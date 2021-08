La cuarta semana de la pretemporada para el Córdoba CF tuvo un necesario y nuevo espacio de cara a la sesión de trabajo del lunes. El campo pequeño de la Ciudad Deportiva, de césped natural, fue empleado por primera vez por el plantel que dirige Germán Crespo. El terreno de juego, que no pudo ser adecuado hasta el acuerdo alcanzado por la entidad y el Grupo Tremón, será uno de los recintos empleados a lo largo de la temporada, por lo que las instalaciones de El Fontanar quedan descartadas tras comprobar su mal estado.

Mientras tanto, el otro campo no sintético que hay en el Camino de Carbonell no estará disponible hasta -presumiblemente- el periodo navideño. Según las fuentes consultadas, se optó por no llevar a cabo el uso de la semilla de verano, ya que en las próximas fechas habría que acometer la resiembra con la que se utiliza en invierno. Así pues, el mes de octubre albergaría los esfuerzos de la empresa Royalverd para recuperar este lugar. Eso sí, los empleados del club se afanan en la limpieza y la desinfección de la Ciudad Deportiva.

Felipe Ramos y Carlos Marín siguen sin entrar

La actividad del plantel cordobesista quedó focalizada en una sesión de trabajo físico, al inicio, y desarrollo de jugadas y planteamientos de partidos -en la recta final-. No obstante, lo primero a destacar fue la larga charla que mantuvo Crespo con sus jugadores. La intención del míster granadino no es otra que revertir todos los fallos y conceptos no asimilados en la derrota sufrida contra el Recreativo de Huelva. Y lo hará otra vez, a priori, sin los dos metas del primer equipo.

Tanto Felipe Ramos como Carlos Marín, nada más acabar la activación y los ejercicios diseñados por el preparador Álex Prieto, se marcharon a una banda para continuar la matinal junto al recuperador Javier Poveda. Además de los arqueros, los defensores Tala y Bernardo Cruz también permanecieron al margen de la dinámica grupal. El central cordobés, con un vendaje bastante llamativo en su pierna izquierda, decidió quitárselo para hacer carrera. Sin embargo, tras hablar con Poveda, prefirieron no forzar su rodilla. El fuerte encontronazo recibido en el envite ante el Marbella FC lastró al zaguero hasta el punto de no viajar a Punta Umbría. Habrá que esperar para ver su evolución y si está en condiciones de disputar algunos minutos con el Algeciras CF en el Nuevo Mirador -miércoles 11 de agosto- o el Rayo Majadahonda -viernes 13- en El Arcángel.

Del filial, más allá de Jaylan Hankins y Alejandro Barea, formaron Álex Meléndez, Valtteri y Abreu. La única ausencia relevante estuvo en la figura de Julio Iglesias, quien acumula ya varios entrenos sin pisar el terreno de juego con sus compañeros. Tampoco estuvo el esperado Ricardo Visus, cuyo fichaje queda a expensas de oficialización cuando el Betis, su club de origen, le inscriba para posteriormente ser cedido.

El Córdoba CF trabajará el martes en doble sesión, matinal en la Ciudad Deportiva y por la tarde en el estadio. El jueves, después de viajar a Algeciras, lo harán a las 19:30 horas en la Ciudad Deportiva. Nada más concluir el encuentro con el Majadahonda, el vestuario tendrá el fin de semana de descanso.