Jorge Jiménez, alcalde de La Rambla, hizo este martes la presentación de su paisano, Antonio Casas, como nuevo jugador del Córdoba CF, algo que para el edil era «un honor» y vio en su fichaje una oportunidad para que «rambleños vuelvan» a El Arcángel, acordándose de otro rambleño ilustre, de plena actualidad en el mundo del deporte: Alfonso Cabello. Jiménez destacó el marco de la presentación, el Museo de la Cerámica y tras él se dirigieron al público presente Víctor Montoro, vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF y Juan Gutiérrez Juanito, director deportivo blanquiverde. De hecho, incluso la hermana del jugador, Esperanza, quiso también mostrar en el acto mediante unas emocionadas palabras el «orgullo» que representaba para la familia Casas no solo la llegada del delantero a la entidad blanquiverde, sino también hacerlo desde sus orígenes rambleños.

Después de un vídeo de presentación, Antonio Casas atendió a los medios y dio «las gracias, tanto a la directiva, como a mis compañeros y al pueblo de La Rambla por estar siempre apoyándome». El delantero cordobesista admitió la presión que supone llegar al equipo de su tierra, aunque detalló que «es una presión buena. Al final lo que hace es darme más motivación para lograr el ascenso» y comentó que la lesión que se produjo en Pozoblanco vino dada por la «agresividad» del choque, aunque todo se quedó «en un susto, en un golpe, por lo que estoy a disposición del entrenador».

«Me siento más cómodo como referencia arriba, aunque me gustaría jugar con otro delantero para no estar en soledad, que en muchos partidos ha aparecido», aseguró Antonio Casas sobre su estilo de juego, para pasar posteriormente a destacar «a la afición. La verdad es que chapeau, vengo de un filial, en la que la afición está un poco aparte y fue venir a Córdoba y tanto en las calles de mi pueblo como en el vestuario, cuando pisé por primera vez El Arcángel, el vello se me puso de punta. La afición, de diez», aseveró. Además, el delantero rambleño también quiso dar las gracias «a mis compañeros, por el recibimiento que tuve, me lo han hecho más ameno y estoy muy a gusto, como se suele decir, como en casa en ningún sitio».

Antonio Casas procede de la misma localidad que otra leyenda cordobesista, Perico Campos, que ya le felicitó por redes sociales. «Como cualquier paisano del pueblo, me dio ánimos, esperanzas y que confiara en mí, que es lo que más me han transmitido en estos días». Viendo su disposición, la de sus familiares y la de los asistentes rambleños al acto, la pregunta era obligada: ¿Está más contento el Córdoba CF con su fichaje o él mismo por llegar al Córdoba CF? Todos rieron y Antonio Casas declaró que «ahí me pones en un compromiso. Creo que ambas partes estamos contentos».

«Creo que el equipo va a salir el domingo a morder, como hay que salir», aseguró Antonio Casas sobre el arranque de temporada, el próximo domingo, en Chapín, reconociendo que «la afición puede tener algunas dudas, pero dentro del vestuario hay cero dudas, plena confianza en este equipo e iremos a por el objetivo a muerte». Sobre la Segunda RFEF, el delantero blanquiverde aseguró que «el Córdoba CF será el coco de la categoría, todos los equipos querrán ganarle a este Córdoba CF por la dimensión que tiene el club, nadie te va a regalar nada, habrá que viajar a Canarias, en donde hay campos difíciles», aunque también recordó que «en casa vamos a tener la suerte de tener esta pedazo de afición» que harán más salvables los encuentros, pero también indicó que «como se suele decir, partido a partido, y a muerte».

Finalmente, Antonio Casas valoró que «puesto por puesto hay una competitividad sana, pero brutal, lo que hace que unos a otros nos mejoremos», aunque evitó dar una cifra de goles a anotar: «Los máximos posibles, cuantos más, mejor».