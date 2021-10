El Córdoba CF encara un fin de semana de altura donde recibirá al Antequera CF en El Arcángel (sábado, 19:00 horas). Los blanquiverdes, frente a la escuadra malagueña, procurarán mantener su gran nivel competitivo dentro del grupo 4 de la Segunda RFEF y, de paso, asestar un certero golpe a uno de sus perseguidores más directos. "Es un equipo que ha sorprendido a muchos, no hay más que ver su posición. Nos pondrán las cosas muy difíciles y si no salimos al 100%, cualquiera te va a poner las cosas complicadas", explicó en la sala de prensa Omar Perdomo.

Un parón necesario que no afectará

Para el canario, el aplazamiento del duelo contra el CD Mensajero "vino bien" a la plantilla porque "se jugaron muchos partidos miércoles y domingo y ahora podemos tener las piernas más frescas". De hecho, recalcó que pese a contabilizar una "dinámica positiva", este breve parón no debe "perjudicar para nada", ya que mantienen el "mismo plan de trabajo" y procurarán salir "a por los tres puntos".

Ningún rival directo superó en la tabla a los blanquiverdes el pasado fin de semana pese a contar con una jornada más, algo que será positivo para la escuadra cordobesista "si se hace bueno con tres puntos frente al Mensajero el día que nos toque". Pero antes de que dicho duelo pueda acontecer, Omar reflexionó indicando que lo primordial es "centrarnos en cada semana, hacer las cosas bien y seguir la línea que llevamos".

El club va recuperando lentamente a varias piezas para confeccionar el once de partida. "El que tengamos cada vez más jugadores disponibles vendrá bien al equipo y a la competitividad de cada semana. Aquí nadie se puede relajar vengan de lesión o no, incluso puede subir un compañero del filial y te puede costar el puesto, por lo que tienes que rendir cada semana", argumentó. Sobre su rendimiento, el mediapunta consideró que le queda "margen de mejora". Se encuentra en un "proceso" tras una operación complicada hace prácticamente un año. "Poco a poco voy a mejor y vuelvo a tener la confianza que tenía antes". Además, añadió que apuesta mucho por sus "cualidades" y solo queda que el tiempo le vaya devolviendo "eso que tenía antes y que he ido cogiendo, como la madurez que poseo ahora".

La recompensa de la Copa del Rey

El futbolista, más allá del campeonato liguero, respondió cuestiones concernientes a la Copa RFEF y la eliminatoria contra el Xerez CD. "Para nosotros y la afición sería un premio entrar en la Copa del Rey y una recompensa al trabajo de cada semana". No le llamó especialmente la atención que los de Emilio Fajardo superasen al Yeclano. "El año pasado en pretemporada me enfrenté a ellos y es un buen equipo, con experiencia en el fútbol y en otras categorías superiores. No te puedes relajar porque cualquiera te puede pintar la cara", expuso.

Por último, Omar quiso mandar un mensaje de apoyo a sus paisanos de La Palma debido a la erupción del volcán de Cumbre Vieja. "A toda mi gente que está pasando por un momento muy complicado, un fuerte abrazo también de mis compañeros y esperamos que esta situación mejore cuanto antes".