El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, se mostraba "contento" a la finalización del encuentro con victoria de los suyos sobre el Montijo, "porque a pesar de recibir un gol en contra en una acción a balón parado después de tres rechaces, el equipo no perdió la cabeza e hizo lo que habíamos hablado esta semana", que no era otra cosa que "finalizar jugadas, jugadas en las que se han dado 15 o 20 pases y eso hace que el rival, al final del encuentro, llegue cansado", explicó. Como ejemplo, el técnico blanquiverde recordó que "en esa última media hora se han generado ocasiones para haber hecho muchos más goles, pero las tomas de decisiones no fueron buenas, si no el resultado hubiera sido más abultado", opinó.

Además, Germán Crespo reiteró que "los partidos se le tienen que hacer largos a los equipos" que visiten El Arcángel. Para el técnico blanquiverde, el Montijo "había hecho un importante trabajo defensivo en la primera parte, sobre todo a partir de su gol, pero es verdad que hemos sido capaces de manejar el balón". El entrenador del Córdoba CF opinaba que "les hemos hecho correr y sabíamos que en esa segunda parte, si lográbamos meter intensidad y velocidad al balón, iban a sufrir y se iban a crear espacios", como así ocurrió. Además, el preparador cordobesista añadió que "la afición te lleva en volandas y eso hace que los jugadores se sientan cómodos", de ahí que "el equipo haya sido capaz de generar más y se han hecho más ocasiones en la segunda parte".

Miguel de las Cuevas

Crespo tuvo palabras para Miguel de las Cuevas, que en su regresó anotó dos goles y que "es un jugador que marca diferencias en esta categoría", valoró. Para el entrenador del Córdoba CF, el alicantino es "un jugador que tiene muchas cosas, por eso los clubs en los que ha estado". "Un futbolista que se mete entre líneas , que aporta mucho a la hora de poseer el balón, tiene último pase y marca diferencias y tiene gol", remarcó. Además, Crespo comentó que el futbolista blanquiverde "tiene una confianza terrible en el grupo y en él mismo y eso hay que aprovecharlo", de ahí que deseara que "le respeten las lesiones", porque no es lo mismo "tenerlo dentro a tenerlo fuera, cambia mucho el equipo".

Otro nombre propio en el partido fue el de Carlos Puga, un futbolista que para Germán Crespo "tiene mucho recorrido en los 90 minutos y se le subieron los gemelos", aunque su lesión no fue tal y tan solo tuvo una sobrecarga, "nada importante", comentó el entrenador del Córdoba CF, que destacó que "es un futbolista que además lleva mucho el balón en los pies. Ha hecho tres jugadas de fuera a dentro", descartando que su problema físico fuera a mayores.

Asimismo, Germán Crespo reconoció que "es verdad que cuando estás en esta dinámica lo que quieres es que llegue el siguiente partido lo antes posible. Lo bueno es que no ha habido ninguna lesión", se felicitó, por lo que el próximo miércoles, en la semifinal de Copa RFEF ante el Ebro, en El Arcángel (20.30 horas), "los que no han tenido minutos van a ser titulares y otros van a descansar para llegar a los partidos lo mejor posible", anunció. Además, el técnico blanquiverde aseguró que los jugadores "que no han jugado están deseando que llegue el miércoles a El Arcángel, que es una fiesta".

Finalmente, el entrenador del Córdoba CF destacó que la victoria sabía aún mejor debido a los números defensivos del Montijo, que llegó a El Arcángel como el equipo menos goleado del Grupo 4 de Segunda RFEF. "Sabíamos que venía un equipo al que cuesta generarle ocasiones y hacerle goles. Hemos visto los partidos de ellos y los equipos que se han enfrentado al Montijo tan solo han tenido tres o cuatro ocasiones en todo el partido", reseñó Germán Crespo, que insistió en que "si hubiésemos estado más acertados, el resultado hubiera sido mejor", de ahí que se mostrara "contento", porque "a pesar de que venía el equipo menos goleado somos capaces de hacer lo que hacemos".