En el Córdoba CF todo ha comenzado sobre ruedas. Tanto, que hasta en la enfermería empieza también a haber sonrisas y un ejemplo de ello fue el agradecimiento público de José Cruz a los servicios médicos blanquiverdes. En unas primeras valoraciones, se descartó la posibilidad de que el central cordobés estuviera disponible para el encuentro en Chapín. Sin embargo, José Cruz no solo entró en la lista de convocados finalmente, sino que además fue titular con el Córdoba CF y disputó los 90 minutos del encuentro sin ningún tipo de contratiempo.

Por ello, el central cordobesista mostró su "agradecimiento públicamente" al recuperador, Javi Poveda, a los fisios, Álex Rueda y Fran Plaza, así como al jefe de los servicios médicos del Córdoba CF, el doctor José Bretones, que hubieran "hecho posible" su debut como blanquiverde "en tiempo récord", finalizando su mensaje con un halago a todos ellos: "¡Pedazo de profesionales!".

La pasada semana fue intensa para los servicios médicos blanquiverdes, ya que también tenían a hombres como Willy Ledesma o Antonio Casas con diversos problemas físicos, que se solventaron antes del estreno liguero en Chapín, saldado con la goleada (1-5) ya conocida y que coloca al Córdoba CF como primer líder del grupo 4 de Segunda RFEF.

Ya el pasado sábado, el de Torremejía era el protagonista de un mensaje del club en redes sociales, en el que se le veía en una máquina de tracción vertebral en la clínica 'Always On', que colabora con la entidad blanquiverde. Tanto él como el rambleño no solo llegaron a tiempo al encuentro en Chapín, sino que lograron anotar un gol cada uno.

Tras un verano más que complicado, la sonrisa aparece también ahora incluso en la enfermería. El reto, ahora, será recuperar a los tres inquilinos del Córdoba CF que aún se mantienen en recuperación: Samu Delgado, Carlos Marín y Álex Meléndez.