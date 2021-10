La vida del Córdoba CF es una eterna paradoja. Desde la cuarta división nacional está metido en tres competiciones y en todas ellas tiene sus objetivos intactos. Esta semana se ganó su billete para la Copa del Rey, en la que competirá por vigésimo tercer curso consecutivo y en la que tiene la certeza de recibir en El Arcángel a un adversario de Primera División en el sorteo. Puede ser bomba o bombazo. En la Copa RFEF sacó adelante tres eliminatorias a domicilio (Linense, Torremolinos y Xerez Club Deportivo) y ahora opta a ganar, en casa, un título oficial para hacer historia. Y en la Liga, que es su prioridad absoluta, marcha líder en solitario pese a contar con un partido menos. Si es campeón, ascenderá. A eso va. Y el San Roque es su próximo escollo este sábado en el Ciudad de Lepe.

El ingreso en la convocatoria de Toni Arranz y Miguel De las Cuevas supone la principal novedad. El centrocampista madrileño no formaba dentro de una citación desde el pasado 6 de octubre. Se rompió en la primera eliminatoria de la Copa RFEF ante la Balona (1-3). El alicantino, por su parte, arrastró unas molestias musculares que le sacaron del once en un momento dulce: había marcado siempre. En su retorno ante la UD San Fernando -el 10 de octubre- se resintió y Crespo lo sustituyó en el descanso. Ambos mejoraron, pero por prudencia no viajaron a Jerez para los cuartos de final de la Copa RFEF. Ahora sí lo hacen a Lepe dentro de una expedición de 20 pasajeros, en la que figuran dos elementos del filial: el lateral derecho Tala y el medio Christian Delgado, que ya tuvo ocasión de estrenarse en el primer equipo con unas interesantes prestaciones. Crespo hará dos descartes antes del partido. Visus, Álex Bernal, Viedma, Álex Meléndez y Samu Delgado siguen en la enfermería y algunos estarán un largo tiempo alejados de la escena de competición. Bernal, un eje en la media, tiene para casi dos meses; lo de Meléndez, por desgracia, se dispara a tres o cuatro, según desveló el propio entrenador en la sala de prensa.

Contra todo riesgo

Ni siquiera un aluvión de bajas por lesión ha servido para aplacar al Córdoba CF, que ha seguido manteniendo su nivel pese a los contratiempos. Con mayor o menor brillantez, pero siempre eficiente, el conjunto de Germán Crespo se ha sobrepuesto a todo para ir sumando sin parar y alimentando récords. Al mando del granadino, la escuadra cordobesista ha encadenado ya 13 encuentros oficiales sin conocer la derrota, en lo que supone la tercera mejor racha igualando a las obtenidas en 1998 y 1985, según los datos del portal especializado en estadística La Liga en Números. Si puntúa en Lepe ante el San Roque, el Córdoba conseguirá afianzarse en el tercer puesto de ese ranking y acercarse a la cifra referencial de 17 partidos sin perder que logró el equipo en los años 1988 y 1999.

Está por ver cómo aborda Crespo este partido, que se las trae porque el San Roque anda escocido después de su reciente derrota ante el Montijo. No se fía en absoluto el granadino de una formación que tiene algunos elementos conocidos en la casa blanquiverde, como el delantero Chuma o el carrilero Iván Robles, cuya salida del club levantó polémica y deparó una indemnización para el futbolista por parte del Córdoba por despido improcedente. El retorno de Luismi Redondo, que no se alineó en Jerez, parece uno de los movimientos en el tablero por parte de un Córdoba que contará en el mediocentro con Toni Arranz y mantendrá incógnitas hasta el último momento. La fase de inspiración de Casas es la esperanza en ataque para un Córdoba que acredita un registro brutal: promedia tres goles por encuentro.

Alineaciones probables

San Roque: David Robador, Iván Robles, Álex Carmona, Becken, Fran Ávila, Joel, Adri Ruiz, Abeledo, Charaf, Víctor Morillo y Nané.

Córdoba CF: Felipe Ramos, José Ruiz, José Alonso, José Cruz, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz, Javi Flores, Luismi Redondo, Adrián Fuentes, Casas y Willy Ledesma.

Árbitro: Fernández Cintas (Comité Andaluz).

Campo y hora: Estadio Municipal Ciudad de Lepe (17.00 horas, Footters)