Una de las notas que llamaron la atención de los aficionados del Córdoba CF, este domingo en El Arcángel, fue el buen aspecto general que mostraba el césped del estadio municipal, a pesar de que las labores de resiembra del mismo se iniciaron hace apenas 11 días. El manto verde, ya en la previa, mostraba un buen aspecto, salvo quizá la zona de portería que pega al fondo sur, en donde aún se veían los efectos de los trabajos de migración de la variedad de verano a la de invierno.

Además, durante el encuentro tampoco se notó que el campo no estaba al cien por cien para su uso. Mostraba un aspecto algo blando y con la hierba más alta de lo habitual para compensar la escasez aún de hoja. En cualquier caso, no afectó en nada al desarrollo del juego y no hubo ninguna imagen que llamara la atención de forma especial por su deterioro, a pesar de la inmadurez de la nueva capa plantada después del encuentro contra el Don Benito, en la jornada 4.

Las previsiones de Royalverd, empresa encargada del mantenimiento de los campos del Córdoba CF, señalan que ya para el siguiente encuentro de Liga, en el que el conjunto blanquiverde recibirá al Antequera en El Arcángel, el día de San Rafael (24 de octubre), el césped del estadio municipal ha de estar en perfectas condiciones, incluida la referida zona que linda con el fondo sur. Todo, en caso de que las previsiones meteorológicas continúen siendo favorables.

Lo mismo ocurre con el campo 1 de la Ciudad Deportiva, el de la grada y que es el que habitualmente ha utilizado el Córdoba CF para sus entrenamientos. Esta temporada, debido a lo ocurrido en junio con Grupo Tremón, ese campo terminó secándose, por lo que la primera plantilla blanquiverde debe entrenarse en el campo 2, más pequeño, circunstancia que continuará produciéndose hasta finales de este mes de octubre o, como mucho, hasta primeros de noviembre. Para entonces, el campo 1 ha de estar en perfectas condiciones y, a la vista de la imagen, las previsiones de Royalverd se están cumplido paso a paso. Apenas existen ya zonas en las que no se aprecie la hoja, por lo que es más que previsible que en un par de semanas, también el campo grande de la Ciudad Deportiva esté por fin listo para su uso para la plantilla comandada por Germán Crespo.

Cuando ambos terrenos de juego, el campo 1 de la Ciudad Deportiva y el de El Arcángel puedan ser utilizados por el Córdoba CF a diario para sus entrenamientos se acometerá la mejora del campo 2, el que se está utilizando desde el inicio de la pretemporada por la plantilla del Córdoba CF. Algo que se hará con más tranquilidad, dada la disponibilidad de los otros dos, por lo que hasta finales de diciembre, aproximadamente, no estará al cien por cien. En cualquier caso, las instalaciones de entrenamiento del Córdoba CF han mejorado de forma sobresaliente en el último mes.