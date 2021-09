José Cruz fue el último jugador del Córdoba CF en ser presentado oficialmente en las instalaciones de uno de los patrocinadores de la entidad blanquiverde, Supermercados Piedra, con la presencia de la cabeza visible del grupo de alimentación, Javier Piedra, y del consejero delegado de la entidad blanquiverde, Javier González Calvo. La presentación en sí corrió a cargo de Juan Gutiérrez Juanito, quien aseguró que el central «es uno de nuestros jugadores emblema y que nunca había tenido la oportunidad de jugar en el primer equipo del Córdoba». Tras comentar el largo recorrido deportivo del defensa, Juanito comentó que «llega tras hacer una muy buena temporada en el Linares Deportivo», por lo que en el Córdoba CF no se dudó «ni un instante en firmarle, siempre con respeto a su anterior club porque les unía una relación contractual». El gaditano destacó del jugador cordobés su «experiencia, liderazgo» y también «su buena salida de balón», por lo que se mostró «contento» de «tenerle con nosotros».

Por su parte, José Cruz aseguró sentirse «el hombre más feliz» del mundo «por vestir la camiseta del equipo de mi ciudad, de mi amigos, del que era cuando era chico a pesar de que no pude vestirla», recordó. «Iba a El Arcángel con mis abuelos de pequeño y cualquier cordobés lo siente», comentó el futbolista blanquiverde.

El central cordobés aceptó la propuesta del Córdoba, a pesar de tener otras ofertas. "Este verano han surgido varias ofertas de Primera RFEF con un sueldo un poco más elevado, pero quería venir a mi equipo», aseguró, ya que «era una oportunidad que no podía dejar escapar y mi familia estuvo de acuerdo»

Sobre su estado físico, de cara al inicio liguero, el próximo domingo en Chapín, ante el Xerez Deportivo FC (19.00 horas), José Cruz reconoció que «lo mejor sería haber esperado una semana más, pero las sensaciones que tengo son muy buenas», de ahí que anunciara que este viernes se incorporará al grupo «y si los días posteriores siguen siendo buenos, llegaré a Jerez», desveló.

Sobre ese estreno, José Cruz aseguró que «es un partido en el que todos tenemos ganas. Es un campo que, a priori, nos beneficia porque es amplio. Es un equipo con mucha historia» y advirtió de que «todos los equipos saldrán a morder contra el Córdoba CF», por lo que «esa intensidad la tenemos que igualar».

Además, el central blanquiverde reiteró, al igual que los dirigentes del club, cuerpo técnico y compañeros a lo largo de este verano que «el único objetivo es ascender de categoría, aunque el camino no va a ser fácil. Tanto afición, como prensa y club, tenemos que estar unidos. Ojalá en mayo podamos estar en Las Tendillas», deseó un José Cruz que quiso acordarse en su presentación oficial de la afición, «que siempre ha respondido. Parecía que este año no se iba a responder por el runrún, pero hay una afición muy buena en Córdoba. No le importa la categoría y quieren ir siempre al estadio", recalcó.