el mismo edicto se recuerda que "dicho recurso carecerá de efectos suspensivos".

Si los plazos siguen cumpliéndose como están previstos, lo más probable es que a finales del actual mes de noviembre Carlos González recupere el control total del Córdoba CF SAD, que compite actualmente en la Segunda Andaluza, y cese en sus funciones el administrador concursal de la entidad blanquiverde, Francisco Estepa.