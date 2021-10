El Córdoba CF vio aplazado el pasado sábado el encuentro que debía disputar en el Silvestre Carrillo contra el CD Mensajero debido a la suspensión del vuelo que debía dejarle en el aeropuerto de Santa Cruz de La Palma. Las cenizas expulsadas por el volcán Cumbre Vieja así como los gases emitidos, que han hecho que baje la calidad del aire, aconsejaban el aplazamiento del encuentro. De hecho, los dos días anteriores a su disputa, los jugadores rojinegros habían entrenado bajo techo, en el gimnasio, debido al aumento de gases en el aire palmero.

El del domingo es el tercer encuentro que se le suspende al Córdoba CF en lo que se lleva de siglo. La cuenta especializada @Laligaennumeros recordaba que los anteriores databan de febrero del 2005 y de enero del 2010. El primero, el 27 de febrero del 2005, era un Córdoba CF-Éibar que debía disputarse en El Arcángel, correspondiente a la jornada 26 del campeonato de Segunda División. Lo cierto es que no llovió aquella tarde en Córdoba como para que el encuentro se suspendiera, unos 20 litros por metro cuadrado, pero el drenaje que tenía entonces el estadio municipal no era, precisamente, el mejor del fútbol español. José Luis Mendilíbar, técnico armero, señalaba que «tampoco ha caído un chaparrón tan grande» y remarcaba que la suspensión no era buena para su club por «nuestra economía», que se vería afectada por un viaje extra cruzándose España. El presidente del Eibar, Jaime Barriuso, reclamaba que «a lo mejor es bueno para el fútbol jugar así. No se trata de tácticas, sino de lucha, lo que es el fútbol puro: la potencia, la agresividad. A mí me parece que se está perdiendo la perspectiva», se lamentaba.

El capitán del Eibar era Gaizka Garitano, que esta temporada ha regresado al banquillo armero tras un periplo de varios años por el Valladolid o el Athletic Club. El problema añadido es que ya entonces los tubos de drenaje y de riego se encontraban invadidos por las raíces y el campo encharcado llevaba aparejado un olor nauseabundo.

Sin pintura roja

El segundo encuentro aplazado al Córdoba CF en este siglo aún se guarda en la memoria. Era el 10 de enero del 2005 y la suspensión vino provocada por la nieve, algo realmente novedoso en Córdoba. Tanto, que uno de los motivos del aplazamiento del Córdoba CF-Rayo Vallecano, de la jornada 19 de Segunda División, fue que no había pintura roja. El presidente blanquiverde, José Miguel Salinas, remarcaba esta circunstancia y declaraba que «Córdoba, de pintura roja para el campo está como Canarias». Hernández Hernández, colegiado del encuentro, propuso que se jugara al día siguiente, pero el club franjirrojo se negó porque tenía en el horizonte inmediato un encuentro de Copa del Rey. El caso es que el Córdoba CF apenas había vendido 269 localidades para el encuentro, cuyo importe empezó a devolver el día siguiente a unos aficionados que en su mayoría se fueron a la sierra cordobesa con la familia para hacerse unas fotos difícilmente repetibles. La nevada fue histórica.

La última suspensión, la del pasado sábado, vino provocada por un incidente también singular y llamativo: la erupción de un volcán. Los niveles de dióxido de azufre y otros gases en La Palma obligaban a suspender actividades físicas al aire libre, incluidos un par de entrenamientos del CD Mensajero. Las cancelaciones de vuelos, a primera hora del sábado, cayeron en cascada y el Córdoba CF se quedó sin poder desplazarse a la Isla Bonita.

Hubo otros aplazamientos o suspensiones a lo largo de este siglo. Las de hace dos temporadas, cuando estalló la pandemia de coronavirus, que terminó por cancelar las competiciones deportivas, incluida la Segunda B, categoría en la que militaba el Córdoba CF, y que pilló al conjunto blanquiverde fuera de los puestos nobles de la tabla. También el Córdoba CF-Reus que debía de disputarse en mayo del 2019 en Segunda División y que no se jugó después de que LaLiga expulsara al conjunto catalán de la competición. Y otro aplazamiento más fue el que se produjo en la primera jornada de la 2011-12 con la huelga del fútbol español, por lo que el Córdoba CF, en concreto, inició en El Arcángel ante el Almería aquella Liga y no en Elche, como le hubiera tocado por el calendario. El encuentro en el Martínez Valero, de la jornada 1, lo jugó en octubre del 2011.