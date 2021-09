El preparador del Córdoba CF, Germán Crespo, compareció ante los medios de comunicación en la previa del duelo liguero ante el CD Don Benito. No obstante, el granadino también realizó una valoración del sorteo de la Copa RFEF, una competición donde los blanquiverdes se enfrentarán a la Real Balompédica Linense a domicilio.

Relacionadas El Córdoba CF jugará ante la Balompédica Linense en la Copa RFEF

Crespo consideró que no habían tenido "suerte" a la hora del sorteo porque no querían "viajar mucho", algo que no acontecerá bajo su deseo. "Haber salido la bola ocho te hace que debas jugar todo fuera. Eso conlleva que los partidos se jugarán entre semana y justo cuando tenemos que ir a las Islas Canarias", lamentó. El adversario de la primera ronda será una escuadra gaditana que es "el equipo de más categoría" dentro del grupo D. "Habrá que afrontarlo e intentar pasar, ya que la semifinal y la final serían en casa y me gustaría ganar la competición", comentó. Pese a ello, intentó centrarse única y exclusivamente en el campeonato de Liga, justo el lugar en el que les va "la vida".

Javi Flores y De las Cuevas, bajas seguras

Para el choque del domingo no podrá contar con el portero Carlos Marín, el defensor Álex Meléndez, los medios Javi Flores, Alejandro Viedma, el extremo Samu Delgado y el mediapunta Miguel de las Cuevas. "No queremos arriesgar", manifestó. "Marín y Viedma vienen de un periodo largo de no participar y hay que ir con cuidado". Pese a ello, explicó que posiblemente puedan estar "para la siguiente semana" junto a Meléndez. En cuanto a los dos veteranos, el míster cordobesista reseñó que "si no están al 100% para la próxima semana, lo mismo se alarga". Lo principal es que "mejore todo el mundo y que estén disponibles".

Aunque el listado de bajas es considerable, el nazarí no efectuará cambios en el sistema. "Están saliendo las cosas bien y llevamos a cabo domingo tras domingo lo que trabajamos en pretemporada". Sí habrá modificaciones en la alineación, pero están "contentos por cómo están las cosas". La confección de la plantilla, bajo su prisma, es "muy buena", una circunstancia que posibilita que no haya "ni titulares ni suplentes".

Ese discurso quedó de manifiesto en Coria al dar entrada a Carlos Puga y Adrián Fuentes por Simo Bouzaidi y Luismi Redondo, dos de los jugadores que mejor rendimiento habían ofrecido. "Todos están deseando salir y sumar y nos va a dar mucho", aseveró. De hecho, destacó la acción de Simo y el "gran compañerismo" a la hora de asistir hacia Antonio Casas. "Podía haber sido más egoísta tras la jugada que hizo y jugando 20 minutos. Seguro que si la mete él, se hubiera hablado mucho más".

Sin confianzas para recibir al Don Benito

En El Arcángel recibirán a un conjunto pacense que no tradujo su buena imagen en puntos. "Hay equipos en la zona baja de la tabla que estarán arriba y el Don Benito, en los dos de casa, generó bastantes ocasiones y les faltó tener suerte en los últimos metros". Crespo declaró que irán "hacia arriba" y que tienen "una propuesta de juego interesante". El gol es "lo que marca la diferencia" y si hubieran tenido "la suerte de adelantarse, lo mismo tendrían más puntos". Al vestuario le pidió cero confianzas para el compromiso. "No hay que fiarse de ellos, seguro que hay clubs arriba que tuvieron esa fortuna en resultados y en unas semanas pueden estar en mitad de la tabla o hacia abajo", auguró.

Atendiendo a esa "ilusión" que existe entre los aficionados, el preparador andaluz indicó que "nos va a dar mucho que la gente esté deseando que llegue el domingo para ver al equipo". Sin embargo, recordó que el campeonato será "muy complicado", más si cabe ejerciendo de anfitriones. "Todos los que vengan se querrán llevar puntos, los rivales se motivan con el ambiente".

El gran comienzo de Liga no puede provocar que se "crean algo", ya que te pueden "poner en tu sitio". Además, el fútbol ofensivo del Córdoba también podría provocar sistemas más férreos en los adversarios. "Hemos trabajado en pretemporada para todos esos planteamientos, equipos en presión con bloque alto u otros más replegados", expuso. La clave es conseguir "que se sientan incómodos". Otro componente a tener en cuenta es la decisión a la hora de salir al terreno de juego. "Salvo el partido de Jerez, contra el Cádiz y el Coria queríamos ir a adelantarnos en el marcador". Si son capaces de "pegar el arreón y ponernos por delante", a los rivales "se les hará largo el partido", y a la contra hay jugadores "con velocidad" para cerrar las contiendas.