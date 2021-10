El Córdoba CF cuenta con todos. Al menos, eso es lo que intenta transmitir sin cesar Germán Crespo, tanto verbalmente como con hechos. En el encuentro ante el Juan Guedes, el técnico blanquiverde dio la titularidad por primera vez en esta temporada a Bernardo Cruz y a Carlos Puga, además de devolver a un once inicial a Simo, que no saltaba en el principio de un encuentro desde la segunda jornada de Liga, cuando el Córdoba CF se enfrentó al Cádiz B en El Arcángel. El exjugador del Sevilla Atlético fue suplente en la tercera jornada liguera, en la visita del conjunto blanquiverde a La Isla, en Coria, mientras que en la cuarta jornada, el pasado domingo, no dispuso de ningún minuto contra el Don Benito al tener un problema en el hombro, producido en el último entrenamiento semanal.

Si Germán Crespo disponía de 23 jugadores con ficha de la primera plantilla al iniciarse la temporada, al paso de la quinta jornada liguera ha utilizado ya a 20 futbolistas, después de que Alejandro Viedma debutara oficialmente con la camiseta del Córdoba CF, este domingo, en el Juan Guedes. El centrocampista jiennense saltó al terreno de juego canario en el minuto 65 para sustituir a Toni Arranz, con lo que Crespo conformó un doble pivote técnico, con la aspiración de mantener más la posesión de balón.

"La verdad es que me voy con un sabor agridulce", reconocía Viedma tras el encuentro, ya que a su parecer "el partido se escapa en los últimos minutos, en la recta final, pero el equipo ha competido desde el primer minuto", aseguró. El joven futbolista del Córdoba CF recalcaba que el equipo salió "al campo con mucha intensidad". "Hemos tenido muchas ocasiones para finiquitar el partido, pero sabemos cómo es el fútbol, que como no aproveches las ocasiones en cualquier momento te puede cambiar el partido", dijo, en una opinión que coincidía mucho con la emitida por el propio preparador cordobesista a la finalización del encuentro.

A Germán Crespo le resta ahora por hacer debutar oficialmente a tres de esos 23 jugadores de los que disponía en un principio. Por lo pronto, Carlos Marín, uno de esos tres futbolistas, ya dispuso este fin de semana de la primera convocatoria en el Córdoba CF después de que una lesión muscular le impidiera entrar en la dinámica del equipo, lo que se complicó con el fallecimiento de su madre, hace unos días.

El segundo jugador que aún no ha debutado oficialmente es Álex Meléndez. El lateral izquierdo está completamente restablecido y fue el único descarte técnico del entrenador del Córdoba CF para el encuentro de este domingo. Entre otros motivos, porque acaba de salir de una prolongada lesión muscular y, además, está el encuentro de Copa RFEF del próximo miércoles en el Municipal de la Línea, ante la Balompédica Linense (17.00 horas).

Y, finalmente, Samu Delgado. El conquense aún se encuentra en periodo de recuperación de su última lesión muscular, por la que ha consultado a varios especialistas, en Madrid y Santander, para intentar localizar el origen de sus problemas físicos. Ya la pasada semana se le pudo ver sobre el césped de la Ciudad Deportiva, aunque en el Córdoba CF no se ponen plazos con él.

Por lo tanto, Germán Crespo comienza a dar oportunidades a todos los disponibles en el Córdoba CF. Tanto es así, que solo cuatro futbolistas han jugado hasta ahora los 450 minutos de competición en Liga: Felipe Ramos, José Ruiz, José Cruz y Ekaitz Jiménez, y solo 11 han llegado a jugar al menos un minuto en los cinco encuentros ligueros: a los cuatro citados se suman Toni Arranz, Willy Ledesma, Luismi Redondo, Omar Perdomo, Álex Bernal, Carlos Puga y Antonio Casas.