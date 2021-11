El Córdoba CF solo tiene entre ceja y ceja mantener el gran nivel competitivo demostrado hasta la fecha. El míster blanquiverde, Germán Crespo, recalcó nuevamente en la previa del duelo ante la UD Montijo que "no hay que restarle importancia" a lo que están haciendo. "Equipos parecidos por historia en otros grupos no sacan los mismos números", advirtió. Además, quiso ejemplificarlo con el PSG francés declarando que "por plantilla y jugadores imaginad los números que deberían hacer y no lo ganan todo”. El grupo observa "el plus en la motivación de los rivales cuando se enfrentan a nosotros" y "por mucha diferencia de presupuesto siempre es complicado ganar un partido", esgrimió.

Un calendario exigente

El preparador, dentro de la vertiente positiva que rodea a la entidad, pidió tener "los pies en el suelo" porque nada de esto da ya "el ascenso". El vestuario está "contento por los números que se están haciendo", ya que es algo "complicado estés en la categoría que estés". Eso sí, hay muchas cosas donde todavía deben mejorar para alcanzar un estado todavía mejor. "Si lo tuviésemos todo, al final seríamos intratables. Hemos mejorado defensivamente en los últimos partidos y ahora nos está faltando otra cosa que sí teníamos antes. Los jugadores que aportan desde el banquillo parece que salen y tienen que hacer su jugada o su gol y eso nos está llevando a equivocarnos. Entonces hemos trabajado eso, porque esa tranquilidad en los últimos metros nos hacía que generásemos más ocasiones y mucho más claras, madurar las jugadas", subrayó.

El calendario liguero que se presenta a continuación, con dos rivales directos en la zona alta como el Montijo o el CP Cacereño, refleja la importancia de los triunfos en juego. "Si somos capaces de ganar y hacer seis puntos, pues ya vemos que hay mucho mérito en esto, habría una brecha importante de cara a lo que resta de Liga", reseñó. No obstante, detalló que seguramente "en lo que queda de primera vuelta habrá errores en todos los equipos".

Sus jugadores, lejos de sentir presión, intentan llevar la racha a un escenario aún por descubrir. "Si nos dicen en pretemporada que vamos a tener estos números, todos los hubiésemos firmado. El equipo ahora mismo tiene una alegría, lo que quiere son muchos partidos más sin conocer la derrota y alargarlo lo máximo posible". Evidentemente, algo de presión existirá "todos los domingos" y comentó que "llegará el día en que perdamos". Así pues, bajo esa premisa lógica, el Córdoba "lo lleva bien, queremos brindar un buen espectáculo a nuestra afición y que se vayan con tres puntos más".

El Montijo, un rival que encaja muy poco

En cuanto al Montijo, Crespo argumentó que está siendo una escuadra que en las últimas cinco jornadas "prácticamente ha hecho los mismos números que nosotros". En teoría, el principal objetivo de los extremeños no era otro que "mantener la categoría". Pese a ello, se convirtió por derecho propio en el club "que menos ha encajado" y, "como el Antequera, es la revelación de la categoría". Para superar al bando de Juan Marrero presentarán "sus cualidades y estilo para que se les haga un partido largo. Tienen un campo de dimensiones más cortas y encajan más goles fuera, por lo que queremos darle mucha intensidad y velocidad". La baza visitante estará en que tienen "mucho que ganar y poco que perder" en el estadio ribereño.

Al míster valenciano no lo conoce personalmente, pero el año pasado, cuando era el técnico del filial, "muchos componentes del cuerpo técnico lo conocían de su paso por el B". Las cosas le están "saliendo bien" y donde está "cumple los objetivos". También será "importante para él porque viene a Córdoba y cuando volvemos a un sitio donde trabajamos hay una motivación especial". Su corte defensivo está dando sus frutos. "No encaja goles y no hace muchos a favor, con poco está siendo capaz de ir de tres en tres". A lo largo de la semana diseñaron conceptos tácticos para abordar los posibles sistemas que planteen. "Suelen hacerlo con un 4-4-2 o con tres centrales y dos carrileros", explicó.

El equipo perfecto, el que suma de tres en tres

Al entrenador líder de la división se le cuestionó sobre si prefería a ese equipo que vencía por goleadas o a este último que gana por la mínima y manteniendo su arco a cero. "Me vale el que gana los tres puntos", bromeó. "Tenemos que hacer un balance y una regularidad. El equipo ahora no está haciendo ese fútbol vistoso y sí más práctico, pero hay que tener en cuenta los campos a los que fuimos, las bajas que tuvimos y también que competimos miércoles y domingo". Tal vez les falte algo de "efectividad", algo que se vio en Lepe. "Hay opciones para sentenciar y no sufrir. Llegarán partidos donde podamos conseguir resultados más amplios, pero me quedo con el hecho de que competimos bien sea el rival que sea y eso te da el éxito seguro".