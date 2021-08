Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF, comentó tras la cuarta victoria de pretemporada que el cuerpo técnico lleva «jugando un poco con los minutos de los jugadores», detallando que introdujo a Viedma en la mediapunta a pesar de que «le cuesta un poco más, porque no tiene la misma velocidad que Iglesias, Luismi o Miguel de las Cuevas». Sobre el partido, el técnico blanquiverde admitió que a su equipo le faltó «tener un poco el manejo del partido, pero también es normal". "El ritmo de la primera mitad ha sido muy bueno e intenso. Teníamos un once en frente de superior categoría», recordó Crespo, por lo que aseguró que sabía que «íbamos a pasar por momentos de apuros». En todo caso, se felicitó porque su equipo «ha sabido sufrir y competir, además de que hemos conseguido dejar la portería a cero. Me quedo con la sensación que ha dado el equipo en la primera mitad, pero en la segunda hemos hecho muchos cambios y en los últimos minutos se ha ido un poco el partido», admitió.

"Estamos en la quinta semana. No podemos pedir que el equipo aguante los 90 minutos ni que aguante el mismo ritmo», reivindicó el granadino, que aseguró que «llegará el nivel óptimo, aunque hay mucha carga de trabajo. Hay que esperar que el equipo tenga una mejor frescura y que los jugadores estén a un 80 o 90%», detalló, recordando de nuevo que «estamos en la quinta semana, con jugadores con molestias, jugadores que necesitan minutos como Julio -Iglesias- que requieren importancia, pero en el minuto 30 están muertos. En temporada normal, mantendremos mucho más ritmo como en la primera mitad», aseguró el preparador cordobesista.

Germán Crespo comentó, además, que lo que busca su cuerpo técnico es que se llegue «al siete de septiembre lo mejor posible». Sobre los regresos tras largas lesiones, el técnico blanquiverde comentó que a Samu Delgado «le falta esa confianza por las lesiones importantes y Julio Iglesias también viene de estar un tiempo parado por la covid-19. Ahora tiene la posibilidad de tener confianza y creo que puede ser un jugador que puede aportar mucho. Samu ha salido en un partido feo y le ha perjudicado un poco», justificó.

"El que no meta la pierna va a tener complicado jugar"

Asimismo, Germán Crespo detalló que su cuerpo técnico quiso «darle minutos a jugadores que no han participado en apenas sesiones como es el caso de Meléndez, Julio o Samu. Queremos que vaya todo el mundo cogiendo el ritmo competitivo». Además, informó de que a Álex Meléndez se le hizo ficha sub 23, mientras que "Julio va a tener ficha del filial, aunque va a tener dinámica del primer equipo. Cuando no esté convocado con nosotros, irá con el filial para coger minutos».

Sobre el lío en la recta final, con cuatro expulsiones, Germán Crespo mostró su disconformidad, aunque admitió que «suele pasar. Se va endureciendo un poco el partido y se llega a esa situación. Eso se queda en el campo, pero sí está claro que el equipo tiene que ser intenso», reclamó, ya que «el que no meta la pierna va a tener complicado jugar". "Tenemos la calidad, pero solo con eso no se juega», reiteró. Finalmente, Germán Crespo declaró que si el equipo es capaz «de competir como hemos competido en los últimos partidos, tenemos mucho ganado».