Juan Gutiérrez Juanito, director deportivo del Córdoba CF, realizó una valoración global de la pretemporada del conjunto blanquiverde, una vez finalizada esta con el último encuentro celebrado el pasado domingo, en Pozoblanco, finalizado con empate a cero goles en el tiempo reglamentario.

El gaditano no dudó en calificar el periodo de preparación como de «luces y sombras», ya que «el equipo ha sido capaz de hacer partidos muy buenos, sobre todo en casa y fuera en Algeciras», mientras que en el lado opuesto se encontró con que «en el momento que no pusimos, no la intensidad, porque siempre se quiere ganar», sino «el ritmo suficiente de competición hemos sufrido». Ampliando sobre este último aspecto, Juanito reconoció que «en los últimos partidos nos ha faltado ritmo, velocidad, este equipo necesita esa chispa, que se ha visto sobre todo en los primeros tiempos en los partidos de casa, que han sido muy buenos». Sin embargo, el director deportivo blanquiverde valoró que «luego se ha bajado un pelín el nivel, lo achaco a que estamos en pretemporada y el equipo necesita coger ese ritmo». Un ritmo que, a juicio del dirigente cordobesista llegará «con la competición, con la normalización de los entrenos y con jugar partidos semanales, ya que en la pretemporada no es fácil cuadrar fechas».

Juanito centró los problemas del equipo en «sacar el balón desde atrás, hemos concedido más ocasiones» de lo previsto «y en balón parado hemos sufrido», aunque achacó gran parte de esos problemas del conjunto blanquiverde «a las lesiones. En la línea defensiva el equipo no ha podido compenetrarse como queríamos para Jerez», en donde el Córdoba CF debutará en Liga el próximo domingo, a las 19.00 horas. El director deportivo blanquiverde comentó que «al tener una plantilla amplia estamos contentos con lo que se ha firmado y las lesiones dan la oportunidad a cualquier jugador» para poner en problemas a Germán Crespo.

Juanito reiteró al tener tantas lesiones, Germán Crespo «ha tenido que tirar de los mismos jugadores y no ha podido hacer dos onces», por lo que espera que esa situación pueda «mejorar mucho» una vez se hayan recuperado a todos los lesionados. Además, el director deportivo valoró que «las sensaciones son algo parecidas a las de Germán con el filial, el año pasado, al que le costó coger la forma». Juanito recordó que «el año pasado el filial no tuvo buen arranque, pero este año somos optimistas», indicó.

En todo caso, Juanito aseguró que la plantilla llega «al partido con el Xerez Deportivo con las ideas claras. Hay jugadores con molestias, pero llega la hora de la verdad y hay que quedarse con lo bueno y no con lo negativo», señaló, explicando que si el Córdoba CF da «ese gran nivel, lucharemos por el ascenso, pero si damos el nivel más pobre fuera de casa vamos a tener problemas», avisó el gaditano.

Antes de sus declaraciones, durante la presentación oficial de Felipe Ramos y Carlos Marín, Juanito acudió al entrenamiento de recuperación del Córdoba CF, en la Ciudad Deportiva. Tras el mismo, el director deportivo blanquiverde estuvo departiendo tanto con el entrenador, Germán Crespo, como con el jefe de los servicios médicos del club, José Bretones, sobre la situación de la enfermería cordobesista, que también afectará al arranque ligero, el domingo, en Jerez de la Frontera.