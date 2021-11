La buena tónica competitiva que ha cogido el Córdoba CF desde el inicio de la temporada también tiene una relevante base en la línea defensiva. El lateral José Ruiz, uno de los que más minutos acumulan dentro de la plantilla blanquiverde, reconoció en sala de prensa que es "importante mantener la portería a cero", una circunstancia que se está repitiendo durante los últimos partidos. No obstante, recalcó que no es solo cosa de los zagueros, sino de "todo el equipo", un aspecto que debían "mejorar" y que se está consiguiendo.

"Lo que nos da de comer es la Liga"

Los impresionantes registros del club no provocaron al valenciano ningún tipo de distracción. "En realidad no leo mucho la prensa, pero eso indica que estamos haciendo las cosas bien, que es el camino que tenemos que seguir e intentar que no pare", apostilló. De hecho, dentro del vestuario únicamente "se habla del sábado para procurar ganar, no vemos más allá", subrayó. Eso sí, estar en lo más alto de la tabla les hace querer continuar "igual para mantener este ritmo y pelear, no queda otra".

El próximo adversario de los cordobesistas será la UD Montijo, una escuadra que resultará "complicada porque casi siempre mantiene la portería a cero y costará". Además, los contrarios "suman ese plus" frente al Córdoba y el plantel tendrá que salir "a darlo todo para hacerse con los tres puntos". La teoría de Diego Simeone, el "partido a partido" tan socorrido, estuvo en el discurso de un Ruiz que tampoco pierde de vista lo que acontecerá en la Copa RFEF ante el CD Ebro. "Se habla un poco pero al final nos da de comer la Liga. La Copa es un título que puede ganar el club y el miércoles saldremos en casa, que siempre nos había tocado fuera, para llegar a esa hipotética final y poder ganarla".

En cuanto a los últimos tanteadores más apretados que cosecharon, el jugador de 31 años argumentó que "cada vez cuesta más porque los rivales te conocen, ven más vídeos y saben de nuestras virtudes y defectos". Sin embargo, lo importante es que se van "sacando" las victorias y deseó que así fuera "durante todo el año". De hecho, firmaría ganar "todos por 1-0, estar en la misma dinámica y no bajar de la ola". Y es que "cualquier equipo está bien trabajado y parece que lo que hacemos es fácil, pero es una cosa muy complicada de hacer", comentó.

A Ruiz se le cuestionó por su anterior club, el Lleida Esportiu, y los problemas económicos que está atravesando. "Está claro que cualquier jugador quiere tener una estabilidad. Venir aquí, para mi familia y para mí, es una bendición. El que llegue el día de cobrar y hacerlo, que todo sea normal, te provoca que estés contento y que solo te centres en el fútbol". Por último, lanzó un mensaje a la afición para que les arropara en todo el curso. "Que siga viniendo al campo, que anime porque por nosotros no va a quedar y vamos a intentar ganar todos los encuentros", finalizó.