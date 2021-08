Arranca la quinta semana de la pretemporada del Córdoba CF y no puede decirse que le vaya nada mal al renovadísimo grupo de Germán Crespo. Hacía décadas que el club no organizaba su fase de preparación veraniega en casa, sin necesidad de hacer las maletas ni enclaustrarse para hacer grupo en la soledad de algún hotel con campo de golf. Los tiempos han cambiado y en la entidad blanquiverde, rompiendo la costumbre, se han preocupado más por encajar en el nuevo escenario que por armar una batería de quejas por asuntos -algunos, obviamente, incontrolables- como la falta de instalaciones o el azote de una ola de calor sin precedentes. Se avecina una temporada para tipos duros y más vale ir habituándose a panoramas adversos.

El Córdoba aborda otros siete días intensos, con sesiones de trabajo en la Ciudad Deportiva y El Arcángel -lo de irse a El Fontanar se quedó en un amago- y un par de citas de buen calibre: Extremadura (jueves, El Arcángel, 21.30 horas) y Balompédica Linense (sábado, Municipal de La Línea, 18.30 horas). Se trata de adversarios de una categoría superior -la Primera RFEF-, si bien esa cuestión no se está revelando, al menos en pretemporada, como un factor diferencial.

Los blanquiverdes se han cruzado con rivales de Primera (Linares, Algeciras y Rayo Majadahonda) y Tercera RFEF (Marbella y Recreativo) sin que se aprecien diferencias entre conjuntos que hasta hace un par de meses eran vecinos de la desaparecida Segunda B. Es lo que ha traído la reestructuración de la RFEF, cuya reordenación de las ligas nacionales es aún un melón sin calar.

El Córdoba, por la cuenta que le trae, se prepara desde la Segunda RFEF para salir cuanto antes. De momento, todo marcha los por raíles de la normalidad, un término tristemente desterrado de la casa cordobesista durante los veranos del último lustro. La plantilla está construida, los objetivos definidos -vienen marcados de serie- y el nivel de paz social es más que notable: se baten récords de abonados y no hay venta de humo. En medio de este cuadro, Germán Crespo sigue tomando nota para que el Córdoba se comporte como se espera. Ni más ni menos.

Componer la portería

Se espera a Felipe Ramos, al que una sobrecarga muscular le impidió estrenarse ante el Rayo Majadahonda el pasado viernes. El guardameta madrileño, fichaje estelar desde el Sanse, no ha disputado un solo minuto en lo que va de verano. Si no surgen problemas, se enfundará por primera vez la blanquiverde en las dos próximas citas estivales. Algo más podría tardar Carlos Marín, que a las pocas horas de llegar se colocó los guantes para actuar ante el Linares. El ex del Betis salió en el descanso para no volver. Está recuperando la forma. Mientras tanto, el joven Hankins se hizo cargo de la situación. El relevo se puede consumar en esta semana.

La pegada y el balón parado

Los delanteros marcan goles. Gran noticia para el Córdoba CF, que ha visto cómo sus hombres de punta han tenido su momento de esplendor. Willy Ledesma hizo un doblete en el partido ante el Marbella (4-3), en el que también anotó Adrián Fuentes, el poderoso ariete que llegó desde el Murcia. Frente al Rayo Majadahonda (3-2) tuvo su noche estelar Antonio Casas, con un triplete que desató la locura. También contribuyó a la cosecha Miguel de las Cuevas, que decidió con su solitario gol en Algeciras (0-1) y ha repartido pases con soltura. Hay pegada en verano. Será un buen estímulo personal para los delanteros y el anuncio de una sana competencia por los puestos.

La estrategia debe complementar el arsenal ofensivo de un Córdoba que, en condiciones normales, recibirá muchas faltas con el estilo de juego que está armando Germán Crespo.

Destellos entre los fichajes

La labor de rastreo y posterior caza por parte de Juan Gutiérrez, director deportivo, ha sido importante. Entraron en todas las líneas jugadores llamados a tener un efecto inmediato. El cordobés José Cruz, ya curtido a sus 33 años, dará empaque en la retaguardia. En labores de construcción y creación desde la media, el madrileño Toni Arranz está siendo uno de los destacados en los test de verano. También ha irrumpido con brillo Álex Bernal, un elemento Omar Perdomo y Álex Viedma deben ser, en plenitud de condiciones físicas, elementos diferenciales. En el flanco izquierdo de la defensa se ha atornillado Ekaitz Jiménez, sin competencia por el estado físico -rehabilitándose de una grave lesión- del malagueño Álex Meléndez.

También hay expectación por la recuperación de Samu Delgado, que va entrando en la dinámica de trabajo después de muchos meses apartado de la competición por la lesión que padeció en el partido de Copa del Rey ante el Getafe la pasada temporada. El extremo conquense mostró su compromiso el pasado enero al permitir al club desactivar su ficha para poder realizar refuerzos que, al final, no dieron el resultado que se pretendía. Samu, como otro puñado de supervivientes, tiene el hambre de una deuda pendiente.