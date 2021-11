Un día más en la oficina de El Arcángel para el Córdoba CF, que se impuso a un Montijo al que pudo golear a pesar de que el equipo extremeño se adelantó en el marcador por medio de Gabri. Willy Ledesma igualó la contienda antes del descanso y ya en el segundo acto, el Córdoba CF fue un huracán generado por un Miguel de las Cuevas que regresaba a escena. El alicantino firmó un doblete para su equipo, que pudo ampliar más el marcador con claras ocasiones de Adrián Fuentes y Antonio Casas, dentro de una colección de llegadas claras de manera permanente sobre la meta del ucraniano Fedotov.

No hubo grandes sorpresas en el once de Germán Crespo. Quizás el banquillo para Toni Arranz en detrimento del joven Christian Delgado, mientras que con De las Cuevas ya avisó el propio técnico que prefiere ir con tranquilidad con el alicantino. Así, el doble pivote lo conformaban Christian Delgado y Javi Flores, mientras que la defensa y el ataque fueron los habituales en los últimos compromisos oficiales de los cordobesistas.

Un rival sin complejos

Por su parte, el Montijo no se mostró, ni mucho menos, como un equipo acomplejado. Juan Marrero dispuso dos líneas bien marcadas para la presión, casi siempre esperando en campo propio e intentando salir al contragolpe para buscar a Felipe Ramos. Cuando ello no era posible, balones largos a Dani Segovia, que logró bajar no menos de media docena en ese primer acto para dar continuidad y segundas oportunidades a los suyos.

Así, el Montijo salió merodeando el área blanquiverde, pero también el Córdoba la de Fedotov. De hecho, la primera ocasión clara fue para los locales, con un centro de José Ruiz que taconeó en el primer palo Carlos Puga para que el balón se marchara rozando el palo del arco montijano. Simo también lo probó minutos después (min. 11) con un disparo cruzado que se marchó alto. Pero cuando más le estaba cogiendo el pulso al partido el Córdoba CF llegó el mazazo: gol de Gabri, que tras un saque de falta aprovechó la falta de contundencia de la zaga cordobesista para cruzarle el balón a Felipe Ramos.

Anímicamente, no pareció afectarle el gol a los de Crespo, que continuaron manteniendo la posesión y buscando a Fedotov, no sin mucho tino. La precisión en el último pase, al igual que el balón parado en el aspecto defensivo, son algunas de las asignaturas pendientes de este Córdoba CF. Sin embargo, rozando la media hora de juego, el conjunto blanquiverde mostró una de sus virtudes: la pegada. Un centro de José Ruiz fue rematado al borde del área pequeña por Willy Ledesma, que restablecía la igualada en el marcador y firmaba su séptimo gol en Liga (octavo de la temporada) con el Córdoba CF.

Los mejores minutos de los locales

Ahí llegaron los mejores minutos de los blanquiverdes. A pesar de un cabezazo de José Ángel a la salida de un córner que se marchó fuera, Willy Ledesma respondió también por vía aérea, sin éxito y cerca del minuto 40 repitió con un disparo raso y flojo cuando lo tenía todo a favor para poner por delante al Córdoba CF antes del descanso. Hizo algo más el conjunto cordobesista que el rival en ese primer acto, pero no se puede decir que el resultado fuera injusto.

Diferente fue el segundo tiempo. Germán Crespo introdujo a Miguel de las Cuevas por Luismi Redondo y el alicantino cambió al Córdoba CF y el partido. En el fondo y en la forma. En lo primero, porque se descolgaba unos metros hasta el centro del campo, creando superioridad numérica y desahogando el juego de los locales, lo que provocaba que el Córdoba CF llegara en oleadas. En lo segundo, porque fue el autor de un doblete con lo que igualaba en la lista de máximos goleadores blanquiverdes a Willy Ledesma a pesar de perderse durante más de mes y medio varios partidos oficiales.

Gran segundo tiempo

Las ocasiones se acumularon a favor de los de Germán Crespo. Willy Ledesma, Javi Flores con un disparo al larguero, Simo Bouzaidi, Carlos Puga, de nuevo Willy Ledesma… Llegadas clarísimas en apenas 20 minutos de juego y dos goles de Miguel de las Cuevas, uno marca de la casa, recibiendo el balón de un saque de esquina, quebrando a su oponente hacia fuera y cruzando el balón al palo largo. El otro, de cabeza, a centro de José Ruiz tras una buena jugada del conjunto blanquiverde.

Este último terminó de finiquitar el encuentro, ya que la segunda parte fue de una superioridad más que notable por parte del Córdoba CF que tradujo en el marcador.

El último cuarto de hora solo sirvió para mostrar la impotencia del Montijo ante un Córdoba CF superior y que a punto estuvo de traducir esa brillante segunda parte en una goleada. Hubiera sido así en caso de Antonio Casas y Adrián Fuentes hubieran tenido mayor acierto, pero eso no estropeó la fiesta en El Arcángel del líder dominante de la categoría.

Ficha técnica:

3-Córdoba CF: Felipe Ramos, José Ruiz, José Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez, Christian Delgado, Javi Flores, Carlos Puga, Luismi Redondo, Simo, Willy.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: De las Cuevas por Luismi Redondo (46’), Toni Arranz por Christian Delgado (78’), Antonio Casas por Willy Ledesma (78’), Adrián Fuentes por Carlos Puga (78’), Omar Perdomo por Simo (81’).

1-Montijo: Fedotov, Razvan, Javi Chino, Gabri, Richard, Manchón, Julio, José Ángel, Chechu, Gattas, Dani Segovia.

Entrenador: Juan Marrero.

Cambios: Calin por José Ángel (46’), Matute por Gattas (62’), Hoyos por Richar (62), .

Goles: 0-1 (13’) Gabri. 1-1 (29’) Willy Ledesma. 2-1 (55’) De las Cuevas. 3-1 (73’) De las Cuevas.

Árbitro: Carralero Calvo (C. Madrileño).

Tarjetas: José Ángel (28’), Javi Chino (42’), Hoyos (68’) .

Campo: El Arcángel. Jornada 10 de la Liga 2021-22 en Segunda RFEF. Unos 6.000 espectadores.