Trece extranjeros de once nacionalidades diferentes. No debe ser sencillo hacerse entender en el Montijo UD, próximo rival del Córdoba CF (sábado, 20.00 horas, El Arcángel), aunque los números reflejan que su entrenador, Juan Marrero -ex blanquiverde en una etapa enloquecida-, ha impartido las consignas con pericia. El equipo de este municipio de Badajoz, de poco más de 15.000 habitantes, ha irrumpido con fuerza en la Segunda RFEF. Tras noquear al Xerez Deportivo FC en su recinto del Emilio Macarro, ante 400 enfervorecidos seguidores, se ha colocado en quinta posición de la tabla pese a contar con un partido menos, el que tenía que haber jugado -como el Córdoba- en La Palma ante el Mensajero. En este duelo alineó a cinco extranjeros en el once titular y terminó con seis. Su estilo va más allá de fronteras.

Su portero, el ucraniano Nikita Fedotov, encabeza el listado internacional y en apenas un puñado de semanas ha concentrado todas las miradas. El joven de 21 años y 1'96 mantiene al Montijo como el equipo menos goleado del campeonato (5). Tiene contrato hasta 2024 y todo apunta a que no lo cumplirá. Ya hay pretendientes.

El Montijo cuenta con dos rumanos con peso en el equipo: el lateral Razvan Ochiroli (31 años) y el mediocentro Eduard Calin (24), ambos con trayectoria en España. Razvan pasó por Alcorcón, Fuenlabrada, Unionistas, Guijuelo o Marbella, mientras que Calin hizo escalas en Villanovense, Sanluqueño y Ejea. En la defensa dispone de una pareja uruguaya compuesta por Gabri (23 años) y Martín Gianoli (21), además del brasileño Richard Martinho (26, ex Gramanet y Santboiana) y el ghanés Gideon Acquah (21). Completan el panel foráneo los medios Seung Cheol Jang (Corea del Sur, 22 años), Eric Montemayor (México, 24), Tarek Yehya (Líbano, 21) y Rodrigo Gattas (Chile, 29), y los puntas Joel Salvi (Brasil, 23) y Hoyos (Colombia, 19).

En la nómina montijana, los españoles son minoría. Marrero dispone de nueve, entre los que sobresalen tres pilares veteranos: el defensa Javi Chino (34 años), el mediocentro José Ángel (36) y el delantero centro Dani Segovia, que a sus 36 años ha pasado por 18 equipos, haciendo historia en el Saint Polten austriaco (71 goles en 146 partidos entre 2011 y 2017) y trabajando también en India y Azerbaiyán antes de regresar a España. El acento nacional lo ponen también el joven portero Izan Rodríguez (19), los defensas Manolo Molina (25) y Chechu (30), los medios Rodao (24) y Matute (23) y el punta Samu Manchón (24).

Los de la provincia de Badajoz enlazaron tres triunfos consecutivos ante el Vélez CF (1-0), CD San Roque de Lepe (1-2) y Xerez Deportivo FC (2-0). Además, lejos de su feudo solo cayeron una vez -Antequera (2-1)-. Hablan distintos idiomas pero comparten el del fútbol.