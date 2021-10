El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, valoraba la actitud de su equipo después del triunfo ante el Juventud de Torremolinos, ya que el conjunto blanquiverde "no le perdió la cara al partido". Además, el granadino recordaba que "ya ha pasado en otros, que se nos han adelantado pronto, pero si algo bueno tiene este equipo es que a pesar de recibir mazazos no se desanima e intenta ir a por la victoria". El técnico blanquiverde valoraba también el triunfopor el rival que tenía enfrente, "un equipo competitivo, que tiene calidad y sabíamos que iba a ser complicado", aunque admitió que "lo que no esperábamos era recibir ese gol" a los dos minutos de juego, algo que también "pasó en Jerez y pasó en casa con el Don Benito", aunque "lo bueno del equipo es eso, que siempre va a por los partidos y al final, una remontada te da ánimo para los siguientes".

Relacionadas El Córdoba CF supera al Juventud de Torremolinos y avanza en la Copa RFEF

Germán Crespo destacó el trabajo de sus jugadores en ataque sobre el terreno de juego del Municipal de El Pozuelo. "Simo ha jugado de fuera a dentro, que se mete muy bien; Fuentes ha hecho un partido con más llegada y recorrido, y Luismi igual. Esas variantes nos están dando mucho", remarcó.

También alabó el granadino a la afición "después del varapalo del año pasado" y subrayó que a pesar del descenso "el club tiene 8.000 socios que van a todos lados donde vamos, nos arropan, incluso en Canarias nos arroparon ante el Tamaraceite". Además, valoró lo que supone ese respaldo para el Córdoba CF: "Imagina si no tuviéramos esa ayuda y en estas eliminatorias te anima muchísimo". Además, Germán Crespo también se felicitó porque el rival en cuartos de final de la Copa RFEF sea el Xerez CD, que se impuso en La Constitución al Yeclano Deportivo (0-2). "En la siguiente eliminatoria estábamos deseando" que el rival fuera el conjunto xerecista, porque "hacer otro viaje a Yecla, que son 5 o 6 horas...". Sobre el Xerez CD opinó que "es un buen equipo, similar al Torremolinos", aunque se felicitó por dos circunstancias que se cumplieron: "No queríamos una prórroga y que la siguiente eliminatoria fuera cercana".

Te puede interesar: Córdoba CF El Córdoba se enfrentará al Xerez CD en la próxima ronda de la Copa RFEF

Germán Crespo finalizó con el reconocimiento a la afición. "Imagina si no lo dejamos todo estando arropados como estamos. Este es un club muy grande y tenemos que dejarlo todo por la afición", remarcó.

Finalmente, el entrenador del Córdoba CF aseguró que avisó a sus jugadores de que el de Torremolinos "iba a ser más complicado el partido que el de La Línea, por el campo irregular, que creo que nos perjudicó tanto a nosotros como a ellos, porque es un equipo que tiene calidad".