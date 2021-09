El Córdoba CF se entrenó este jueves durante una hora aproximadamente en El Arcángel en una sesión a puerta cerrada dirigida por Germán Crespo y en donde lo más destacado se centra en la enfermería. Tanto Javi Flores como José Ruiz se retiraron del entrenamiento del pasado miércoles, por lo que había que evaluar sus diferentes molestias. En el caso del centrocampista de Fátima no se quiere arriesgar con él lo más mínimo. A pesar de no haber salido en el once titular en niguna de las dos jornadas, Javi Flores sigue siendo parte importante de este Córdoba CF, por lo que lo más probable es que viaje con la expedición blanquiverde a Coria, aunque siempre teniendo en cuenta que esas molestias no vayan a más.

Por su parte, José Ruiz se retiró por una leve sobrecarga el miércoles, por lo que en principio no tendrá ningún problema para entrar en la convocatoria para el encuentro del próximo domingo. Carlos Marín y Álex Meléndez están en la fase final de recuperación de sus molestias. De hecho, el portero apuntaba a llegar al encuentro en La Isla, aunque se ha preferido reservar para la siguiente semana, en la que el Córdoba CF recibirá al Don Benito en El Arcángel. Finalmente, Samu Delgado prosigue en fase de pruebas, analíticas y revisiones a la espera de recabar más opiniones sobre sus problemas físicos.

La sesión dirigida por Germán Crespo estuvo muy centrada en el próximo rival de los blanquiverdes, un equipo que explota al máximo el balón parado, algo en lo que el granadino ha insistido. El perfil defensivo de este Córdoba CF se pondrá a prueba en el campo cauriense, el próximo domingo.