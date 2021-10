El Córdoba CF convocó este jueves a los medios para plasmar públicamente el nuevo acuerdo de patrocinio con el concesionario BMW San Rafael Motor, de Córdoba. En el mismo, el consejero delegado blanquiverde, Javier González Calvo, destacó que en la pasada temporada ya "se hizo en aquel momento un trabajo muy importante que, con lo que se ha hecho durante este año, ha empezado a dar sus réditos". "Por lo menos que los aficionados disfruten de su equipo", se felicitó el extremeño, que en cualquier caso quiso valorar que "todavía estamos en un periodo muy inicial para poder lanzar las campanas al vuelo, pero al final en cada partido estamos orgullosos de nuestros jugadores, que están con nosotros y nos hacen disfrutar".

González Calvo mandó un aviso de prudencia sobre el inicio de temporada: "El fútbol es complicado y nos dirá a dónde podemos llegar, pero a día de hoy estamos muy contentos y, como me decía mi padre, en esta vida no solo es serlo, sino parecerlo y nosotros parecemos un buen equipo", comentó un consejero delegado que habló también de la incertidumbre del próximo desplazamiento del Córdoba CF, a La Palma. "Lo que nos puede pasar es que suspendan el partido, pero si tenemos que volar, volaremos. No pasa nada. Yo acompañaré al equipo y tenemos el viaje el sábado por la tarde desde Madrid. Estamos esperando por si hay algún cambio, pero no hay incertidumbre. Si tiene que venir algo, pues que venga cuanto antes y ojalá vengamos con una victoria".

Cerca de 8.500 abonados

Por otra parte, González Calvo confirmó que "son cerca de 8.500" los abonados del Córdoba CF en esta temporada 2021-22, unas "cifras espectaculares", destacó el dirigente blanquiverde, que pidió que "la gente venga al estadio", ya que "aún quedan por venir unos 2.000 abonados" a los partidos de Liga en El Arcángel. Sobre la Ciudad Deportiva indicó que "ya está regularizada con la propiedad" y en sus instalaciones se están realizando varios trabajos de mejora, como poda de palmeras, caminos y árboles, además de aplicar cemento en algunos caminos adyacentes a los campos de césped artificial.

Sobre la cesión de El Arcángel, el consejero delegado del Córdoba CF explicó que "estamos en manos del Ayuntamiento de Córdoba para que puedan sacar ese pliego. Nosotros lo único que queremos es que sea cuanto antes porque antes podremos hacer muchas más cosas y darle fin a ese estadio que todos queremos que esté terminado". González Calvo explicó que uno de los objetivos es que los "abonados puedan disfrutar de algo más y que nuestros patrocinadores puedan usar el estadio para otro tipo de eventos", y comentó que los inversores de Baréin llegarán pronto a Córdoba. "En principio iban a venir, pero por circunstancias de trabajo no han podido. Están deseando venir". Aunque mientras llegan "aquí hay una persona todos los meses que trabaja codo con codo, pero esperemos que puedan venir pronto los propietarios", finalizó.