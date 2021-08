Fran Cruz regresa a casa momentáneamente. Y el mayor de los Cruz se verá con su hermano Bernardo, aunque no sobre el césped, debido a la lesión que arrastra y que provocará que se pierda la mitad de la pretemporada, ya que no se espera que esté disponible antes del primer encuentro de Liga, en el primer fin de semana de septiembre.

Pero Fran volverá a jugar en El Arcángel para rememorar, entre otros momentos, aquel encuentro de ida de la final por el ascenso a Primera ante la UD Las Palmas, en junio del 2014. Todo ha cambiado, también para él, ya que en caso de jugar el próximo jueves, como está previsto, vestirá en el coliseo ribereño la cuarta camiseta diferente desde que salió de la disciplina cordobesista, precisamente, tras el ascenso en el Gran Canaria. Entonces, no hubo opción a vestir la camiseta alfarera en El Arcángel, ya que el Córdoba CF estaba en Primera y el Alcorcón en Segunda División, pero sí lo hizo en la siguiente temporada, en la 16-17, cuando la entidad blanquiverde volvió a cederlo, en aquella ocasión, a la Llagostera, equipo con el que jugó los primeros 72 minutos de encuentro. Fue relevado por Chumbi, ya que los catalanes perdían 1-0 tras gol de Xisco, pero Víctor Pérez remató la faena en el 89.

Más de un año después, en la 16-17, volvió a saltar Fran Cruz al césped de El Arcángel con una camiseta que no era la blanquiverde. Militaba entonces en el Mirandés y los rojillos no pasaron del empate en el coliseo ribereño, con el central cordobés como titular, formando pareja con Álex Quintanilla y completando los 90 minutos. Fran contaba, además, como compañeros en aquel Mirandés con Alain Oyarzun y Javi Hervás, que se mantuvieron en el banquillo y no disputaron ni un minuto. Hace más de tres años, en abril de 2018, disputó el mayor de los Cruz el último encuentro en El Arcángel, en este caso, con la camiseta blanquiazul del Lorca, que perdió ante el Córdoba CF por la mínima y, de nuevo, con el cordobés completando todo el partido. Fue la temporada de la salvación «milagrosa» del conjunto blanquiverde y el Lorca llegó a El Arcángel desahuciado. Tras el descenso, Fran Cruz firmó por el Extremadura y cumplirá con la que se va a iniciar su cuarta temporada como azulgrana, muy diferente a las dos primeras, en las que siguió jugando en Segunda A y teniendo protagonismo. La pasada campaña ya se comprobaron en la entidad de Almendralejo los problemas económicos que se adivinaban en épocas anteriores y, a pesar de ello, se logró salvar el desastre, por lo que militará en Primera RFEF. No con pocas dificultades, después de un auto dictado por una jueza para que el club fuera inscrito y, finalmente, aceptado por la RFEF.

Tras una breve aventura extranjera, Fran Cruz declaró a este periódico que -todo lo que he vivido hasta ahora, aunque a corto plazo pensaba que era negativo como salir de Córdoba, irme a Llagostera y estar solo cuatro meses o tener que salir al extranjero, creo que fue una experiencia enriquecedora. He aprendido mucho. Como futbolista, he mejorado algo. En ese momento duelen las decisiones, pero todo lo que me ha pasado me ha venido muy bien. El año de Alcorcón, aunque jugué poco, me enseñó bastante. Y Bordalás, también», dejando claro que a sus hijas les contará «que yo ascendí con el Córdoba a Primera División. A día de hoy, deportivamente, es el éxito más grande que he tenido». El mayor de los Cruz explicaba que «cuando estás 16 años en un sitio es difícil que por salir se pierda ese sentimiento. El Córdoba ha sido, es y será siempre el club de mi vida, donde he crecido», remarcaba.

.Con todos los problemas, que aún no han acabado, Fran Cruz regresa a El Arcángel con la cuarta camiseta diferente, tras las del Llagostera, el Mirandés y el Lorca. El próximo jueves tocará hacerlo con la azulgrana del Extremadura y, a pesar de todo, no pocos lo siguien viendo con la blanquiverde.