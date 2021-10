Los problemas en la enfermería azotan al Córdoba CF de cara al encuentro de este sábado ante el Antequera CF (El Arcángel, 19:00 horas). El entrenador, Germán Crespo, avanzó que meterá en la convocatoria a todos los jugadores disponibles, aunque deberá efectuar varios descartes para completar la lista de 18 hombres. Así pues, esperarán a los laterales Ekaitz Jiménez y Carlos Puga, al medio Toni Arranz y al mediapunta Miguel de las Cuevas mientras serán baja el central Ricardo Visus, el centrocampista Alejandro Viedma y el extremo Samu Delgado. Además, Christian Delgado, del filial, repetirá en la citación.

A lo largo de la semana trabajaron junto al grupo, precisamente, algunos efectivos del B. Según comentó el granadino "tenemos tres partidos esta semana y seguro que si no es mañana, el miércoles entrarán". Algunos casos llamativos al respecto son los de Rafa Castillo, Manolillo o Ale Marín, piezas del equipo de Diego Caro que habitualmente reparten su labor entre ambas escuadras.

El Antequera, la "revelación"

En lo concerniente al rival malagueño, Crespo reseñó que "cuando un equipo tiene una dinámica positiva como la nuestra o el Antequera, quiere decir mucho del peligro que tiene". A priori, el objetivo de los antequeranos es "mantener la categoría", pero no descarta que puedan convertirse en un tapado. De todos modos, reconoció que "el partido del San Fernando me daba miedo porque todo el mundo daba por hecho que se ganaba fácil" y vuelve a sentir un ambiente similar. "Los jugadores saben el rival que tenemos delante y le están saliendo las cosas bien. Será peligroso porque, de ganar, se ponen por delante nuestra", advirtió.

El conjunto blanquiverde se medirá a uno de sus más peligrosos perseguidores en la tabla -están en la tercera posición-. "Ahora mismo tenemos un partido menos y sería sacarle, a pesar de tener un encuentro menos que deberíamos ganar, un colchón de puntos". A continuación recordó el complejo calendario que se presenta en el horizonte cordobés. "Vienen los que estarán con nosotros en la pelea como el Cacereño, el Mérida y el Villanovense y es importante el colchón", reiteró.

Sobre el Antequera, el míster conoce a muchas de las piezas que visitarán el feudo ribereño. "Álex Marcelo, el año pasado, me dio mucho como jugador. Demostró la calidad que tiene y el fútbol que hay en sus botas". Más allá del medio sevillano, Crespo subrayó que tienen "jugadores interesantes que se quieren abrir camino en este mundo por su juventud", citando a hombres como Michael Conejero -ex del CD Ciudad de Lucena- o Sergio García -otro que pasara en su día por la entidad cordobesista-.

Una de las preocupaciones reside en "la motivación" que tendrán muchos de ellos, por lo que tendrán que mantener "la máxima concentración". Expuso un ejemplo a los suyos en cuanto a no competir una semana. "Eso te puede distraer, pero ves los entrenamientos de esta semana y son espectaculares, no se pierde la concentración y espero que salgamos al campo igual que hemos entrenado", deseó.

El cuadro costasoleño mantuvo "una base importante y se reforzó con gente muy joven salvo alguno con más experiencia". Esa meta inicial de la permanencia podría variar porque es "cuestión de dinámicas". Pese a ello, recalcó que la temporada "puede hacerse larga en caso de que lleguen sanciones o lesiones", aunque los puntos que poseen "ya no hay quien se los quite". El plus motivacional de verse arriba les puede convertir en "el equipo revelación" y la "calidad" hacerles pelear por dichos puestos.

La importancia de la Liga y la Copa RFEF

Crespo analizó la importancia de las competiciones en las que están inmersos. "Está claro que ambas son importantes. La vida la tienes en la Liga y tenemos dos partidos con rivales recién ascendidos -Antequera y San Roque de Lepe- que están haciendo las cosas muy bien". En la Copa RFEF habrá delante "un rival de inferior categoría -el Xerez CD- pero que en su grupo hace las cosas también muy bien". Ante esta tesitura, el narazí dijo que "ya que hemos llegado a este encuentro para accedir a la Copa del Rey, vamos a ir al 200% a los tres partidos".