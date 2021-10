Llegó en el mercado invernal de la temporada 2017-18 y formó parte del Córdoba CF que logró aquella milagrosa salvación en Segunda. Después, Jesús Valentín (Adeje, 1991) se enroló en otro histórico, el Recreativo de Huelva, y pasó por el Rayo Majadahonda. Tras un periplo futbolístico en la península que se prolongó durante una década en equipos como el Huesca y el Zaragoza, ha regresado a su tierra; en concreto, a La Palma, en donde está viviendo en el Mensajero un inicio de temporada preocupante a causa de la erupción del volcán Cumbre Vieja. De hecho, hasta le ha afectado en lo personal, ya que su hijo de corta edad no puede visitar La Palma debido a la ceniza y a los gases lanzados por el volcán. No olvida su «espectacular» estancia en Córdoba y tiene claro que el blanquiverde «no es un equipo de esta categoría». Eso sí, avisa de que el domingo, en caso de que finalmente se dispute el partido, el Córdoba «no lo tendrá fácil». El club rojinegro ha declarado «día del club» el duelo del domingo.

-Poco a poco va entrando en el equipo y sumando minutos. Sorprendió algo que fichara por el Mensajero, que regresara a las islas.

-La verdad es que me salió la posibilidad de estar cerquita de casa. Hace poco fui papá y llevaba 10 años sin estar en las islas. Al nacer mi hijo vi que era una gran oportunidad para estar cerca del bebé, para ayudar a la madre y sí, lo que te digo, fue una buena oportunidad. Me siento feliz, contento de esta nueva situación.

-Me llama la atención que tenga un entrenador apenas tres o cuatro años mayor que usted, Yurguen Hernández.

-Cuando lo conocí el primer día que vine también me sorprendió. La experiencia se va ganando poco a poco y a mí me gusta su forma de entrenar, su forma de ser y, poco a poco a ver si van saliendo los resultados.

-Esta temporada aún no han ganado en el Silvestre Carrillo, aunque sí que se han quedado cerca del triunfo. Al Tamaraceite le ganaban a cinco minutos del final y con el Antequera lo tuvieron ahí.

-Sí, curiosamente, en donde deberíamos tener más facilidad, en nuestro campo, con nuestra afición y por las características del campo, es donde más nos está costando. Bueno, los rivales también juegan. El Támara nos empató en los últimos minutos y contra el Antequera jugamos con uno menos y empatamos en el ultimo minuto, por lo que dimos por bueno el punto sumado.

-¿El objetivo de este Mensajero es una permanencia tranquila o no se descarta nada?

-Está claro. Aquí todo el mundo lo tiene claro. Tenemos en la cabeza la permanencia y ojalá lo consigamos lo más rápido posible. Luego, si podemos luchar por algo más, bienvenido sea. Pero tenemos claro que lo primero es la permanencia y lo que venga después, bienvenido.

-¿Cómo recuerda su etapa aquí?

-Espectacular. Los seis meses esos cuando llegué en enero fueron espectaculares. Me encantó la ciudad, el ambiente, el estadio, todo. Fue una lástima haberme ido, pero sabemos cómo es el fútbol. Pero fui muy feliz en Córdoba.

-¿Qué le parece el Córdoba CF?

-No lo he visto, pero cuando miras la tabla y lo ves arriba ya sabes lo que hay. No es un equipo de esta categoría y todo el mundo lo sabe. El fútbol es así: te toca estar donde estás y en unos años estará en el lugar que le pertenece.

"No lo he visto, pero cuando miras la tabla y lo ves arriba ya sabes lo que hay. No es un equipo de esta categoría y todo el mundo lo sabe"

-También estuvo en el Decano, que cayó a Tercera RFEF. ¿Los históricos o clubs con nombre en esta categoría lo tienen peor porque se da por hecho que van a conseguir seguro sus objetivos?

-Sí, está claro. Al final, como ciudad, esos equipos tienen la presión de estar arriba y siempre en buena posición en la clasificación, pero creo que tiene que ser un plus tanto para ellos como para los otros equipos. Todo se iguala en el campo y aunque tengas nombre, si no compites bien, no lo consigues.

-¿Cómo se vive a pocos kilómetros de un volcán en erupción?

-La verdad es que desde que estoy aquí es lo peor. En mi vida he vivido nada así. Yo soy de Tenerife y mi hijo no puede estar aquí conmigo por los gases, por la ceniza y demás, por lo que me está´costando mucho. Estoy cerca de todas maneras y cuando tengo un día libre voy. Pero también por las familias de aquí, que lo están pasando super mal. A la gente que vivía cerca del volcán le está afectando mucho.

-Tiene, además, a varios compañeros que son de ahí de la isla.

-Sí, tenemos tres compañeros que viven cerca y nos pasan vídeos y fotos que te parten el alma. Te da miedo primero, pero luego te parte el corazón porque piensas que te podría pasar a ti y, además, es que no puedes hacer nada. Aunque quieras no puedes hacer nada. Es una impotencia muy grande.

-¿Cual fue el peor momento?

-Los primeros días. Habíamos jugado ese domingo en San Fernando, que ganamos. Estábamos comiendo para ir al aeropuerto y empezaron a llegarnos a los móviles mensajes de que había estallado el volcán. Pusimos las noticias y es impactante, pero llegas aquí y te das cuenta verdaderamente de lo que es. Cuando lo ves en persona es otra cosa.

"Tenemos tres compañeros que viven cerca y nos pasan vídeos y fotos que te parten el alma. Te da miedo primero, pero luego te parte el corazón porque piensas que te podría pasar a ti"

-Hay una ola de solidaridad en todo el país para socorrer a La Palma y ayudarla en lo posible.

-Sí, creo que al final si alguien puede ayudar y no le cuesta, creo que no pierde nada. Hay muchas familias que han perdido su casa, su vida, su trabajo, sus terrenos... Si podemos ayudar y poner nuestro granito de arena… Nosotros hemos mandado ropa y cosas para allá. Y es verdad: si uno puede hacerlo pues no pierde nada y echas una mano a quienes lo necesitan.

-Imagino que habrá circunstancias personales de compañeros o amigos de la tierra que lo están pasando mal.

-Esos son los que peor lo están pasando. Esta mañana, entrenando, un compañero me dijo que la lava igual coge dirección a casa de sus abuelos. Imagina cómo te quedas. Puede ser que sí o no, pero la incertidumbre está y eso te come.

-Finalmente, ¿cómo espera el partido del domingo?

-Nosotros venimos de un partido jodido, nos metieron cuatro a uno y encima fue el viaje que nos hicimos. Nunca había hecho un viaje así, por el tema de los aviones, la ceniza, fuimos en barco… Estamos jodidos, pero espero que con la afición, aquí en casa, demos nuestra mejor versión y ganar. El Córdoba CF tiene un equipazo y creo que se le va a complicar un poco el partido del domingo.