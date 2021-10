Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF, remarcó tras la victoria sobre la Balona que "una vez más el equipo ha salido los primeros minutos con la máxima concentración, intenso, y eso ha hecho que nos hayamos puesto por delante en el marcador", resaltando además que para él "lo bueno es que a pesar de ponerse por delante, el equipo ha ido a hacer más goles".

Relacionadas El Córdoba CF gana al Linense y pasa a octavos de la Copa RFEF

Continuó alabando el técnico blanquiverde a su equipo, ya que "aparte de hacer tres goles", siguió "generando muchas ocasiones", aunque opinó que "nos ha vuelto a faltar ese acierto en los últimos metros". En todo caso, Crespo comentó que "delante había un rival, una eliminatoria complicada y competimos hace tres días, teniendo otro partido en cuatro días".

También hizo hincapié Germán Crespo, al igual que en la previa, en la importancia de marcar primero en estos encuentros, ya que "si te pones por detrás y tienes que meterle intensidad sabiendo que hay un partido en 72 horas, ese esfuerzo te puede llevar a que en Liga no tengas el ritmo que necesitas", de ahí que reiterase que "ponerte por delante te da mucho en estas eliminatorias".

Con más acierto se sentencia antes

El entrenador del Córdoba CF no dio excesiva importancia al gol encajado. "Ha sido una acción a balón parado, en un córner y tras una melé", y se quedó con el poder ofensivo de su equipo. "Nosotros, tanto en la segunda parte como en los primeros minutos y al final, hemos tenido muchas ocasiones". A diferencia del último encuentro de Liga, ante el Tamaraceite, "en el que el equipo tuvo dos o tres ocasiones", Germán Crespo opinaba que, entonces, el Córdoba CF "no generó tanto" como ante la Balona. Ante los albinegros "nos ha faltado ese acierto, si no, hubiéramos sentenciado antes el partido", opinó.

En el apartado particular, Crespo comentó sobre Toni Arranz que "ha sentido un calambre, de hecho quería seguir jugando y me ha pedido jugar, pero tiene molestias, quizás sea una elongación, pero no ha sentido rotura". El técnico blanquiverde informó que "era un jugador al que quería dar descanso el domingo que viene y darle 90 minutos" en Copa RFEF, "pero esperemos que no tenga nada importante y que pueda llegar bien al siguiente partido", deseó.

También mostró sus preferencias Germán Crespo sobre el siguiente rival del Córdoba CF en esta Copa RFEF: el Juventud de Torremolinos. "Es hora y media de viaje. Imagina el miércoles ir a Ceuta y el domingo a Canarias. Físicamente lo notas", comentó el granadino, que valoró que "ya que hemos tenido la mala suerte de jugar fuera de casa las eliminatorias, si ahora tenemos la suerte de que al menos sea cerca de casa y en Málaga, mejor que mejor". Una hora después, el deseo del granadino se hizo realidad y el Juventud de Torremolinos será la semana que viene el adversario de los blanquiverdes, después de que los malagueños eliminaran al Betis de Hadú (0-5).

Una racha formidable

Te puede interesar: Córdoba CF Javi Flores cumple 200 partidos oficiales vistiendo la camiseta del Córdoba CF

"Esto no va a ser fácil y lo vimos en Tamaraceite", advirtió Germán Crespo sobre la racha con la que ha comenzado esta temporada el Córdoba CF. "Es verdad que el equipo ha cogido ahora una dinámica muy buena, una dinámica positiva, pero claro, al final todos los equipos que se enfrenten al Córdoba CF van a querer sorprender", advirtió un Germán Crespo que insistió en ir partido a partido y que desveló que ha dicho a los jugadores "que no estamos en el calendario del año que viene de Primera RFEF", por lo que "nos queda mucho por recorrer: pies en el suelo, cabeza fría y partido a partido", sentenció.

Finalmente, el entrenador del Córdoba CF tuvo unas palabras para Javi Flores y su partido número 200 en el Córdoba CF, un logro "conseguido en un año complicado, un año en el que él ha hecho un esfuerzo económicamente, se ha bajado el sueldo por querer estar en el Córdoba", comentó. "Llegar así, cuando lo más fácil era irse del club... Él ha hecho una apuesta por el club, por los colores que siente desde pequeño y es un placer que Javi haya hecho ese número de partidos", zanjó.