Se la juega él, se la juega el Córdoba CF y se la juega todo el mundo. A Germán Crespo (Granada, 1975) le ha caído en las manos un reto monumental. Lo que para muchos representaría un problema, para el técnico nazarí significa una oportunidad de romper un techo que a día de hoy está muy bajo. "Ni este club ni, sobre todo, su afición se merecen estar en la categoría en la que están esta temporada", reconoce Crespo, que más allá de admitir esa evidencia es consciente de que habrá que adaptarse a las circunstancias. A por ello va. Tiene claro el estilo y el método que empleará con su equipo para salir de esta Segunda RFEF que se avecina como un juego lleno de trampas, donde habrá que andar listo para salir triunfante.

-Empieza la Liga con un reto nada fácil, porque el objetivo lógico y único es el ascenso. Todo lo que no sea eso será un fracaso.

-Sí, está claro. Sabemos y venimos hablando de que el Córdoba CF no puede estar en la categoría en la que está este año. El objetivo que nos hemos marcado todo el mundo es conseguir el ascenso, porque si no sería un fracaso. Sabemos que vamos a ser el rival a batir por todos los equipos. Por presupuesto, por entidad, por masa social y por la historia del club en todos los estadios te van a estar esperando y va a ser para ellos el partido del año. Pero tenemos que jugar con eso, tener confianza en la plantilla que se ha confeccionado e ir siempre con los pies en el suelo. Pero dejarlo todo en cada partido, porque este equipo y sobre todo su afición no se merecen ir por los estadios ni enfrentarse a los equipos contra los que se va a enfrentar este año.

-El verano pasado se planteó a la plantilla el hándicap que representaba que El Arcángel estuviera vacío o casi. ¿Con el regreso del público gana el Córdoba CF más que ningún otro? ¿Será decisivo?

-Poder contar con tu gente, con una afición como la que tiene el Córdoba, al final de temporada te va a dar 7, 9 o 10 puntos. En esos partidos que se ponen complicados, la afición te lleva en volandas. Y no es lo mismo jugar, como el año pasado, con 400, 800 o 2.500 el día que más hubo, que tener este año, si esto va hacia delante, los 8.000 socios que va a tener. Si el equipo empieza bien, si el equipo es capaz en las primeras jornadas de hacer lo que queremos, creo que la afluencia de público será mayor y eso nos ayudará muchísimo de cara a la competición.

-En las últimas temporadas se da una importancia vital al arranque liguero, a esas tres, cinco o seis primeras jornadas de las que parece depender el resto de la campaña.

-Es que te da mucha confianza y más en un club como este. Si empiezas bien sabes que vas a tener a la gente de tu parte. El jugador lo va a llevar mejor ese tipo de presión que podamos tener este año. No siempre es lo mejor ni te garantiza el éxito porque el año pasado, por ejemplo, cuando empezamos en el filial lo hicimos regular tirando para mal y luego hicimos una muy buena segunda vuelta. Pero está claro que yo prefiero empezar bien, porque significa confianza que cogen los jugadores dentro del campo, confianza que cogemos el cuerpo técnico, confianza del club en plantilla y cuerpo técnico y todo eso se transmite a la afición.

-¿Tiene el equipo que deseaba para la idea de juego que quiere?

-Sí. Se ha demostrado que el equipo ha competido bien, aquí en casa sobre todo, y es verdad que hemos estado cogidos con pinzas porque no hemos podido planificar como nos hubiera gustado. Ha habido jugadores que han tenido que disputar muchísimos minutos, sobre todo en los primeros partidos, y luego ha habido jugadores que han llegado a los últimos partidos sin ese ritmo competitivo. Además, sobre todo ha sido en puestos específicos, porque casi todas las lesiones las hemos tenido en portería y en la parte de atrás, con los centrales, la incorporación más tarde de Ricardo Visus, la lesión de Bernardo... A mí me hubiera gustado, por ejemplo, haber trabajado con defensa de tres centrales y no lo hemos podido trabajar porque no los hemos tenido durante la pretemporada. Pero estoy contento con el equipo que se ha confeccionado, que ha demostrado que aquí en casa va a ser muy complicado ganarle por el ritmo que le da al partido y sobre todo la velocidad que intentamos buscar. Y eso lo hemos logrado en tres semanas de pretemporada. Cuando la competición transcurra y vaya pasando las jornadas el equipo se va a sentir más cómodo. ¿Fuera de casa? Sabemos que tendremos partidos complicados y eso estoy intentando transmitir a los jugadores: adaptarse a cada situación, a cada terreno de juego y a cada rival que tendremos enfrente, porque sabemos que jugaremos en campos de dimensiones muy pequeñas, en donde todos los contrarios van a dar un plus extra en cuanto a motivación, concentración… Y eso es lo que vamos a tener que saber leer. Competir esos partidos lo mejor que se pueda.

-En esos campos pequeños, la disputa de posesión y los balones divididos son constantes.

-Está claro que van a ser partidos en los que no te sentirás cómodo con balón, por lo que habrá que adaptarse al juego directo. Es lo que hemos intentando en pretemporada, que es para lo que sirve la pretemporada, para ver qué jugadores tienen capacidad para ese terreno de juego. Para ese juego directo necesitas jugadores más intensos, jugadores con buen juego aéreo. En Huelva, por ejemplo, había jugadores en el once titular que no compitieron bien. Eso después, en la Liga, pues sabes que esos jugadores, en ese tipo de partidos, no los puedes poner de titulares.

-Ha hablado antes del juego con tres centrales. ¿Lo veremos en Liga?

-No es un sistema que utilice mucho. Sí lo suelo usar algo más cuando vamos perdiendo. Si vamos perdiendo me gusta dejar defensa de tres, con dos jugadores rápidos en los laterales para que las transiciones sean rápidas. Si tienes centrales más lentos que los laterales y tienes que ir a empatar si vas perdiendo o a ganar si vas empatando. Hay partidos que por dimensiones del terreno de juego o por juego directo necesitas más altura, pero ahora que se incorpora José Cruz y en entrenamientos lo trabajaremos.

-Hablando de pretemporada, se ha generado esa dicotomía entre jugadores más veteranos con calidad y futbolistas más jóvenes con más rendimiento físico. ¿Lo ve usted también?

-Sí, es lo que yo digo. En pretemporada vas buscando adaptar a todos. Por ejemplo en mediocentros, hemos combinado a Bernal con Javi Flores, a Bernal con Toni Arranz, a Javi Flores con Viedma… Vas buscando eso, de cara a la competición, y vas a esos campos a comprobar qué pareja de centrales necesitas, qué pareja de mediocentros, jugadores en el extremo según la velocidad o tener más el balón. Al final es un compendio de cosas que vas buscando para que el equipo, cuando llegue cada domingo, compita bien. Habrá momentos en los que el equipo necesite más experiencia, jugadores más veteranos, y habrá partidos en los que necesites tener más velocidad en el juego, gente más vertical, más rápida. Pero eso lo marcará cada semana de trabajo y partido a partido.

-El otro día, Juanito comentó que la plantilla no tenía un mediocentro defensivo al uso, en parte por convicción de club, pero también por el estilo de juego del entrenador.

-Este año la idea que tenemos es llevar la iniciativa del juego. Tener la posesión y que aquí, cuando vengan los rivales, sufran. Pero también tendrás que jugar fuera y deberás jugar más juego directo. Un mediocentro que vaya bien por arriba, de cabeza, no lo vamos a tener, salvo que adaptemos a un jugador como Visus o José Alonso a ese puesto. Pero llevas razón. Al final buscas el estilo de juego del entrenador. Si tienes un entrenador con la propuesta de juego de llevar la iniciativa pues me imagino que tanto el club como yo hubiéramos preferido tener esa alternativa de dependiendo en qué partido… Pero también es complicado tener a un jugador de calidad, que defensivamente vaya bien, que tenga juego aéreo. Estoy contento porque se puede adaptar algún jugador a ese puesto. Si estás fuera de casa y tienes un rival con mucho juego aéreo, que explota los saques de banda y córners, pues si no tienes ese jugador un central se puede adaptar a ese puesto. Pero Toni (Arranz) se adapta bien, es un jugador que tiene también carácter ofensivo, aunque no es el Alberto del Moral que teníamos el año pasado.

-Se ha hablado de la juventud aportada a la plantilla, pero pensando en un once titular, al inicio de temporada, y hablando con gente, no me salen más de uno o dos sub-23 en el equipo.

-El año pasado utilizábamos menos los sub-23. Creo que había mucha diferencia entre los jugadores séniors a los sub-23. Creo que este año hay jugadores como Puga, Simo, Viedma, con los que creo que este año el equipo ha ganado en el tema de los sub-23. Luego, ya digo, depende de cada partido, saber que hay partidos en los que sabes que vas fuera y necesitas tener más carácter. Lo hemos estado hablando el cuerpo técnico, creo que este año los sub-23 van a aportar muchísimo más al equipo que el año pasado.

-¿Qué equipos ve, a priori, como los rivales más claros del Córdoba CF?

-Los equipos más históricos. Por presupuesto y demás. Es verdad que el Xerez DFC es un equipo recién ascendido, aunque con una base importante del año pasado. Lo que pasa es que en las pretemporadas no nos podemos guiar por los resultados. De hecho, en Primera RFEF se ha visto. El Linares Deportivo ha hecho una pretemporada buena en cuanto a resultados y llega la primera jornada y pierde. El Rayo Majadahonda, todo lo contrario, ganando en el campo de la Cultural, que es complicado. Habrá como en todos los años, seis u ocho equipos que puedan pelear por los puestos de arriba y luego los demás. Sí creo que va a haber presupuestos muy diferentes, que va a haber dos Ligas diferentes. Equipos que van a pelear por no descender y luego, los de arriba. Ahí, en los de arriba, pues creo que el Tamaraceite, que compitió bien el año pasado, aunque se le hayan ido el entrenador y algunos jugadores, pero ha mantenido la base. El Mérida es un rival que lleva dos años desde su ascenso a Segunda B también con una base importante de años en Tercera y con una masa social importante. Seguro que estará arriba. Evidentemente, nosotros tenemos que aspirar a ese primer puesto, porque no nos vale otra cosa. Si hay otro equipo mejor que tú, pues tendremos que buscar el ascenso por las eliminatorias. Habrá también algún equipo como el Cádiz B, que siendo un filial tiene al primer equipo en Primera. Pero el máximo rival seremos nosotros mismos. Tenemos que competir bien y transmitir lo que hemos transmitido en pretemporada en momentos dados.

-Sobre el estilo, llevar la iniciativa y tener el balón… Ese balón hay que recuperarlo.

-Sí, está claro. Lo bueno que creo que tiene el equipo a diferencia de otros años es eso. Aquí han venido equipos de superior categoría con un estilo parecido al nuestro, como el Extremadura o el Linares, con el que hacemos una parte muy buena. Con el Extremadura también hacemos una primera parte importante, pero claro, mantener el ritmo en pretemporada durante 70 u 80 minutos cuesta. Intentamos transmitirle al equipo que sea capaz de tener el balón, pero lo que nos da la vida es tenerlo. Por eso tenemos que estar preparados para eso. Un equipo que tras pérdida haga esa primera presión. Dependiendo de los jugadores que tengas en el campo, si esa primera presión no la haces bien, al final sufres. Porque no van a tener el ritmo que sí hay cuando tienes gente más joven. Y con eso tenemos que jugar un poco. Mantener en un partido de pretemporada la intensidad defensiva 70 u 80 minutos es complicado, pero a lo largo de la temporada sí lo puedes mantener.

-En lo particular este es el reto más importante para usted en su carrera.

-Sí, está claro. Debuté el año pasado en Segunda B. Estuve en un club como el Jaén, similar en historia al Córdoba CF, pero en una categoría similar a la de este año, pero al final era Tercera. Este año hay mezcla de equipos de Segunda B y Tercera. Por eso estoy ante una grandísima oportunidad. Estoy con una ilusión máxima, quiero aprovechar esta oportunidad, porque ya digo, si el equipo no merece estar en esta categoría, imagínate si tengo la suerte de subir con el Córdoba CF. Para mí sería el inicio, podría ser el inicio de una etapa bonita en el mundo profesional y para eso llevo 18 años de carrera en campos de tierra, pasando el rastrillo con el presidente, regando nosotros… Trabajas para que te llegue una oportunidad como esta. He tenido la suerte de que me ha llegado en un club como el Córdoba CF, porque para mí sería un salto de calidad en cuanto a mi posibilidad de futuro en el fútbol profesional.

-Para finalizar, ¿algo que decirle a la afición?

-Darle las gracias, porque el año pasado cuando termina la temporada fue un varapalo para todo el mundo y primero para el aficionado. Y que sean capaces de llegar, como estamos ahora, a los 7.700 socios y estar ahí, nada más que por ellos tenemos que dejarnos la piel los noventa y tantos minutos que dure cada partido. Luego, los resultados pueden salir mejor o peor, pero ya digo que nosotros vamos a poner de nuestra parte para que, primero, la gente disfrute del equipo viéndolo jugar, y después, que haya resultados para que se sientan con confianza. Que cada domingo tengan 11 jugadores, más los 4 o 5 cambios de cada partido, que lo van a dejar todo para que ellos tengan el premio que se merecen. Porque a pesar de que el club esté donde está, ellos siempre están ahí como una de las mejores aficiones.