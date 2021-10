El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, mostraba su satisfacción tras la goleada del conjunto blanquiverde a la UD San Fernando, principalmente, porque «otra vez» su equipo sumaba «de tres en tres, que es lo importante, sin exceso de confianza que nos pueda restar puntos». El granadino alabó que su Córdoba CF salió «enchufado» y avisó de que el conjunto cordobesista se va a «encontrar muchas veces este tipo de partidos durante la temporada», porque sabía que «iban a acumular gente por dentro y buscábamos la superioridad por bandas».

Germán Crespo también comentó el carrusel de cambios y las decisiones tomadas durante el encuentro en los relevos. «Desde el primer día dije que no había titulares ni suplentes. Quería darle descanso a Álex Bernal, pero no lo he podido hacer por la lesión de Carlos Puga en el penalti», algo que parece un esguince en la rodilla, sin mucha más importancia, informó el técnico blanquiverde. «Además, no queríamos darle muchos minutos a Miguel de las Cuevas por una posible recaída», después de que el alicantino también notara una leve molestia.

En la segunda parte, con 3-1 en el marcador y en superioridad numérica, la intención de Germán Crespo era dar «más velocidad» al encuentro para que este se le hiciera «muy largo» a la UD San Fernando. «Sabía que habría más velocidad», comentó Crespo, que explicó que «se podían haber hecho más goles, pero hubo malas decisiones buscando a Willy -Ledesma-, que quería marcar».

Finalmente, el entrenador del Córdoba CF explicó que no quería «quitarle mérito al equipo, porque todo esto tiene un trabajo detrás. Cualquiera te pinta la cara si no es por el mérito de los jugadores que salen a por los partidos», reconoció. Además, comentó que «con el partido de cara sabíamos que teníamos menos riesgo. Por otro lado, hemos mantenido a los que tenían tarjeta. Hubiera querido cambiarlos pero no hemos podido por los cambios obligados», como fue el caso de Luismi Redondo, que aun amonestado, se mantuvo en el campo, además, como lateral derecho.