El Córdoba CF presentó este miércoles a dos jugadores que son bien conocidos de la afición, ya que provienen del filial y de hecho, uno de ellos ya estaba en dinámica de primer equipo la pasada temporada, pero una inoportuna lesión le dejó prácticamente todo el año. Julio Iglesias y Álex Meléndez son jugadores de la primera plantilla blanquiverde para esta temporada 21-22 y Juanito destacó las virtudes de ambos durante el acto de presentación. Para el director deportivo blanquiverde Álex Meléndez «estaba haciendo una gran temporada en el filial y creo que merecía alguna oportunidad más en el primer equipo». Al igual que Julio Iglesias, el lateral zurdo «tuvo la mala fortuna de tener una dura lesión, de la que por suerte no tuvo que ser operado aunque tuvo una recuperación lenta». Juanito vaticinó que «le va a hacer una gran competencia a Ekaitz -Jiménez-, por sus dotes tanto defensivas como ofensivas» e informó de que su contrato es por una temporada con otra más opcional.

Álex Meléndez

Álex Meléndez comentó que «la competencia con Ekaitz va a ser muy buena, se irá demostrando en el campo» y recordó que este año debe ser vital en su carrera, ya que «termino la condición de sub-23 y tienes que machacarte físicamente». Sobre el papel de los sub-23 en este Córdoba CF, Álex Jiménez declaró que «tenemos que demostrar que somos capaces de estar aquí el año que viene» y todo comenzará el próximo domingo, en Jerez, ante el Xerez Deportivo FC. «Es un equipo recién ascendido», recordó Álex Meléndez, que «le ha ganado al Real Madrid Castilla, pero hay que ir a muerte. El Córdoba CF tiene una buena plantilla y se va a demostrar» ya en la primera jornada, el próximo domingo, en Jerez.

Julio Iglesias

Por su parte, Julio Iglesias comentó que se ve como un futbolista «al que le gusta trabajar y comprometido con el equipo». El de Arcos aseguró que llega «con muchas ganas de jugar al fútbol después de la grave lesión que sufrí el año pasado. Tengo la intención de ponérselo difícil a Germán -Crespo- para jugar de titular", ya que la pasada campaña fue muy complicada para él por la lesión que sufrió. "Yo nunca había pasado por una lesión tan grave. No pensábamos que fuese mucho, pero al fin y al cabo estás expuesto a estas cosas. No soy mucho de tener paciencia, pero en estas situaciones te sale», aseguró el centrocampista blanquiverde.

Olvidada ya la aciaga campaña pasada, Julio Iglesias miró ya al inicio liguero, en Chapín. «Después de tanto tiempo sin sentir esa semana previa de Liga, pues tengo muchas ganas», confesó el futbolista, que aseguró que el equipo va «a muerte y con muchas ganas. Queremos ir a tope y a traer los tres puntos", manifestó el de Arcos, que no quiso mojarse en exceso si será con él en el campo o no. "Será decisión del míster. Yo me encuentro bien en el campo después de pasar toda la lesión y la covid-19. Seguiré trabajando, dando lo máximo de mí para que sea posible jugar unos minutos» ya en la primera jornada de Liga.