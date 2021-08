Ni el CF Rayo Majadahonda ni la ola de calor frenaron al Córdoba CF en El Arcángel. Los hombres de Germán Crespo superaron con claridad a los de Abel Gómez por 3-2 durante una noche que Antonio Casas no podrá olvidar. Y es que el de La Rambla fue el autor de los tres goles que dieron el triunfo a los cordobesistas en una muestra de oportunismo, olfato en las inmediaciones del área y calidad. Porque el segundo de ellos, de golpeo inapelable a la escuadra, despegó a un equipo que se aclimató a la perfección en el guion diseñado del envite. Solo Borja González, en el descuento, redujo diferencias.

El míster local, todavía con la problemática centrada en la portería debido a las molestias físicas de Felipe Ramos y Carlos Marín, volvió a confiar el arco a Jaylan Hankins. Carlos Puga, José Alonso, Ricardo Visus y Ekaitz Jiménez compartieron retaguardia con una línea de medios donde figuraron Álex Bernal, Javi Flores y, más adelantado, Miguel de las Cuevas. Los extremos fueron ocupados por Simo Bouzaidi y Ale Marín mientras que en la punta del ataque se situó Casas.

El Rayo se adelanta en un desajuste defensivo

La alta presión madrileña marcó el comienzo del partido. A los blanquiverdes les costó trabajo sacar el esférico desde atrás y sufrieron una primera intentona de Raúl Sánchez -prácticamente lanzando desde su campo- que atajó Hankins en dos tiempos. A renglón seguido, y en una acción surgida por el perfil diestro, el centro de Jesús Bernal al segundo palo -y bajo la inestimable colaboración de la zaga- lo conectó a la perfección el atacante, en el minuto 4, para abrir el tanteador en El Arcángel.

La diana de Sánchez despertó a un equipo anfitrión algo aletargado. El insoportable calor que azotó a la ciudad hizo estragos sobre el verde. No obstante, antes de sobrepasar el 10, Javi Flores dispuso de una clara ocasión que Cristian Pérez sacó bajo los palos. Dicho acercamiento animó a una grada que recuperó su necesario protagonismo a medida que avanzaba el choque. También el Córdoba, dando una mejor versión, pudo igualar en una jugada colectiva donde Ale Marín estuvo cerca de sorprender a Gorka Giralt.

Antonio Casas, doblete para la remontada

Ese 1-1 no tardó en acontecer, concretamente al cuarto de hora, después de un buen balance ofensivo por la derecha. Miguel de las Cuevas recibió dentro del área un pase de Puga, su potente chut lo desvió el cancerbero pero quedó la pelota en los pies de un Casas que se estrenó como goleador cordobesista. Los de Gómez, lejos de venirse abajo, apretaron hacia el arco de Hankins. Tanto fue así que el gibraltareño frenó el segundo majariego, por medio de Raúl Sánchez, después de otro fallo atrás. La respuesta de los andaluces llegó a continuación, en el 23, con el amago y remate colocado de Simo que despejó lo justo un defensor para evitar el gol.

El entretenido compromiso fue a más y el Córdoba supo gestionar los esfuerzos para situarse por delante en el 27. Álex Bernal, muy activo en la media, recuperó el balón y asistió de tacón a Simo, el catalán comandó la acción y la cedió a Casas por la derecha. Allí, el ariete no se lo pensó dos veces y colocó su remate en la misma escuadra.

El panorama no cambió después de la pausa de hidratación. De hecho, una buena combinación entre De las Cuevas y Puga acabó con un centro del granadino al que no llegó Ale Marín para transformar el tercero de la noche. El Fondo Sur lideraba los cánticos en una jornada repleta de detalles positivos. Pese a ello, en el 38, los rayistas marraron el 2-2 tras un córner -con testarazo de Sánchez- que se estrelló en el palo. El susto ofreció un plus a la escuadra capitalina que, otra vez de cabeza por medio de Jorge Casado, obligó a la intervención de Hankins. Sin tiempo para asentar las directrices de su entrenador, Casas rozó su tercer tanto -antes del receso- mediante un derechazo que Gorka repelió de puños.

Hat-trick de Casas

Crespo, de inicio para el segundo acto, introdujo a José Ruiz de lateral izquierdo, a José Cruz en el centro de la zaga y a Luismi Redondo en la mediapunta. El Rayo Majadahonda hizo lo propio con Borja González, el primer futbolista que probó fortuna con un remate que se perdió a la derecha de la portería. El estado de forma superior de los franjirrojos advertía de un desarrollo complejo para los sureños. Pese a ello, un incomprensible error entre la defensa y el portero visitante permitió a Casas establecer, cumplido el 55, el 3-1.

Toni Arranz y Willy Ledesma saltaron al verde entonces por Javi Flores y Ale Marín. Aunque los de Gómez procuraban recortar diferencias, lo cierto es que el ritmo bajó considerablemente en el terreno de juego. Solo la salida de Casas, ovacionado por la grada, sirvió de aliciente a un público que aguantaba como podía la ola de calor. También se corearon los nombres de Abel Gómez y De las Cuevas por una afición que no olvidó al que fuera capitán del Córdoba ni tampoco a uno de los actuales dueños del brazalete.

En el amistoso, poco que analizar. El carrusel de sustituciones modificó el planteamiento de ambos banquillos y únicamente se generó cierto peligro con una falta ejecutada por Borja González y otra de Casado que atrapó Hankins. Antes de acabar, y estando ya Barea bajo palos, González redujo, a la salida de un córner, el electrónico al definitivo 3-2. El Córdoba disfrutará de dos días de descanso antes de afrontar la quinta semana de la pretemporada.

Ficha técnica:

3 -Córdoba: Hankins, Carlos Puga, José Alonso, Ricardo Visus, Ekaitz Jiménez, Álex Bernal, Javi Flores, Simo Bouzaidi, Ale Marín, Miguel de las Cuevas y Antonio Casas. También jugaron José Ruiz, Luismi Redondo, José Cruz, Toni Arranz, Willy Ledesma, Omar Perdomo, Abreu, Álex Meléndez, Valtteri y Barea.

2 -Rayo Majadahonda: Gorka Giralt, Bastos, Cristian Pérez, Álvaro Vega, Jorge Casado, Jesús Bernal, Iturraspe, Néstor Albiach, Manny, Raúl Sánchez y Rubén Sánchez. También jugaron Borja González, Mario, Héctor, Mawi, Philip, Juanjo, Tass e Iván López.

Goles: 0-1 (4') Raúl Sánchez. 1-1 (15') Antonio Casas. 2-1 (27') Antonio Casas. 3-1 (55') Antonio Casas. 3-2 (90') Borja González.

Árbitro: Jorge Álvarez Dorado (colegio jiennense). Amonestó con cartulina amarilla a Jorge Casado y Manny en los visitantes.

Incidencias: Quinto partido amistoso de la pretemporada blanquiverde celebrado en El Arcángel ante unos dos mil espectadores.