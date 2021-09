Era muy difícil superar el debut de Antonio Casas, que marcó a los ocho segundos de salir desde el banquillo en Chapín. Pero Adrián Fuentes tuvo este domingo muchas razones para sonreír tras su primer partido con la camiseta del Córdoba CF. Pasó de no ir convocado al primer partido ante el Xerez Deportivo a saltar en el minuto 85 en relevo de Willy para, cinco minutos después, ver portería y sentenciar el partido con el 3-1 ante el Cádiz B.

Y no fue, precisamente, un gol feo o sencillo. Recogió un balón al espacio, quebró al defensor del filial amarillo y fusiló al arquero Flere para guardar los tres puntos en un El Arcángel que le acogió con los brazos abiertos. No era para menos. Por ello Fuentes, al término del partido, se mostró "muy contento" y reconoció ante los medios que su debut fue "lo máximo". El delantero madrileño reconoció que "aunque hubiera sido de rebote, la felicidad sería la misma". Tras varias temporadas sin destacar por su bagaje anotador, "reencontrarme con el gol en mi debut me da muchas fuerzas para seguir compitiendo y peleando por el equipo", manifestó.

Su primera impresión de la afición del Córdoba CF fue muy positiva. Se esperaba que El Arcángel fuera "una caldera, pero no hasta este punto". Arropado por los cordobesistas, saltó al césped junto a Casas "con la sensación de que tenía que darlo todo y hacerlo todo bien por ellos". Fuentes afirmó que "lo que se vive en la grada se contagia en el vestuario" y puso en valor que los suplentes "salen con la idea de pelear a muerte por los compañeros, por el equipo, por el escudo y las personas que lo componen".

De hecho, dijo que suele ser "difícil lograr en tan poco tiempo" que el vestuario esté "tan unido dentro y fuera del campo" en un equipo "con tantos fichajes". Y añadió que todos han "congeniado rápido" y que ese buen ambiente "se refleja en el campo". "Todos nos partimos la cara por todos y vamos como una piña", dijo gráficamente.

Finalmente, quiso hacer una advertencia sobre la visita al Coria en la próxima jornada. "Si en El Arcángel juegas muy bien y vas a un campo pequeño o con césped artificial y no compites no vale para nada". Eso sí, asegura que el Córdoba CF saldrá al Estadio La Isla "con la misma intensidad o más" que en los dos primeros encuentros.