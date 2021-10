La idea que pretende plasmar el Córdoba CF frente a la UD Tamaraceite no será otra que buscar "tres puntos más" para confirmar su buena dinámica. Así lo reflejó el entrenador, Germán Crespo, en la previa del duelo contra los canarios. El nazarí reconoció que optó por entrenar en césped natural -pese a que el estadio Juan Guedes lo es de artificial- para "no meter mucha carga con el cambio de terreno de juego". De hecho, también se tuvo en consideración a los "jugadores que terminan de recuperarse para evitar recaídas" y también debido a que vienen "muchos partidos" en diferentes superficies. El sábado, ya en las Islas Canarias, entrenarán incluso en un césped artificial "más moderno que el que tendremos el domingo, que prácticamente es moqueta", recalcó.

El problema con los lesionados

La inclusión en la convocatoria del guardameta Carlos Marín y del centrocampista Alejandro Viedma, dos hombres que atravesaron por problemas físicos desde el principio de la pretemporada, es la novedad en el listado de 18 jugadores que forma la expedición. "Hemos tenido una pretemporada exigente en cuanto a rivales. Los futbolistas con sobrecargas querían participar porque querían estar en el once o, por lo menos, entrar en la convocatoria para el primer partido de Liga". Eso provocó que algunos "se precipitaran". Lo ejemplificó en los casos de Álex Meléndez o el propio Viedma. "Cuando no eran titulares, no le daban la exigencia a los entrenos que deberían. Este verano se exigió y a ellos les faltó ese ritmo, por lo que tuvieron sobrecargas", explicó.

Sin embargo, el deseo de Crespo es que a partir de ahora existan "partidos domingo y miércoles" -lo que significará que se accede a la siguiente fase de la Copa RFEF- y será crucial que el "abanico sea mayor para llegar al 100% hacia esos partidos". La mirada, mientras tanto, queda focalizada en dos hombres como Miguel de las Cuevas y Javi Flores para comprobar en qué instante pudieran retornar al verde después de sus problemas físicos. "Quería que llegaran al choque del miércoles -en La Línea, a las 17.00 horas, frente a la Balona- porque para el del domingo era muy precipitado. Además, hacerlo en un campo como el del Tamaraceite podría haber significado una recaída". Así pues, centró sus miras en que puedan entrar a lo largo de la exigente próxima semana -Copa y Liga-. "No queremos precipitarnos, Javi ha tenido un virus estomacal y esperemos que se reintegre al grupo el lunes y a Miguel se le hizo una prueba porque tenía una pequeña rotura", argumentó.

Sobre la posibilidad de hacer cambios en pos de afrontar las diversas citas que acontecerán de la mejor manera, Crespo señaló que todos los encuentros son "importantes" para él. "Ni podemos dejar de lado a la Liga por la Copa ni al contrario. Como llevo diciendo semanas, lo que vamos a intentar es sacar el mejor once para los dos tipos de campo y rivales que tendremos". En apenas siete días acometerán "tres partidos en poco tiempo con dos viajes largos, el de ahora hacia Las Palmas de Gran Canaria y el miércoles a La Línea de la Concepción". Por ello "hay que jugar con el cansancio de la gente y los once que salgan darán el nivel bueno para competir como queremos hacerlo".

El Tamaraceite, con "motivación especial"

El preparador cordobesista, al ser preguntado por el conjunto canario, advirtió que es un adversario que "prácticamente ha mantenido en un 70 u 80% el bloque". No obstante, sí es cierto que "en puestos específicos como la portería, los centrales, el lateral izquierdo y el medio defensivo tuvieron cambios". El curso pasado tenían "muchas garantías en la salida del balón" y los recién llegados deben "adaptarse al club y a la isla".

El Tamaraceite, situado en la zona baja, procurará vencer su primer duelo contra el favorito dentro del grupo 4 de la Segunda RFEF. Aún no ha ganado y suma solo un punto. "La diferencia de poder estar arriba es que no tuvieron a David González, ese jugador ofensivamente les da mucho", comentó.

El Juan Guedes, de "dimensiones cortas y un campo que es prácticamente una moqueta", no es el escenario propicio. "Ellos querrán proponer, ya que su estilo de juego, pese al campo que tienen, quedó claro el año pasado y volverán a hacer lo mismo". El fútbol alegre que practican puede "venir bien" a su escuadra, sobre todo al "no encerrarse atrás". Crespo declaró que si su equipo "está bien con el balón, mantenemos la concentración y sabemos elegir lo que debemos en cada momento, tenemos mucho camino recorrido para traernos la victoria". Las posibles "dudas" por no salirle "los resultados" al bando insular quedarán en un segundo plano porque existirá "una motivación especial" por medirse a "todo un Córdoba".

El mantener el alto rendimiento para los blanquiverdes va a ser "difícil", pero "las dinámicas están para aprovecharlas". Crespo analizó que "si el equipo fue capaz de hacer 12 de 12, allí querremos sumar tres puntos más". Los locales tienen que "empezar a hacerlo" porque "aunque la temporada es más larga que la anterior, cuesta cuando te metes abajo". Lo primordial será "mirarnos nosotros" y "si por circunstancias no se puede ganar, al menos llevarse un punto". En cualquier caso, el plantel "cuando sale al campo no andará con dudas" y recordó que esta jornada existen "enfrentamientos muy complicados" donde la gente que está siguiendo la estela cordobesa puede "dejarse puntos", finalizó.