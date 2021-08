Tras la presentación de Antonio Casas como delantero del Córdoba CF en el Museo de la Cerámica de La Rambla, el consejero delegado de la entidad blanquiverde, Javier González Calvo, trató la actualidad del club. Desde el aforo de El Arcángel hasta la concesión del mismo, así como la Ciudad Deportiva y el inicio de la temporada, en Chapín. Lo más llamativo de lo expuesto por González Calvo, posiblemente, fue la afirmación de que "convivirán dos ciudades deportivas del Córdoba CF". La actual, que se encuentra recibiendo trabajos de mejora, y otra, en unos terrenos ya vistos que pueden ser los publicados por este periódico en su día "u otros cerca".

Aforo en El Arcángel

No tenemos novedades. Esperaremos a esta tarde a ver qué nos comunican. En principio debería ir a mejor. Ahora mismo, con lo que tenemos concedido todos nuestros abonados entran e incluso podemos entrar más aficionados. Cuantos más estemos, mucho mejor. Creo que este equipo necesita de su gente, su gente necesita de su equipo, lo hemos visto en los partidos disputados hasta ahora. Nos da mucho nuestra gente y cuanta más gente venga a El Arcángel, mucho mejor. Y sobre todo no ver esos espacios vacíos que llevamos mucho tiempo viéndolos. No sólo por un punto de vista futbolístico, sino que puedan entrar en un campo de fútbol mucha más gente significará que esto que estamos viviendo va pasando poco a poco.

Lona de El Arcángel

Está retomado el asunto. Estamos en ello. Vamos a intentar que algo en lo que estamos de acuerdo el 99% de toda la gente que vivimos en Córdoba se pueda solucionar lo antes posible y que nuestro estadio pueda dar una imagen mejor que la que tiene ahora. Siempre lo hemos dicho, que ver nuestro estadio por fuera siendo uno de los estadios más bonitos por dentro que puedas visitar hoy en día, pues cuanto antes se pueda solucionar, mucho mejor.

Pretemporada y mercado

Para nosotros está totalmente cerrado porque veníamos trabajando desde hace mucho tiempo para que todos los jugadores estuvieran a disposición del entrenador cuanto antes, que se fuera haciendo y tuviera conocimiento de todo lo que tiene. Es verdad que hemos tenido muchas lesiones durante esta pretemporada, pero es algo habitual, normal, con mucha carga en las piernas. Desde aquí darle un mensaje de ánimo a Samu Delgado, porque es una persona fantástica, un tío espectacular que no se merece lo que le está pasando. Esperemos que lo recuperemos cuanto antes. Parece que la lesión es en otro lugar y bastante menor de lo que se esperaba en un principio, pero al final lo que importa son las personas y el chico no lo está pasando bien. Yo personalmente le deseo que pueda recuperarse cuanto antes y que esté cuanto antes jugando al fútbol que, por cierto, lo hace muy bien.

Ha sido una pretemporada irregular, en la que en ocasiones hemos visto jugar al Córdoba CF que todos queremos. Vamos a tener un Córdoba CF que quiere jugar el balón. Nuestro equipo sufre un poquito cuando le quitan el balón y por lo tanto entiendo que cuando todos estén disponibles creo que vamos a coger ritmo y vamos a disfrutar de este equipo. Es mi opinión futbolística aunque yo no tengo por qué opinar de eso. He visto tres o cuatro partidos en pretemporada en los que he disfrutado más de todo el tiempo que llevo en Córdoba.

Empieza "el espectáculo"

No sé si empezará el espectáculo, lo que sí empieza es la temporada, empieza lo bueno. Lo que ha pasado hasta ahora en pretemporada no sirve de nada, aunque hubiéramos ganado todos los partidos o hubiéramos perdido todos no hubiera sido algo significativo, sino lo que importa es a partir de este domingo. Además creo que es algo que todos necesitamos, que empiece ya. Estamos desde el 9 de mayo sin competición y necesitamos ver qué Córdoba CF tenemos y disfrutar de ello. Quiero agradecer todas las muestras que estamos recibiendo de nuestros aficionados que quieren ir a ese partido, aún no hemos recibido las entradas desde Jerez, creo que la recibimos este miércoles y ojalá recibamos las máximas posibles para que nuestros aficionados puedan estar. También pedirles disculpas, porque nosotros como club no podemos organizar viajes por la situación del covid. Lo que sí pido es que tengan máxima prudencia en el desplazamiento y que disfruten el partido. Creo que para empezar en esta nueva Liga en la que vamos a competir, empezar en Chapín es un marco muy bonito para empezar.

Ciudad Deportiva

Se va a trabajar en esta, ya están empezando obras, la semana que viene se verán más. Vamos a remozarlo todo, de arriba a abajo, lo vamos a adecentar. El campo uno se va a poner completamente nuevo. Pero eso no significa que la idea que nosotros tenemos de hacer además otra ciudad deportiva ya lo estamos tratando con los técnicos y ver cuál es la mejor de las situaciones. Aquella que salió en prensa hace unas semanas o unos terrenos cercanos. Creo que en los próximos años van a convivir dos ciudad deportivas: la que tenemos actualmente, que una vez que hagamos las mejoras creo que va a ser una gran ciudad deportiva, y otra, que creo que va a ser el orgullo del Córdoba CF. Vamos a poder disfrutar no solo de nuestro Córdoba CF, sino de alguna cosa más que ya os contaré en el futuro.

Cesión de El Arcángel

Me lo preguntan los dueños del club continuamente. Hemos trabajado en agosto, ya me he reunido con el Ayuntamiento para tratar todo esto, los técnicos se incorporan el 1 de septiembre e intentaremos trabajar sin descanso para ver si se cumplen los plazos que dio el Ayuntamiento, que eran para diciembre. Cuanto antes estemos pues más tranquilos estamos todos a la hora de hacer inversiones en el estadio, que por muy bien que esté es necesario acometer algunas cositas dentro del mismo. Pero invertir en él sin tener la concesión pues cuesta más trabajo, así que cuanto antes esté mucho mejor.