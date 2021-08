Que los marcadores de la pretemporada no sirven de nada es una frase que se suene repetir después de los ensayos que terminan con el regusto amargo de la derrota. "A todos nos gusta ganar y llevarse, como esta vez, un trofeo, pero nosotros el viernes metimos mucha carga de trabajo y a los jugadores se les notaba", reconoció Germán Crespo en Punta Umbría tras el duelo del Córdoba CF ante un Recreativo de Huelva -equipo que el próximo curso jugará en la Tercera RFEF, la quinta división nacional- que le ganó 1-0.

Fue el tercer ensayo del verano y el primero lejos de El Arcángel, donde los blanquiverdes enseñaron su nueva fisonomía a la afición en sendas citas ante el Linares (0-1) y Marbella (4-3). Una victoria y dos derrotas hasta el momento para una formación reconstruida por completo, que aún está en boceto y en pleno proceso de armarse técnica, táctica y mentalmente para abordar el desafío ineludible de salir de la Segunda RFEF. En cada aparición pública el mensaje se repite. "Lo importante es llegar bien al 5 de septiembre", aseguran los protagonistas. Hay tiempo aún por delante, pero... ¿hay que asustarse por la pretemporada del Córdoba? "Muchas veces no sabes qué es mejor, si ganar todos los partidos o que pase de vez en cuando algo así", dijo el capitán Javi Flores. Así es el fútbol del verano.

Lo principal, avanzar

Progresar sin victorias es posible durante la pretemporada, un periodo emocionalmente complejo porque hay choque de intereses. Los aficionados -especialmente los cordobesistas, con el ánimo muy castigado en los últimos años- tienden a pensar en positivo. Cuestión de limpiarse la mente. En el estreno ante el Linares, en El Arcángel, el millar de abonados que acudió mostró una predisposición emocionante: aplaudían hasta los saques de banda. El Córdoba perdió en el marcador contra un Linares de Primera RFEF, pero lanzó interesantes guiños a una grada que se fue con esperanza.

Después de medirse con el Marbella y el Recre, dos históricos que han compartido con el Córdoba un inesperado desplome en el mapa del fútbol nacional, en la casa blanquiverde han podido certificar asuntos que ya se sabían. Que los rivales irán a por ti, que los campos serán pequeños, que la presión será mucha, que la calidad técnica no basta si no se completa con un despliegue físico brutal y que no se puede ir de listo porque en estos campeonatos no basta con parecer el mejor, sino que hay que demostrarlo. Emplear cualquiera de estos argumentos como excusa sería inaceptable en el caso del Córdoba CF, que ya ha debido tener suficiente con la experiencia del curso pasado.

El revés en Punta Umbría ante el Recreativo rebajó el nivel de entusiasmo en el cordobesismo no por el marcador, sino por las sensaciones. Crespo estuvo rápido para reconocer los errores, derivados de la carga física del equipo en las sesiones previas al partido. Hubo un déficit de intensidad a la hora de disputar segundas jugadas y en los duelos uno contra uno. "Cuando vayamos a los campos fuera es lo que nos encontraremos. Equipos replegados, intensos y por momentos agresivos deportivamente", declaró el granadino.

En los tres primeros bolos estivales, el Córdoba siempre ha encajado goles; en dos citas se quedó sin anotar y en la otra firmó cuatro. Irregularidad pura, un clásico de las preparaciones ante adversarios con los que uno no se va a cruzar para competir en mucho tiempo. Todo se puede relativizar, menos el estilo. Y el de Germán Crespo tiene unos trazos claros.

Encajar las piezas

Crespo quiere que el Córdoba juegue defendiendo desde la posesión del balón, con verticalidad y amenazas múltiples en ataque. Siempre lo ha intentado durante los amistosos y a veces le ha salido. El disponer de una plantilla absolutamente nueva requiere más tiempo para los automatismos. El técnico blanquiverde está ajustando las tuercas en un equipo que deberá exprimir en la Liga el nivel global de su plantilla, con dos jugadores por puesto y bastantes piezas polivalentes, ante rivales que no dispondrán de tanto fondo de armario. En un campeonato de 34 jornadas, el Córdoba gozará de una ventaja importante.

En los esquemas de Crespo tendrán relevancia cuatro hombres de referencia del curso anterior: los capitanes Javi Flores, De las Cuevas y Bernardo, más el goleador Willy Ledesma. El primero, con problemas físicos, no pudo estrenarse hasta el choque en Punta Umbría, donde jugó el primer tiempo. Bernardo, que se lesionó ante el Marbella, no jugó en Huelva. De las Cuevas y, principalmente, Willy están teniendo protagonismo. En el caso del pacense, además, con goles.

El principal escollo que está encontrando Crespo en las primeras semanas de preparación está en la portería, que ha variado radicalmente. Felipe Ramos, el llamado a la titularidad, aún no está en condiciones físicas -molestias en un abductor-, y Carlos Marín, el último en incorporarse, sólo pudo estar media parte ante el Linares porque se encuentra fuera de forma tras su salida del Betis. El Córdoba ha tirado de Jaylan Hankins, que regresó de su cesión al Extremadura B y tendrá su destino en el filial, y del juvenil Barea.

Lo mejor

El Córdoba mostró una imagen interesante ante el Linares en su estreno en El Arcángel. Generó ocasiones y compitió ante un adversario motivado, en un choque que durante muchas fases no pareció un amistoso. El medio Toni Arranz y el extremo Omar Perdomo estuvieron especialmente entonados, como el punta Luismi Redondo, ante un año clave de su carrera.

La primera parte ante el Marbella ofreció luces en el Córdoba, que se colocó con un 3-0. Marcaron los delanteros: doblete de Willy y primera diana de Adrián Fuentes, un ariete clásico que trata de relanzar su trayectoria profesional. El peso de Arranz en la creación, la actuación de Ekaitz Jiménez en el flanco izquierdo o el rendimiento de José Alonso en varias posiciones -fue central, lateral derecho y pivote- fueron los mejores detalles blanquiverdes.

Lo peor

La remontada inconclusa del Marbella en El Arcángel, llegando a neutralizar el 3-0 inicial de los blanquiverdes, fue un toque de atención al equipo. Finalmente, José Cruz consiguió poner el final feliz a un partido repleto de vaivenes, típico de una pretemporada. El central cordobés logró marcar su primer gol como cordobesista con el brazalete de capitán -lo cogió tras irse Bernardo, lesionado- para sellar el primer triunfo.

En Punta Umbría, ante el Recre, se vio al Córdoba más ramplón de estos días de verano. Pesado, con pocas ideas y superado en lo físico por el adversario, encajó una derrota por 1-0. Debutaron Álex Meléndez, Carlos Puga, Álex Bernal y Javi Flores en un encuentro en el que Crespo admitió que los suyos habían estado cándidos "en las segundas jugadas" y con poca "intensidad". Esta semana tocan otros dos partidos: el miércoles en Algeciras y el sábado, en El Arcángel, contra el Rayo Majadahonda. Un par de test para comprobar si todo va a mejor.