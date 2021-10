El Córdoba CF logró el pase a cuartos de final de la Copa RFEF tras ganar, con mucho sufrimiento, al Juventud de Torremolinos en el Municipal El Pozuelo. Los locales se adelantaron a los dos minutos con un tanto de Javi López, lo que obligó a la remontada blanquiverde. Esta se produjo finalmente, y tras un gran esfuerzo, tantos de Antonio Casas y Simo, este último en los compases finales del choque. Un partido muy trabajado, trabado por la presión de los verdiblancos y que costó esfuerzo remontar ante un Juventud de Torremolinos que cosechaba así su primera derrota de la temporada en el partido número once. El próximo rival de los blanquiverdes será el Xerez CD, que superó por 0-2 al Yeclano.

Germán Crespo colocó un once en el que se mostraban claramente las rotaciones. Entre hombres que sobre todo tuvieron minutos en la anterior ronda de Copa RFEF y titularidades de otros que apenas habían tenido minutos, el equipo titular del Córdoba CF en el campo malagueño distaba del que se suele ver en Liga. Había que pensar en “lo que da la vida”, la Liga, y aunque el conjunto blanquiverde compitió en esos primeros 45 minutos, lo cierto es que no estuvo en el nivel habitual que se le había visto, incluso en La Línea.

Cuando apenas había tenido tiempo el público de sentarse en sus asientos, Javi López puso por delante en el marcador al Juventud de Torremolinos tras culminar una rápida transición local. Su disparo cruzado resultó imposible para el debutante Carlos Marín. Sin embargo, el Córdoba CF no perdió la cabeza, aunque sí se le apreció que en el último cuarto del campo no tenía la visión que en anteriores encuentros. De hecho, el primer acercamiento blanquiverde no llegó hasta el minuto 10, por medio de un saque de esquina. Cinco minutos después parecía despertar algo el equipo de Germán Crespo con una buena jugada a la que le faltó la culminación, por medio de una volea de Simo, pero el extremo cordobesista pateó al aire. Casi en la siguiente jugada llegaría el gol del empate para el Córdoba CF, con un saque de banda que terminó en los pies de Antonio Casas. El de La Rambla enfiló hacia la portería rival y soltó un cañonazo ante el que Amador pareció arrugarse un punto.

El único momento bueno

Fueron los mejores minutos del Córdoba CF, con un Álex Bernal como único elemento que intentaba dar algo de criterio al balón –y no siempre- y que tres después del gol de Casas sumaba otra ocasión por medio de un cabezazo, algo mordido, de Adrián Fuentes. Sin embargo, el Juventud de Torremolinos creció a partir de ahí. Una jugada verdiblanca terminó con el balón paseándose ante la línea de gol de la meta de Carlos Marín. En el minuto 27, Álexis sorprendía a la zaga cordobesista plantándose solo dentro del área, algo escorado, por lo que su disparo finalizó estrellado contra el lateral de la red.

Continuó llegando el equipo de Ibón Pérez por las inmediaciones de Carlos Marín por medio de Alexis (min. 37) y Javi López (min. 38), mientras que en los últimos minutos del primer tiempo, Caturla disparaba desde la frontal del área sacando el balón del campo.

El Córdoba CF solo respondió a balón parado. Eso sí, con una ocasión más clara que las del rival. Luismi Redondo lanzó un golpe franco desde 25 metros, abajo y con bote, que obligó a Amador a emplearse a fondo.

El Juventud de Torremolinos inició la segunda mitad empujando y llegando a las inmediaciones de Carlos Marín. El Córdoba CF continuaba abusando demasiado de los balones largos a causa de la presión de los verdiblancos, que encontraban siempre el camino para generar algo de peligro en el área cordobesista.

Cambios para intentar mejorar

Germán Crespo vio claramente que la noche no se presentaba fácil, precisamente. Ni tan siquiera esperanzadora, tal y como se estaba desarrollando el choque. Metió en el campo a Willy Ledesma y el extremeño sumó la primera ocasión tres minutos después, aunque su disparo seco encontró la buena respuesta de Amador. Álex Bernal mandaba un balón espectacular sobre la carrera de Simo, pero el extremo blanquiverde cruzó demasiado el balón. Esa ligera mejoría cordobesista no era suficiente y el granadino introdujo a Javi Flores y a Ale Marín.

El partido moría y el Córdoba CF no encontraba el gol que le diera la eliminatoria. A cinco minutos del final del tiempo reglamentario, Álex Bernal ponía el balón en la cabeza de Antonio Casas, pero el de La Rambla picó demasiado la pelota, fácil para Amador.

Pero a cuatro minutos del final Simo encontró el agujero en la defensa verdiblanca. Una jugada iniciada por Álex Marín terminó con un centro al segundo palo y Simo disparó sobre la pierna de un defensor local para despistar a Amador y encontrar el pase cuando ya se mascaba la prórroga. De hecho, el último botón de muestra de lo sufrida que fue la victoria en Torremolinos fue el balón al larguero que dio el equipo local ya en el tiempo de descuento.

El Córdoba CF pasa a cuartos de final en un encuentro sufrido y trabajado, pero que deja a los blanquiverdes como el único invicto entre el duelo entre dos equipos que no conocían la derrota.

Ficha técnica:

1-Juventud de Torremolinos: Amador, Urbina, Lasly, Gerrit, Javi López, Nacho Lapeira, Caturla, Alexis, Dani, Vergara, Manu.

Entrenador: Ibón Pérez.

Cambios: Ito por Vergara (46’), Fran Castillo por Alexis (46’), Oñate por Manu (63’), Gato por Javi López (69’), Ismael Heredia por Gerrit (75’).

2-Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, Ricardo Visus, José Alonso, Álex Meléndez, Christian Delgado, Álex Bernal, Luismi, Adrián Fuentes, Simo, Antonio Casas.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: Willy Ledesma por Luismi (58’), Javi Flores por Christian Delgado (69’), Ale Marín por Adrián Fuentes (69’), Julio Iglesias por Álex Bernal (91'), José Cruz por José Alonso (91').

Goles: 1-0 (2’) Javi López. 1-1 (17’) Antonio Casas. 1-2 (86’) Simo.

Árbitro: Amad Ahmed (Melillense).

Tarjetas amarillas: Álex Bernal (36’), Urbina (44’), Oñate (78’), Dani (83’), Heredia (88’), Castillo (88’),

Campo: Municipal El Pozuelo. Unos 1.500 espectadores, con presencia cordobesista.