El siguiente obstáculo en el prometedor recorrido del Córdoba CF dentro del grupo 4 de la Segunda RFEF será la UD Montijo, un club extremeño que ascendió esta campaña desde Tercera División y está dejando su particular impronta a lo largo del campeonato. La escuadra, quinta con 16 puntos, encadena tres victorias consecutivas -Vélez CF (1-0), CD San Roque de Lepe (1-2) y Xerez Deportivo FC (2-0)- bajo el mando de Juan Marrero, un viejo conocido de la entidad blanquiverde. El técnico, que lideró al filial en la temporada 2018-19, salió por la puerta de atrás después de una etapa caótica durante la presidencia de Jesús León.

Dimisión con marcha atrás

El valenciano llegó al conjunto blanquiverde de la mano del director deportivo, Luis Oliver. El principal objetivo que tenía por delante no era otro que devolver al equipo dependiente a Segunda División B. Experiencia no le faltaba a Marrero para consumar dicha meta, ya que había dirigido al Badajoz, además de a varios combinados de Extremadura con un desempeño notable. Sin embargo, su andadura en el Córdoba rozó, por momentos, el surrealismo más absoluto. Y es que su relación con Jesús León, presidente del Córdoba CF, sobre todo tras la destitución de Oliver, empezó a hacer mella en un preparador que presentó su dimisión en febrero de 2019.

La historia de esta decisión tuvo miga, como diría aquel. Marrero, al finalizar un choque ante el Xerez Deportivo FC, decidió anunciar su marcha argumentando motivos de peso. El primero de ellos, por encima del resto, lo focalizó en "la dignidad". No obstante, el claro trasfondo estuvo en todos los problemas que puso León para dejarle salir hacia el Extremadura, que en ese momento estaba en Segunda División junto al primer plantel cordobesista. "Se ha presentado una oportunidad única para un entrenador de subir con unas condiciones deportivas y económicas que no se pueden pasar por alto", reconoció ante la prensa. Las trabas del empresario montoreño a su marcha -que los azulgranas debían jugar con los blanquiverdes y qué podría ocurrir si un ex daba el triunfo a los rivales- le llevaron a catalogar las excusas de "vergonzantes".

El cuadro de Almendralejo finalmente incorporó a Manuel Mosquera y Marrero, tras una larga reunión con León, decidió continuar en el banquillo. Una elevada cláusula de rescisión de medio millón de euros impidió que el de Quart de Poblet partiera de la ciudad. En esa cita, además, se formalizó una renovación hasta 2021 doblando el montante económico para liberar su vínculo -es decir, un millón de euros-. Su equipo acabó octavo en el grupo 10 de Tercera, dejando buena impresión. Pese a ello, los constantes problemas surgidos durante la presidencia del empresario cordobés, unidos a la falta de tramitación de la nueva firma ante el ente federativo, le abrieron de par en par las puertas para abandonar el club.

Su destino fue finalmente el Extremadura

El Extremadura, el 8 de julio de 2019, oficializó el fichaje de Marrero para el filial de Tercera, una circunstancia que sorprendió al propio León durante la presentación de Enrique Martín para el proyecto en la categoría de bronce. Pero la pesadilla por la que había atravesado el míster concluyó en ese preciso instante. Con los jóvenes extremeños acabó cuarto en el grupo 14. Más tarde, en la campaña 2020-21, recaló en el Montijo labrándose un exitoso horizonte. Los montijanos quedaron primeros en el subgrupo A del grupo 14 y subieron a la Segunda RFEF como segundos en la fase de ascenso -por detrás del CP Cacereño-.

Años más tarde, sin algunos protagonistas de su particular odisea, podrá disfrutar de un reencuentro en El Arcángel frente a una afición para la que siempre contó con palabras repletas de reconocimiento y cariño.