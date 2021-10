Guerra de dinámicas. Penúltimo contra líder. Un Tamaraceite que no ha ganado a nadie contra un Córdoba CF que ha derrotado a todos los que se le cruzaron en el camino. Los datos están ahí, pero el fútbol tiene su propia lógica. «Tendrán una motivación especial por enfrentarse a nosotros», dejó advertido Germán Crespo en las vísperas de un partido con trampa ante el Tamaraceite. El granadino no esconde que su equipo está metido en la ola buena, pero no se fía de nadie y no está dispuesto a que sus hombres se dejen adormecer por el narcotizante aroma de las victorias y los récords. Esto va de otra cosa.

Aprovechar la dinámica no es más que dejarse el pellejo por no salir de ella. Y el Córdoba se siente ahora fuerte y capaz, en un estado mental opuesto al que tenía cuando el curso pasado visitó por primera vez el estadio Juan Guedes. Ganó por 0-1, con un gol en el que Bernardo Cruz se desolló media pierna por la quemadura tras su remate a ras de césped -o lo que fuera aquello-, pero se marchó dudando de sí mismo. Un par de semanas después ya estaba al frente Crespo, en sustitución de un atribulado Pablo Alfaro. Desde entonces, el Córdoba no pierde un partido oficial.

Su impactante puesta en escena ha convertido al equipo blanquiverde en un protagonista destacado. En una división nueva como la Segunda RFEF son necesarios reclamos de atención y el club blanquiverde supone, sin duda, una fuente de estimulantes datos. Es el que más partidos gana -todos-, el que más goles marca y el que más público lleva a las gradas, rivalizando con entidades de categorías profesionales. Esa fiesta del exceso ha contribuido a variar la lupa con la que tradicionalmente se observó al Córdoba en los últimos tiempos. De imán de desgracias a coleccionista de plusmarcas. Esa presión se suele sobrellevar mucho mejor.

Con retoques en la lista

Dos de los ilustres miembros de la brigada de veteranos del Córdoba se quedaron en casa. Javi Flores ya lleva un tiempo apartado de la actividad competitiva por molestias en el sóleo. El de Fátima y Miguel De las Cuevas están aptos para jugar, pero no a cualquier precio. Crespo no ha querido arriesgar, a la vista de una semana de alta intensidad -el miércoles habrá eliminatoria de Copa RFEF en La Línea y el domingo llegará el San Fernando a El Arcángel-, y ha buscado una reformulación del once sin el alicantino, al que no movió de la titularidad desde que accedió al cargo y hasta que no tuvo más remedio. En la última jornada, el Córdoba superó -con sudor, porque no hay regalos- al Don Benito (3-2) y el equipo confirmó que tiene respuestas para todo hasta el momento.

El excepcional momento goleador de Willy Ledesma -cinco tantos en cuatro partidos- y el rendimiento de jugadores como Adrián Fuentes -un tanque a la hora de romper defensas- o Perdomo aportan variantes para un Córdoba que tendrá que lidiar con una superficia de juego artificial y un rival muy herido por su pobre cosecha en el primer mes de Liga: un punto de doce, gracias a un empate ante el Mensajero en La Palma (2-2). En el Juan Guedes cayó ante el San Fernando (3-4) y el Antequera (0-2), completando el panel una derrota en Lepe ante el San Roque (1-0). El Tamaraceite anda aún buscándose a sí mismo.

Germán Crespo, cauto, considera que el más que probable retorno de David González a las filas canarias puede darle al grupo más confianza, aplomo y efectividad. «Este tipo de futbolista a estos equipos les da mucho» , reconoce el técnico granadino del Córdoba, que podría protagonizar junto con los suyos el mejor arranque de campeonato de todos los tiempos si puntúa en el recinto insular.

Una última sesión de ensayo

El equipo cordobesista, que se desplazó a las islas el viernes, tuvo una sesión de entrenamiento en las instalaciones del club Las Torres. En el grupo destaca la presencia del portero Carlos Marín y el medio Alejandro Viedma, que cubren las salidas de Jaylan Hankins - vuelve al filial- y de Julio Iglesias, cuyo infortunio parece no tener fin: después de reaparecer en partido oficial después de once meses ante el Don Benito, el centrocampista gaditano no se ha restablecido de los efectos de un fuerte golpe intercostal y se mantiene bajo observación médica. Simo Bouzaidi, que no actuó en la última jornada por una lesión de clavícula, queda en la recámara como opción.

En principio, todo apunta a que Crespo apostaría por un planteamiento similar al que utilizó en Coria y que reportó a su equipo un rotundo triunfo (0-3). Será con otras piezas, tirando de la motivación por las victorias y la competencia interna de un equipo que va como un tiro. Viedma anda con hambre, igual que un Ricardo Visus que precisamente debutó en Tamaraceite el curso pasado. Nadie se lo quiere perder. Si la temporada sigue su curso en los mismos o parecidos términos que hasta ahora, la Liga 21-22 será de las que le cambian a uno la vida. Lo saben todos y Germán Crespo el primero.

Alineaciones probables

Tamaraceite: Javi Sánchez, Aythami, Marrero, Dani Ojeda, Ramsés Perdomo, David González, Báez, Dani Tejera, Yadam Santana, López Silva y Carlos González.

Córdoba CF: Felipe Ramos, José Ruiz, José Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz, Álex Bernal, Puga, Omar Perdomo, Adrián Fuentes y Willy Ledesma.

Árbitro: Ortega Herrera (Valenciano).

Campo y hora: Estadio Juan Guedes (13.00 hora peninsular, Footters)