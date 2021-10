El director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez Juanito, valoró el inicio de campeonato del conjunto blanquiverde, en el que «la verdad es que está saliendo todo a pedir de boca y no tenemos queja alguna del rendimiento de los jugadores». Juanito reiteró que «hay que alabar el trabajo del entrenador, porque es evidente que está haciendo» a todos los jugadores «mejores». El director deportivo comentó que a la finalización del verano puso «a disposición del técnico lo que creíamos conveniente y el entrenador le está sacando prácticamente a todos los jugadores», algo que, reconoció, «no suele ser normal, porque por mucho que aciertes en determinados puestos y jugadores, siempre en una plantilla de 22 o 23 jugadores hay cuatro o cinco que es difícil que puedan brillar y que tengan protagonismo». Además, el gaditano recordó que antes del inicio de temporada declaró públicamente que su «principal fichaje debía ser el entrenador, que ya lo conocíamos del año pasado y le está sacando un rendimiento impresionante» a la plantilla blanquiverde. Tras halagar el trabajo de Crespo y sus futbolistas, Juanito comentó que «lo que hay que intentar es no dormirse, seguir por el mismo camino, sabiendo que tarde o temprano llegará la derrota o una racha no tan buena de resultados», ante la que la respuesta ha de ser «confiar en el grupo de jugadores, porque estoy seguro de que la solventaremos».

"Sorpresa" por la pegada

Reconoció el director deportivo blanquiverde su «sorpresa» por la media realizadora de este Córdoba CF. «No es normal tener esa media de goles y marcar prácticamente en todos los partidos, incluso remontar, como pasó ante el Torremolinos, Don Benito o Xerez Deportivo», reconoció. «Lo mejor del equipo es que sabe levantarse, que tiene un espíritu ganador importante, que tiene un estilo, que tiene una filosofía de juego en la que creen los jugadores y que el técnico está sabiendo inculcar», se felicitó Juanito, que recordó que ese trabajo «no es fácil, por mucho que estén saliendo bien las cosas». «Habrá partidos en los que la pelota no querrá entrar y en ese momento es cuando más tenemos que confiar todos en el trabajo de técnico y jugadores, porque se había visto, ya en pretemporada, hasta dónde podía llegar el equipo», ha añadido.

Las bajas y el mercado de enero

También abordó el director deportivo del Córdoba CF el inconveniente de las bajas, cómo pueden afectar a las competiciones que afronta el conjunto blanquiverde y si el mercado de enero, debido a esta circunstancia, será activo para la entidad blanquiverde. «Es verdad que no estamos teniendo fortuna con las lesiones», lamentó Juanito, que recordó que «participan hasta jugadores del filial, como Christian y Ale Marín», por lo que «el fondo de armario del equipo es bueno». Sin embargo, se quejó de que «las lesiones han venido en puestos determinados del equipo: hemos tenido lesiones en portería, en los centrales a la misma vez, lesiones en mediocampo, en este caso» y admitió que «había una posición en el campo en la que estábamos más cogidos con alfileres, la de seis». Por ello, Juanito explicó que con «la lesión de Toni Arranz estamos pensando en que no se nos lesione Álex Bernal», de ahí que reconociera que «en la dirección deportiva siempre miramos, trabajamos a futuro, miramos cualquier cosa que podamos mejorar», porque aunque «la perfección no existe, estamos siempre atentos al mercado para ver si podemos mejorar al equipo», algo que intentarán en enero, un mercado que «pensamos que no es para futuro y sí para reforzar una determinada área».

Los rivales por el ascenso

También hizo un repaso Juanito sobre los rivales en el Grupo 4 de Segunda RFEF, del que reiteró, como al principio de temporada, que «el Xerez Deportivo tiene un gran once, luego la plantilla no tiene un fondo de armario como nosotros u otros clubs, con recursos económicos mejores». El director deportivo blanquiverde admitió que le sorprendía el inicio del Antequera, aunque no tanto el del Cacereño «por su entrenador», mientras que pensaba que «el Ceuta y el Villanovense iban a estar más arriba, pero llevamos solo seis jornadas de competición». Asimismo, Juanito explicó que «el Mérida era el que más se podía asemejar a nosotros por plantilla», y vaticinó que todos esos equipos «tarde o temprano estarán arriba». «Nosotros, lo que tenemos que mirar es a nosotros mismos», remarcó el gaditano, que insistió en que «si seguimos en una línea parecida, porque mejorarla es difícil, somos los que tenemos que estar ahí arriba». Juanito valoró que la clave para mantener esa línea es «el trabajo del entrenador y de los jugadores, que continúen. Confiamos en el equipo, que tiene mucha hambre, y como dijo Germán Crespo, no hay titulares ni suplentes».

"La ilusión es ganar el título"

Finalmente, Juanito habló de la Copa RFEF y del último rival que le resta para llegar a la Copa del Rey. El director deportivo del Córdoba CF remarcó que «la filosofía del club es salir siempre a ganar» y que todo es una cuestión de «equilibrio». «Germán intenta darle la misma importancia tanto a la Liga como a la Copa, sabiendo que la que nos da de comer es la Liga», utilizando Juanito la misma expresión que el técnico blanquiverde el pasado martes. El gaditano reconoció que «esto es una ilusión y si se gana la Copa esta -porque el objetivo no es tanto meterse en Copa del Rey-, la ilusión es ganar un título, por muy menor que sea», aseguró.

Luego, en caso de eliminar al Xerez CD, le tocaría al Córdoba CF «un Primera en Copa del Rey». «El año pasado no había público», recordó Juanito, «y en este se puede tener más taquilla, enfrentarse a un Primera, generar un gran ambiente y testar un poquito al equipo, ver hasta qué punto compite» ante un adversario de Primera División. «En este caso, no renunciamos a nada», zanjó el director deportivo del Córdoba CF.

Ese último escollo para acceder a la Copa del Rey es el Xerez CD, «un equipo experimentado que mezcla veteranía y juventud», explicó Juanito, que conoce «perfectamente» a su entrenador, Emilio Fajardo, porque lo tuvo «de segundo en los escalafones inferiores del Betis, y estuvo el año pasado en Pozoblanco y ascendió al Algeciras», recordó.

«Nos pondrá las cosas difíciles», avisó Juanito, que señaló que su campo «es de césped, algo parecido al del Torremolinos, pero de más dimensiones». En todo caso, Juanito abogó porque el Córdoba CF tenga «la mente puesta en el Mensajero y luego en el Antequera, aquí», ya que la próxima semana no habrá eliminatoria copera, lo que servirá «para recuperar y con esa ilusión de seguir, pasar la eliminatoria, llegar a la primera ronda de Copa del Rey e intentar lograr el título de Copa RFEF».