El Córdoba CF vivió probablemente la mañana más placentera en mucho tiempo después de un encuentro de competición. La goleada con la que se estrenó el conjunto blanquiverde en Chapín, este domingo, que le valió para situarse líder del grupo 4 de Segunda RFEF se reflejó sobre el césped de las instalaciones de Camino de Carbonell.

Todos los jugadores de la expedición a Jerez de la Frontera estuvieron en la Ciudad Deportiva y, lógicamente, el buen ambiente era la tónica general. Varios comentarios de los futbolistas durante la sesión giraron en torno a lo vivido en Chapín y también hubo sonrisas, muchas sonrisas, sobre todo de los más jóvenes: Simo, Luismi Redondo o José Alonso fueron los que más rieron, tanto durante los breves minutos de activación como, posteriormente, cuando ya se apartaron del resto del entrenamiento y estiraron aparte.

Mientras que José Cruz aguantó bien los 90 minutos y durante la sesión de recuperación no tuvo que ser atendido por los fisios, Bernardo sí que denota que aún padece algún tipo de molestia y fue atendido por alguno de ellos. Nada sin importancia, al contrario que las tres ausencias más destacadas: Samu Delgado, Carlos Marín y Álex Meléndez.

El lateral izquierdo, alternativa a Ekaitz Jiménez en el costado zurdo de la defensa blanquiverde no compareció en la Ciudad Deportiva, ya que el pasado viernes, justo antes de que Germán Crespo afinara la convocatoria para Chapín, sufrió una sobrecarga que le mantendrá apartado de la competición algunas semanas. El próximo domingo, ante el Cádiz B en El Arcángel, no está previsto que pueda estar a disposición del técnico blanquiverde. A Carlos Marín aún le restan unas semanas y hasta finales de septiembre o principios de octubre no regresará a una convocatoria, mientras que Samu Delgado, al que se le siguen realizando pruebas y se sigue consultando de manera externa, está previsto que pueda regresar también a lo largo del próximo mes de octubre.

En todo caso, nada que preocupe en exceso, tanto por las dolencias que sufren los tres protagonistas como por la buena puesta en escena del Córdoba CF en la temporada 2021-22, aunque sus reincorporaciones al grupo, lógicamente, aumentarán el nivel de competencia en la plantilla, algo que necesita el conjunto blanquiverde a lo largo de toda la campaña. Al menos, el inicio de esta se afronta con una amplia sonrisa después del 1-5 endosado al Xerez Deportivo FC en Chapín.