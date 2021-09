Nada es fácil en el Córdoba CF SAD, ni tan siquiera el poder resolver si su convenio de acreedores se aprobará o si, por el contrario, la entidad que preside Carlos González entrará en liquidación. Un crédito no reconocido de Grupo Tremón, por valor de 1,1 millones de euros y que se encuentra recurrido después de que en primera instancia no se le diera la razón a la firma inmobiliaria, decidirá finalmente si el Córdoba CF SAD tiene vida o no. En caso de que Grupo Tremón gane el caso y se le reconozca dicho crédito, Carlos González no tendría el 65% necesario para la aprobación del convenio de acreedores, ya que la dueña de la Ciudad Deportiva votó negativamente, de forma cautelar, a su aprobación este miércoles en la Ciudad de la Justicia.

Allí estaban citados a desde las 10 de la mañana todos los acreedores del club presidido por Carlos González, cuya representación en el acto estuvo a cargo de su hijo, Alejandro González. El juez Fernando Caballero, en comisión de servicio en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba, abrió la vista y junto a él se encontraba el administrador concursal, Francisco Estepa. Tras los votos, el resultado fue que en torno al 75% de la deuda global se mostraba a favor de la aprobación del convenio de acreedores, aunque como ya se ha referido, sin contar el voto de Grupo Tremón, cuya deuda supone 1,1 millones, es decir, alrededor del 10% del total, por lo que en caso de que el caso termine a favor de la inmobiliaria, el Córdoba CF SAD no llegaría -aunque se quedaría cerca- del mínimo exigido del 65% para que dicho convenio sea aprobado. En este caso, la entidad blanquiverde entraría en liquidación.

"La primera vez que me pasa como administrador concursal"

No será fácil, ya que en primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil 1 no dio vía libre al reconocimiento de dicho crédito concursal, por lo que Grupo Tremón lo recurrió en instancia superior. Hasta que dicha instancia no resuelva si la dueña de la Ciudad Deportiva está legitimada como acreedora o no, el convenio de acreedores quedará sin una decisión.

Dicha deuda, entiende Tremón, sobreviene de la utilización de la Ciudad Deportiva desde el año 2012 sin percibir ninguna contraprestación en forma de canon o alquiler por el uso de los terrenos en donde normalmente ha entrenado el Córdoba CF en las últimas dos décadas, por lo que hasta que no tenga una resolución en firme sobre este asunto, el convenio de acreedores y la viabilidad del Córdoba CF SAD quedará en suspenso.

Tras la celebración de la junta, el administrador concursal del Córdoba CF SAD, Francisco Estepa, declaró que lo ocurrido "es una cuestión jurídica por parte de Tremón y el Juzgado de lo Mercantil ha interesado tal medida y hasta que no se resuelva con carácter firme podría afectar al sentido del voto", por lo que "no ha habido proclamación de resultados, si se me permite el símil" electoral. Estepa recordó que todo sobreviene de un crédito del Grupo Inmobiliario Tremón, "que tiene por el uso de la Ciudad Deportiva por parte del Córdoba CF SAD durante equis años sin abonar renta" por dicho uso, de ahí que según como se resuelva, el convenio se aprobará o no.

Estepa explicó que "inicialmente era desfavorable a Tremón, que planteó después una medida cautelar, pero no hay resolución en firme", de ahí que todos los presentes se marcharon "sin saber si el convenio ha salido aprobado o no". "Si obviamos esta cuestión jurídica, lo cierto es que como administrador concursal estoy bastante satisfecho", manifestó Estepa, "porque el quórum de acreedores ha sido notablemente alto, se han adherido muchos y las mayorías eran importantes, a la espera de esta cuestión jurídica" planteada por Tremón.

Sobre el tiempo que puede demorar esta "cuestión jurídica" conocer si el convenio de acreedores del Córdoba CF SAD es finalmente aprobado o no, Estepa explicó que "los ritmos procesales, los trámites de alegaciones, los recursos, los señalamientos por Audiencia... Como abogado te diría que no es una cuestión de una semana o dos".

Además, el administrador concursal remarcó que el de Tremón es "un crédito muy importante y se realizó su cuantificación de acuerdo conmigo". "El juez la denegó y Tremón planteó una cautelar", que, según él mismo informó, se formalizó "hace unos días", indicando que la inmobiliaria "no recibe renta por aquello desde el 2012".

Finalmente, Francisco Estepa reconoció que "como administrador concursal es la primera vez que se me da esto en una junta de acreedores". "Para mí ha sido enriquecedor, porque en los juzgados se aprende todos los días", finalizó.