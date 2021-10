«Al final lo falla el que lo tira. Es verdad que opino que cuando uno tira un penalti, el siguiente debe lanzarlo otro jugador, pero ahora mismo me siento con mucha confianza, me siento seguro de poder hacer gol de penalti, aunque hay que ensayarlo, porque ya hemos fallado dos de cinco». Willy Ledesma, delantero del Córdoba CF, declaraba el pasado viernes a este periódico su ilusión por batir su récord goleador en una temporada, tasado en 35 goles en la campaña en la que el Extremadura ascendió a Segunda B. También significaría relevar a Mariano Mansilla como el mayor anotador blanquiverde en una temporada, con los 31 que celebró en la 1984-85. Tal y como declaró unos días antes, cuando en el minuto 3 del encuentro en el Juan Guedes Ortega Herrera decretó penalti de Marrero sobre Adrián Fuentes, el de Torremejía no lo dudó. Puso el balón sobre el punto que delimitan los 11 metros de distancia y lanzó, decidido, abajo y a la derecha de Javi Sánchez. El portero del Tamaraceite adivinó la trayectoria, pero no llegó a tiempo.

Era el sexto gol de Willy Ledesma en esta 2021-22, en el quinto partido de la temporada y con ese tanto superó la marca de cinco encuentros consecutivos anotando de Pepín en aquella campaña 1984-85, en Tercera. Por delante tiene a nombres importantes en la historia cordobesista. Durante seis jornadas consecutivas, siempre estando disponibles, anotaron Mantecón y Valentín, mientras que con siete encuentros está el récord anotador en el Córdoba CF, a cargo de Javi Moreno, que data de la temporada 2006-07, la del último ascenso a Segunda División.

No será el único desafío goleador para Willy Ledesma. En toda la Segunda RFEF hubo un delantero que logró igualarle en el número de tantos anotados tras disputarse la jornada 5. Se trata de Álvaro Sánchez, del Móstoles URJC, que el domingo le hizo un triplete al Leganés B. No deja de ser llamativa la línea marcada por el goleador del conjunto madrileño, que en la primera y segunda jornadas no vio puerta, en la tercera anotó un gol, en la cuarta, dos goles y este domingo hizo tres, con lo que iguala al futbolista del Córdoba CF en la tabla de máximos realizadores. Pero tras ellos hay un nombre conocido para la afición cordobesista: Charles. El brasileño anotó dos goles en apenas dos minutos (72’ y 74’) para rescatar un punto en Pasarón ante el Arenteiro. De hecho, el exdelantero blanquiverde es el autor de cinco de los ocho goles anotados por todo el equipo. Tanto Delgado (Ibiza) como Iván Martínez (Mutilvera) también han firmado cinco goles en lo que se lleva de temporada.

El reto para Willy Ledesma le llega en los posibles cuatro encuentros oficiales que tiene ante sí el Córdoba CF. Este miércoles empieza la participación de los blanquiverdes en la Copa RFEF, con el partido que han de disputar en el Municipal de La Línea (17.00 horas), correspondiente a los 1/16 de final del torneo, mientras cuatro días después deben recibir en El Arcángel al San Fernando (12.00 horas). Si juega en La Línea deberá anotar para igualar a Mantecón y Valentín en el registro de goleadores durante seis partidos oficiales con el Córdoba CF y, si repitiera el domingo, empataría con el registro histórico de Javi Moreno. No será nada fácil, pero dada la facilidad con la que esta temporada ve puerta el equipo de Germán Crespo y el propio Willy Ledesma no habría que darlo por descartado. Sin olvidar, por supuesto, que el juego del conjunto blanquiverde provoca no pocos penaltis a favor, como se volvió a comprobar este domingo en el Juan Guedes. En caso de que el de Torremejía no juegue ni un minuto en La Línea, trasladaría su camino hacia el récord una semana, ya que tendría el citado encuentro liguero en El Arcángel del domingo y, posteriormente, una nueva semana en la que podría tener otra cita con la Copa RFEF, en caso de que el Córdoba CF elimine a la Balona, y el duelo de la séptima jornada liguera, en la que los blanquiverdes visitarán La Palma para medirse al Mensajero.

En cualquier caso, Willy Ledesma se encuentra, hoy por hoy, en el camino de un récord histórico en la lista de goleadores del Córdoba CF.