La evolución ofrecida por el Córdoba CF en Algeciras debe encontrar continuidad en el próximo partido amistoso. Los cordobesistas, este viernes 13 de agosto en El Arcángel (21:30 horas), se enfrentarán al CF Rayo Majadahonda, otro de los clubs que figurarán en la exigente Primera RFEF. Así pues, el conjunto liderado por Germán Crespo estará ante una nueva oportunidad de refrendar, con su público arropándolo en las gradas, el camino hacia la pretendida regularidad. No será fácil, ya que el sofocante calor que se espera para el momento del choque será un factor determinante de cara al desarrollo del juego. Además, el míster granadino seguirá con ausencias notorias para el quinto ensayo de la pretemporada.

Una lección aprendida en Punta Umbría

Las dudas que dejó el equipo después de caer contra el Recreativo de Huelva fueron resueltas el pasado miércoles. La falta de intensidad y de reacción ofrecidas en Punta Umbría desaparecieron durante la cuarta cita del periodo estival. Los blanquiverdes, en el Nuevo Mirador de Algeciras, doblegaron por la mínima al cuadro gaditano gracias al gol conseguido por Miguel de las Cuevas. La efectividad y el dominio, con sentido, del ritmo de juego dotaron a los visitantes del socorrido plus que tanto exigía Crespo. Además, los jugadores supieron meterse de lleno en la compleja situación planteada tras la expulsión por doble amarilla de Álex Bernal en la segunda mitad. Pese al lógico empuje local en pos de igualar el resultado, la buena actuación del guardameta Jaylan Hankins junto al compromiso del bloque en facetas defensivas brindaron la segunda alegría en forma de triunfo.

La idea, frente a un nuevo conjunto de la Primera RFEF, pasa por crecer físicamente y constatar la mejoría en la asimilación de conceptos tácticos. El trabajo, en la sesión vespertina del jueves, estuvo marcado por la presencia de Felipe Ramos dentro de la dinámica grupal. El veterano arquero, que todavía no ha tenido minutos debido a unas molestias en el cuádriceps, estuvo junto a sus compañeros Jaylan Hankis, Alejandro Barea y el también juvenil José Cazallo. No obstante, continúa la duda sobre si podrá o no hacer su debut en este duelo.

Los que no comparecerán por problemas físicos son el guardameta Carlos Marín, el defensor Bernardo Cruz, el medio Alejandro Viedma y el extremo Omar Perdomo. El canario, titular en la tarde del miércoles, sufrió con las duras infracciones realizadas por los algecireños, algo que le obligará a parar. Luismi Redondo, quien recibió un número considerable de faltas, sí entrenó al mismo ritmo que el resto y será de la partida. Otros hombres como el lateral Tala -dejó la jornada cuando focalizaba sus esfuerzos con el recuperador Javier Poveda- o Julio Iglesias -no apareció por la Ciudad Deportiva- tampoco se vestirán. En cuanto a Samu Delgado, el manchego se mantiene a la espera para volver a jugar un encuentro. Su evolución, muy positiva, ayudaría a que pronto integrara una convocatoria.

El calor, en la grada... y en el ambiente

La primera ola de calor del verano se dejará notar -y mucho- en la ciudad cordobesa. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso rojo para la campiña y el naranja en la Sierra, Pedroches y Subbética desde las 14:00 a las 21:00 horas. Está previsto que se superen ampliamente los 40 grados -incluso con la posibilidad de batir récords para agosto-, una circunstancia que influirá al encuentro del Córdoba y que, incluso, provocó que se retrasara hasta las 21:30 horas su arranque.

Los abonados, pese a los condicionantes que provocarán las altas temperaturas, respondieron a lo largo de la semana retirando su localidad para la contienda. El Ministerio de Sanidad pactó con las comunidades autónomas un aforo máximo del 40%, para recintos al aire libre, en agosto. Dicha medida se volverá a revisar al acabar el mes para comprobar si puede tener viabilidad de aquí en adelante. Los más de 7.000 socios tendrían la opción de acudir a las instalaciones deportivas -algo que no ocurrirá por la fecha vacacional- y se pusieron un millar de localidades a la venta.

Abel Gómez, un viejo conocido

El nombre de Abel Gómez es bien conocido por los seguidores del Córdoba. El actual técnico del Rayo Majadahonda fue jugador en su día de la escuadra cordobesista. Arribó en la campaña 2012-13 procedente del Granada CF. El hispalense logró hacerse con el control del centro del campo y se convirtió en una pieza indispensable del ascenso a la Primera División -fraguado en junio de 2014-. Pese a la alegría desmedida de dicho hito, el fatídico recorrido por la élite española en la 2014-15 devolvió al club a la categoría de plata. El medio, entonces, decidió seguir su carrera en el Cádiz CF, el Lorca FC y el UCAM Murcia como paso previo a dirigir al Atlético Sanluqueño.

Los rayistas, dentro del Grupo 1 de la Primera RFEF, lucharon hace unos meses por ingresar en el fútbol profesional. Sin embargo, quedaron relegados a la cuarta plaza del campeonato regular dentro del subgrupo A del Grupo 5. Este año, con Abel asentándose en el proyecto junto a Salva Romero -con experiencia en el Córdoba y también en el Don Bosco-, el listado de refuerzos contempla a hombres como Nereo Champagne (Real Murcia) y Gorka Giralt (Burgos Promesas), Cristian Pérez (Atlético Baleares), Mario García (Navalcarnero), Néstor Albiach (Badalona), Héctor Hernández (Cultural y Deportiva Leonesa) o Javi Gómez (Izarra).

Por el momento, en los choques preparatorios, alternaron buenos números ganando al Alcorcón (0-1), Atlético de Madrid B (0-2), Guadalajara (5-1) y el Navalcarnero (1-2) con otros que terminaron en derrota frente al Real Oviedo (2-0), Leganés (2-1) y Numancia (2-0).

Un empate en la última cita

La única vez que cordobeses y madrileños se midieron en el estadio ribereño fue durante la fatídica temporada 2018-19 para los dos conjuntos -bajaron a la Segunda División B-. El 13 de enero de 2019, disputándose la vigesimoprimera jornada en Segunda División, el empate a uno reinó en territorio andaluz. Iza, en los compases finales de la primera mitad, avanzó a los visitantes. No obstante, Federico Piovaccari rescató un punto para un Córdoba que acabó con uno menos por la doble amarilla a Aythami Artiles.

La televisión vuelve a estar presente

Tanto la plataforma Footters como el canal local Onda Mezquita 7TV ofrecerán el quinto partido de la pretemporada, una tónica que ya se produjo contra el Linares Deportivo, el Marbella, el Recreativo de Huelva y el Algeciras y que tendrá continuidad hasta el inicio de la Liga.