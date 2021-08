La resolución del partido entre la Real Balompédica Linense y el Córdoba CF arrojó la tercera derrota de la pretemporada para los blanquiverdes. El míster, Germán Crespo, indicó que los locales "apretaron en bloque alto y muy intensos" durante la primera parte. Por ello, sus jugadores tuvieron que "buscar balones más directos, a la espalda de los centrales y laterales", cayendo "casi siempre en fuera de juego". En el segundo acto sí existió "más dominio del balón", aunque todo varió tras las expulsiones. "Ahí nos replegamos un poco. Pese a la inferioridad, hemos propuesto y querido ir a por el empate y ya en la última jugada nos hicieron el 2-0", explicó.

Las expulsiones y el tiempo de recuperación

El preparador respondió a lo acontecido tras la doble amonestación de José Ruiz y lo que ocurrió en la línea de fondo. "No creo que haya habido tangana, eso es cuando cuatro o cinco se ponen a pegar piñas. Es pretemporada y se tiene que quedar ahí". En la acción que desató el enfado de la parroquia local "existe un empujón de José y ha perdido perdón sobre la marcha, ya que el rival choca contra la valla y se podía haber hecho daño. He pasado por el lugar y hay una cuesta hacia abajo, pero no es bonito que pase eso porque venimos a competir y a veces se permiten cosas que llevan a eso", argumentó. Admitió a continuación que esta situación de partido mostró que "con un jugador o dos menos podemos hacer las cosas bien y viene bien para la temporada".

El granadino resaltó que los cordobesistas habían jugado "un partido antes de ayer", una circunstancia que hacía inviable someter una carga mayor de minutos a sus hombres. "Si metes 80 minutos a parte de los futbolistas hace 48 horas y hoy otros tantos, al final puede llevar a posibles lesiones", razonó. Este periodo estival está hacer probaturas y todavía queda "una semana de pretemporada y otra de competición para mirar el posible once ante el Xerez Deportivo".

Al ser preguntado sobre si la planificación de amistosos falló tras coincidir dos citas en tan poco espacio de tiempo, Crespo subrayó que se llega "a esa fecha por el acuerdo de los dos equipos". En ese instante advirtió que se desplazaron hacia la provincia gaditana con varias asusencias reseñables en defensa. "Hemos tenido lesiones que nos están perjudicando un poco" -véase las de José Cruz, Visus o Bernardo Cruz-, algo que llevó a algunas piezas a figurar en "zonas que no son las suyas". También imposibilitó el tener disponibles "dos onces intensos" para pugnar en el terreno de juego.

Dificultad para elegir un once

El Córdoba diseñó "prácticamente un equipo nuevo". Todo ello conduce a que cada integrante del vestuario quiera "agradar y partir de titulares". Bajo su prisma, el Córdoba CF posee un plantel "competitivo, con dos jugadores por puesto que te dará mucho y un plus porque nadie se va a poder dormir". Estipuló que "si los 22 están metidos", atisbará dificultades para hacer una alineación y una convocatoria. "Si no se te complica la vida es porque no tienes donde elegir, así que bendito trabajo semanal", comentó.

Para cerrar su paso ante los medios, el míster analizó brevemente el Grupo que tendrán en la Segunda RFEF. "Nos han tocado equipos canarios que no conocemos salvo al Tamaraceite, a ellos nos enfrentamos el año pasado. Va a ser complicado porque habrá campos de dimensiones cortas, de césped artificial y eso es lo que vamos buscando, adaptarnos en cada campo que tengamos los domingos".