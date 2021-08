Las pocas dudas que existían sobre la cuarta capitanía del Córdoba CF para la temporada 2021-22 han quedado resueltas, ya que la misma la ostentará Willy Ledesma. El delantero extremeño ocupará de esta manera el sitio de Xavi Molina, que no renovó en esta campaña y dejó vacante también el brazalete de capitán para irse al FC Badalona.

En la reincorporación de la plantilla del Córdoba CF en esta pretemporada, así como la llegada de nuevos fichajes, dejaban claros los tres capitanes que continuaban de la pasada temporada: Javi Flores, Bernardo Cruz y Miguel de las Cuevas. Sin embargo, no estaba claro quién sería el cuarto capitán, una posición para la que hubo no pocos comentarios que señalaban que podía ser José Cruz. El central cordobés, llegado este verano procedente del Linares Deportivo, parecía que podía convertirse en ese cuarto capitán, dado que es cordobés, veterano y mostró en no pocas ocasiones su deseo de vestir la blanquiverde. Sin embargo, finalmente será Willy Ledesma el cuarto capitán blanquiverde para esta temporada. En la decisión, según pudo saber este periódico, tuvo influencia el entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo que, al igual que otros técnicos, ha decidido tener voz a la hora de la elección de las capitanías en su equipo.

Además, se da la circunstancia de que ya en el pasado, en su club de referencia, el Extremadura, Willy Ledesma también llegó a ostentar una de las capitanías, papel que desempañará ahora también en el Córdoba CF, principalmente, por la experiencia que acumula a sus 32 años. Por lo tanto, el Córdoba CF ya tiene cerrados también a sus capitanes para la 21-22.